Отмена концертов рэперов: Проявление цензуры или реакция на требования родителей?

Цензура возвращается?

Волна с отменой концертов аморальных исполнителей, в чьём творчестве в обилии присутствует нецензурная лексика, пропаганда наркотиков и насилия, докатилась до центральных органов власти. И вот уже заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов выступает с идеей разрешить музыкантам открыто сквернословить на концертах, а Молодежный парламент планирует провести круглый стол, на который пригласить рэперов, чтобы выслушать их позицию.

«Почему государство занимается теми, кто поет, а не теми, кто слушает? Если на какой-то товар есть спрос, то всегда найдется и предложение, — заявила Председатель Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева. — На концерт идут люди, зная, что там будет. Они не идут вслепую. Это же искусство. Он так видит. Если вам не нравится, то вы туда не ходите. Вот и все. Я не считаю, что музыкантов и организаторов их концертов надо за это наказывать. Это абсурдно и не приносит никаких результатов. Он как пел, так и будет петь. Это показывает невежество тех, кто штрафует».

Волопаевой следует знать, что с тех пор как появилась такая наука как «маркетинг», то формула «спрос рождает предложение» утратила свою актуальность. В современных условиях спрос уже давно искусственно формируется, и над этим работают тысячи специалистов – тех самых маркетологов. А что касается, «надо ли наказывать», то в России с июля 2014-го года вступили в силу поправки в закон «О государственном языке Российской Федерации», которыми был введен запрет на ненормативную лексику в теле- и радиоэфире, в кинопрокате и при публичном выступлении. И все те рэперы, к которым у родительской общественности возникли претензии, как раз и славятся обильным использованием той самой лексики. Вставая на их защиту и призывая их не наказывать, Волопаева тем самым призывает к несоблюдению законодательства. Весьма откровенная позиция для чиновника её уровня, за озвучивание которой следует, как минимум, ставить вопрос о соответствии занимаемой должности.

Что же касается циничного предложения депутата Андрея Свинцова, призвавшего, по сути, легализовать сквернословие на государственном уровне, то про таких принято высказываться достаточно однозначно – «либо враг, либо дурак». Но дураков на такие должности не назначают. И если он примет это обвинение, как оскорбление, то он его вполне заслужил, так как сам призывает ввести нецензурную лексику в разряд нормы.

Заявлениям Свинцова и Волопаевой предшествовали призывы директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина и спецпредставителя президента России по культуре Михаила Швыдкого поддержать рэперов грантами от Министерства культуры.

Директор Службы внешней разведки должен лучше всех понимать, какое влияние на общество можно оказывать средствами так называемой «мягкой силы», одной из проявлений которой является та самая «массовая культура», на поприще которой и работают обсуждаемые молодёжные рэперы. И Нарышкину по роду своей профессии следовало бы поднять вопрос о том, какие продюсерские центры продвигают и способствуют раскрутке этих рэперов, чтобы высветить механизмы популяризации такого аморального творчества. В случае с той же группой IC3PEAK – в числе продюсирующих её лейблов фигурируют только иностранные кампании: Manimal Vinyl, The Orchard, Stellar Kinematics и STYLSS. Это одна из тех групп, концерты которой сегодня со скандалом отменяют, и в прошлом месяце она выпустила клип «Смерти больше нет», в котором совершается акт самосожжения на фоне здания Правительства России.

А когда будет понятно, как раскрутился и какие ценности продвигает тот или иной рэпер, тогда уже можно говорить о его поддержке со стороны государства. Если же не провести подобную работу, то Министерство культуры с высокой вероятностью начнёт спонсировать тех, чью деятельность следует блокировать, а не поощрять.

Но ярче всех отметился главный пропагандист России Дмитрий Киселёв, пользующийся одинаково дурной славой и в среде государственников, и в среде либералов за свою вечно скользкую и изворотливую позицию. В воскресном выпуске новостей на телеканале «Россия» этот журналист целых 15 минут активно убеждал наивных телезрителей, что творчество рэпера Хаски или Элджея ничем не отличается от того же Маяковского и Есенина. А исполнителя Фейса на передаче вообще представили патриотом России, показав в эфире несколько строчек его клипа «Я роняю Запад». Вот только самая известная композиция этого рэпера называется «Бургер», и если её послушать или прочитать текст, то можно сразу ставить диагноз и самому Фейсу, и Киселёву, и всему телеканалу «Россия», позиционирующему этого рэпера в положительном свете.

Стоит признать, что, если региональные органы власти во многом пошли навстречу родительской общественности и начали в ответ на обращения граждан просто выполнять свои прямые обязанности и соблюдать российское законодательство, то представители центрального аппарата решили в этом вопросе занять позицию рэперов. Усиленную поддержку им в этом оказывают все крупные средства массовой информации, которые представляют отмену концертов в качестве произвола региональных структур, по какой-то своей инициативе решивших преследовать невинных рэперов. Некоторые либеральные издания по типу «Ленты.Ру», «Новой газеты», «Свободной прессы» даже пишут о возрождении в стране советской цензуры.

Вот только в противодействии аморальной музыке в современных условиях есть принципиальная разница с советским временем: тогда запреты шли сверху, от власти, а сейчас снизу, от народа. Потому что тогда власть заботилась о нравственности подрастающего поколения, а сейчас это приходится делать родителям и общественности, которые, осознавая возможные последствия насаждения такого рода «творчества», сами начинают входить в процессы управления культурной политикой государства.

И если даже вывести за скобки нецензурную лексику и откровенную агитацию за наркотики и насилие в творчестве исполнителей, концерты которых отменяют чаще всего, то при анализе текстов песен становится очевидно, что основной темой их творчества является выпячивание негатива и представление окружающей действительности таким образом, как будто, кроме различной мерзости и грязи, в городе, стране, мире, ничего нет. А так как основной процент слушающих – это дети и подростки, то у них под влиянием подобной музыки появляется иллюзия того, что мир действительно безальтернативно порочный. И у многих поклонников, верящих своим кумирам и воспринимающих тексты всерьез, вполне резонно может возникнуть мысль, что во всем этом бардаке виноваты власти.

При умелом манипулировании такой развращённой и запрограммированной на ненависть и насилие толпой можно получить ударную силу, способную погрузить в хаос большой город, как минимум. В этой ситуации позиция отдельных чиновников и телеканалов, направленная на откровенное заигрывание с теми, чьё творчество используют для накачки негативных сценариев, является пособничеством процессам дестабилизации ситуации в стране.

В качестве доказательства всего озвученного в этой статье, предлагаем нашим читателям лично ознакомиться с творчеством «гонимых рэперов» и ответить на вопросы:

Нарушает ли публичное озвучивание такой музыки закон «О защите детей от вредной информации» и закон «О государственном языке Российской Федерации», запрещающий использование нецензурной лексики на концертах? Законны ли требования региональных органов власти по повышению возрастного ценза концертов указанных исполнителей до 18+? А в случае, если изначально возрастное ограничение было указано неверно (и были проданы билеты), должен ли быть отменён концерт? Хотели бы вы, чтобы ваши дети или одноклассники ваших детей слушали такую музыку?

Дмитрий Раевский

Творчество «гонимых рэперов»

Отрывки из песен Элджея

песня «Растворитель»: «…Люди, как мишени в тире. Они такие тупые, я бы мог их убивать если бы мне платили… Я сливаю бабки на наркотики и тряпки…Я аморальный, не верю никому из вас. И мне нормально…»;

песня «Secret Chat»: «…Ты леди, я тр**аю тебя под RnB. Я не твой бойфренд, но зато могу купить тебе фенди…»;

песня «Ребёнок рождённый сиять»: «…В средней школе старшеклассницы любили меня трогать. Я прогуливал уроки у них дома. Я любил желтую Мамбу и черную Кока-Колу. Участковый говорил, что я наркоман. Ritter-sport пополам, розовый Bubble Gum, Аэрофлот врывается в облака. Акакака! У тебя прекрасная жопа, на ней моя рука»;

песня «Алло-Алло»: «..Твоя тёлка потекла. Иди вытирай… Я хотел бы летать в облаках… [У-во-у] Чтобы никому не мешать. Я хотел бы не спать никогда… [У-во-у] Чтобы всё сдолбить и сожрать…»

песня «Минимал»: «..На баре синие. Мы танцуем под минимал. Да-да-да, ты красивая, но таких как ты до*уя… Вокруг одни идиоты и светодиоды. Я пью чёрную воду и алкоголь. Я не знаю кто ты, да и по*уй, ведь сегодня, ты точно пойдёшь со мной…»

песня «Hey, Guys»: «…На концертах су*ки подают в отключке. Люблю когда их много – не беру поштучно (ай, ай). Детка хочет мой поцелуй, даже на от**бись. Oo-ooh, oo-ooh. Глотай текилу и заткнись, нас у входа ждёт таксист…»

песня «Розовое вино»: «- Я похож на птицу! – На принца? – На принца или на орла. Эй! Я беру вторую бутылку розового вина… Мы уже в океане дискотек, алкоголя и мариваны. No stress. Хаваем как M&M’s dance-dance…»

песня «Ecstasy»: «Экстази, меня увези. Экстази, меня увези. Экстази, меня увези. Экстази, меня увези. Устрой destroy алкоголь Мы с тобой и пустой танцпол… Ты, наверно, чья-то дочь, а я просто красивый торч. Утро – ночь. Утро – ночь…»

песня «Suzuki»: «Эй, биомусор, как тебе туса? А я просто прививаю таким, как ты чувство вкуса».

Отрывки из песен группы IC3PEAK

«Таблетки»

Я с утра до ночи слёзы горькие глотаю

Ем сырое мясо, свежей кровью запиваю

Ума нет, и есть всего одна побочка

От меня самой не остается ни кусочка

А-а-а-а-а) Умираю в России

(А-а-а-а-а) От эйфории

(Я-а-а-а-а) Умираю в России

(А-а-а-а-а) От эйфории

«Смерти Больше Нет»

Я заливаю глаза керосином

Пусть все горит, пусть все горит

На меня смотрит вся Россия

Пусть все горит, пусть все горит

Я заливаю глаза керосином

Пусть все горит, пусть все горит

На меня смотрит вся Россия

Пусть все горит, пусть все горит

«Грустная сука»

Я никогда не была глупой.

Я никогда не буду счастливой.

Грустная сука, грустная сука.

Да, это мой осознанный выбор.

…

Сижу и блюю на твой мраморный пол.

Скалю зубы на тень в отражении.

…

Я люблю грязь – это мой кайф.

Улыбаюсь только кусая.

Перевод песни IC3PEAK – «Pain»

Я хочу забыть все, что знаю я

Я сожгу все, освещая тьму моей души

Я хочу забыть твое лицо

Я сожгу твой образ вместе с собой

Покажи мне боль, детка

Дай мне больше боли

Покажи мне боль, детка

Дай мне больше боли

Перевод текста песни IC3PEAK – «This world is sick»

Этот мир болен

Моё сердце чувствует это

Этот мир тёмный

Моё сердце горит

Этот мир порочен

Моё сердце было покрыто льдом

Этот мир размыт

Моё сердце остаётся чистым

Встань на колени

Это последний поцелуй

Ползи вниз к пропасти

Ты должен сделать это

Встань на колени

Это последний поцелуй

Ползи вниз к пропасти

Ты должен сделать это

«Пламя»

Я испытала огонь и воду.

Крик – моя вторая природа.

Я научилась любить и верить.

Над моей головой нет Бога.

…

Боль и любовь есть одно.

Спорим, ты выберешь зло?

Кровь окропляет цветы,

Я снова ты, я снова ты!

Шаг – бездна – твоё сердце.

IC3PEAK – «Вечная Жизнь»

Вечная жизнь. Я засыпаю в своей могиле.

Сладкая жизнь. Я засыпаю в своей могиле.

Вечная жизнь. Я засыпаю в своей могиле.

Сладкая жизнь. Я засыпаю в своей могиле.

Отрывки из песен Хаски

Поэма о Родине

Мы выглядим как ровесники в вагоне ресторане

За соседними столами нечаянные сотрапезники

Помнишь ты умерла, и мы твоё мясо ели

Что пахла как мумия, забытая в мавзолее

По улицам полуденным, будто по Монпарнасу

Я позволю обмануть себя каждому новобранцу

До одури в подворотне я буду бухать и дуть

И бомбою водородную рухну тебе на грудь

БэнгБэнг

Ты сидишь, разрезав задницей

Кровоток в зарослях проводов

И мёртвый человек поёт тебе

О том, что мёртвый человек

На вкус, как Орбит Человек

…

Плоть твоя дрожит паутиною капилляров

Мне описать не хватило б вокабуляра

Как потроха извиваясь тигровым питоном

Раскрывают утробу бутоном

Пироман-17

Завтра зеваки толпами повалят в то кафе

Где я за завтраком усну навеки – аутодафе

Моя страна – бухой ребенок, наблевавший в варежку

Ей холодно в снегу, и я бензином обливаю, жгу

Обезглавить, обоссать и сжечь! Обоссать и сжечь!

Обезглавить, обоссать и сжечь! Обоссать и сжечь!

Обезглавить, обоссать и сжечь! Обоссать и сжечь!

Обезглавить, обоссать и сжечь! Обоссать и сжечь!

Все псы попадают в рай

Спрячу ящик пандоры под еб*льник фартовый

Пох*й, жизнь имеет цену лишь в погребальных конторах…

Помню две тыщи первый – мать – кандидат наук –

Стирала туалетную бумагу – я мотал на ус

Главный урок: реальна только ирреальность, за неё держись,

Жаль, это понял отчим, выбравший запой длиною в жизнь…

Всё по-старому, ты один, и в поле не воин

Но, бл*дь, ты вынужден им глотки грызть волей-неволей

Тебе не светит ничего, кто сказал? Доиграй,

Рви, кусай, лай… сука, все псы попадают в рай

…

Моя маршрутка заберёт меня неизбежно

И я вы*бу фортуну в рот еще раз, нежно

Господин Собака

Я ненавижу тело своё – блядское чучело

Регенера- и терморегуляция чуть чего

Слежу за солнцем – жду, когда обернётся

Записываю пульс – жду, когда оборвётся диктант

Смрад такой, будто сдох вчера вечером

Всякий вздох, как глоток человечины

Я отвратительно переживаю вонь, и, зажимая нос

Я зашиваю рот: стежок, стежок – зигзаг

От капель крови конопатый потолок

Я распластался, как на паперти холоп

В грудину кулаком тарабаню

Обвожу мелком тараканьим

Пентаграммы, пентаграммы

…

Немецкая машина трусливо дрожа, крадётся

В ней – Господин Собака, твой новый хозяин, шлюха

Он караулит лапой лицо, что сползает к брюху

Эту тряпку, что он сам скроил без холста и лекала

Этот кожаный чехол из куска моего еб*ла

…

А ведь ты так любил смеяться и еб*ться

Так любил еб*ться и смеяться

Ведь ты так любил смеяться и еб*ться

И даже одновременно еб*ться и смеяться

Заново

Поджечь квартиру, шандарахнуться в окно

Мне фиолетово братан, мне всё равно (заново!)

И всё оно умереть и родиться заново, заново

…

Это чёрное ничего (это чёрное ничего!)

Трупные ямы вокруг людей

Трупные ямы вокруг меня

Трупные ямы вокруг тебя

Трупные ямы вокруг него (а-а-а-а!)

Иуда

Обстоятельно проблевавшись

В чьей-то в хате на Патриарших

Я вбиваю бычки в перила,

Ожидая своё Kia Rio.

Пусть в такси шепелявит ретро.

Мы с водилой раздавим пятку,

И до дома доедем всмятку…

Мармелад

Голова полна дерьма

Череп кукушки как тюрьма

Голова полная дерьма

Череп кукушки как тюрьма

Голова полная дерьма

Череп кукушки как тюрьма

Голова полная дерьма

Череп кукушки как тюрьма

…

Я лежу в сортире (Мармелад, мармелад)

Притворяюсь мертвым (Мармелад, мармелад)

Шарят по квартире (Мармелад, мармелад)

Две фигуры в черном (Мармелад, мармелад)

Проглотил дыхание

Плитки как клеенка

Слышу чертыхание

ребенка

Голова как блюдо

Детского питания

Полная посуда

Голова, голова, голова, голова

…

Вся страна – это мёртвый ребёнок

Мармелад это бывшие кости

Меня лечит солёное время

Мне тепло под улыбкой безумия

Ведь я внутри мармелада

Пуля-Дура

Я не хочу быть красивым, не хочу быть богатым.

Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица.

Не хочу быть красивым, не хочу быть богатым.

Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица.

Сосредоточенный, как самоубийца.

Брожу по городу, мечтая совокупиться (пуля-дуррра!)

Вокруг бессмысленные бл*ди обоих полов, а.

Из обломков облаков бог, как боеголовка.

Я не хочу быть красивым, не хочу быть богатым.

Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица (пуля-дуррра!)

Не хочу быть красивым, не хочу быть богатым.

Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица (пуля-дуррра!)

Убить Рэпера

Стонет рэпер имярек

Повелитель дискотек

Я намазываю на нож

Его чувственный скулёж

Убить! Рэпера убить!

Рэпера убить! Рэпера убить!

Рэпера убить! Рэпера!

В душном сральнике ТЦ

Изменившийся в лице

В ожерелье из кишок

Спит распоротый божок

Фюрер

В моём инстаграме эти мёртвые барби

Что толкают сыры на своём молоке

Я забрёл на страничку к резиновой бабе

И дрочу, равнодушный, как рожа в ларьке

…

Мой фюрер — бл*дский старый педик

По барам сосёт дайкири

Либо делает минет

Церемонно, как харакири

Человек в Интернете

В мясной конуре рта

Дребезжит человечий вой

Человек в интернете сказал

Что боится проснуться собой

Прятать трупы своей семьи в мешки

Улыбается мусоропровод

И ныряют пакеты в прорубь

Равнодушно его кишки

Отрывки из песен группы «Френдзона»

Клип «Бутылочка»:

Бутылочка

Собрала всех подружек на пижамной вечеринке (приветики)!

Послушали фанфиков, обсудили всех мальчишек.

Я нашла шампанское, что спрятали родители;

Кто-то из девчонок предложил сыграть «В бутылочку».

Давай, научу вас целоваться – Мэйби в этом профи.

Я тут одна тренировалась, не на помидорах.

Кручу, выпало на девочку напротив.

Ну c’mon, не стесняйся, детка, это очень просто.

Запах губ, почему колотит что-то там под маечкой?

Я целовалась сто раз, но так не умеют мальчики.

Все посмеялись вместе и сразу же забыли –

Но не я, подождите, я кажется влюбилась, стоп!

…

Тут написано: “Любовь от пола не зависит”.

Судьба тебе кричит: “Малышка, экспериментируй!”

На пижамной вечеринке куча трёпа, ниочёмных фраз.

А я не могу забыть (не могу) её губы на моих губах.

Эмо-рок стар

В моей крови транквилизатор.

Она с ним проходит рядом, задевая меня взглядом.

Думаешь, я переживаю?

Знай, что скоро ты поймёшь, малыш, кого ты потеряла.

Эмо-рок стар! Рок стар! Рок стар!

Новый идол малолеток.

Эмо-рок стар! Рок стар! Рок стар!

Во мне тысяча таблеток.

И я больше не трипую,

27 еще не скоро, подождёт немного пуля.

На weekend’е с парой группис,

Мы встречаем на террасе кокаиновое утро.

Под мои телеги дети режут вены,

По всей стране афиши с моим гараж-бэндом.

Пока ты в Burger King’е со своим бойфрендом,

Мой приход на сцене осветил прожектор.

Не берёт трубку

Я схожу с ума двое суток.

Сколько можно ждать тебя суку?

Вспомни про меня на минутку.

Мой драгдиллер не берёт трубку.

«Девственница»

Все мои малышки, как молодая Бритни,

Но ты свежее их, ты пахнешь эвкалиптом.

Нет татуировок, не сделан первый пирсинг,

Все предметы в школе она знает на “отлично”.

Мне нужна девственница, мне нужна девственница.

Ты так непорочна, имидж безупречный.

Вокруг столько девчонок, мне они не интересны.

Мне нужна девственница, мне нужна девственница.

…

Хочу как все девчонки, не париться с учёбой,

Прогуливать уроки, целовать парней за школой.

Моя мама думает, я очень чистоплотна,

но душ ей не расскажет, почему я моюсь долго.

…

Пока папа на работе, я в тайне смотрю порно.

Мои мягкие игрушки знают обо мне так много,

Они в шоке, но для всех я недотрога!

С убойной дурью зиплак спрятан в шкафу у наград,

А мама думает, что это её шутки смешат.

Мне снится сон, как он срывает мини-юбку с меня.

Мне 18 не скоро, я не смогу столько ждать!

Молочные зубы

Тысячи детей уже стоят у клуба,

В один голос все хиты любимой группы,

Дешёвый алкоголь идёт по кругу,

Девочки домой приползут под утро.

У Диджея диски, но это не пластинки,

Все в картинках, разноцветные, он ест их, будто Skittles.

На бэкстейдже столько дыма, блант размером с пачку Pringles.

Рок-элита, все убиты, зал скандирует, чтоб вышли.

Пурпурное небо

Я вновь царапаю вены, но не станет летальным.

Я навеки останусь стикером в её телеграме.

Скоро прекратится дыхание, вот тогда полетаем.

Сколько о тебе думал, мой пульс уже не подскажет.

В старшей школе

Я научу тебя любви лучше, чем учат в школе –

И с этих занятий уйти точно ты не захочешь.

Ты сдашь мне все контрольные и даже без подготовки –

Я буду классной для тебя не только на уроках.

В старшей школе, а-а-а, нету времени зубрить

Все уроки, у-о-оу, не заполнен мой дневник.

Не дождаться звонка, ну когда он прозвучит?

Я хочу с ней сбежать, научи меня любви.

High school, high school, научи меня любви.

High school, high school, научи меня любви.

High school, high school, научи меня любви.

High school, high school, научи меня любви.

Последний экзамен

Собрались. Выпиваем. Скоро будет party.

Захожу. Краем глаза вижу – он скучает.

Посмотри на меня, я же так прекрасна.

Пригласи танцевать, чё такой стесняшка?

Второй медляк. Он все ещё тупит.

Я жду последний трек и пойду тусить с другим (с тем лохом).

Вокруг тебя не крутиться весь мир.

Ты тут не один!

Отрывки из песен Егора Крида

песня «Пошла ты»: «Но извини, я на других теперь залезаю; Я говорю тебе, пошла ты нах*й дорогая. Пошла ты нах*й, сука под словом любовь! Я бы разбил тебе еб*ло в кровь. Пошла ты нах*й, пошла ты на*уй, пошла ты нах*й! И улечу от сюда нах*р на другую планету. И легче быть геем, чем быть с такой как ты! Предлагаешь секс?! Я лучше тр*хну свою руку.»

песня «Гучи»: «Эта сука — Шанель, эта сука, как Гучи. Она круче твоей, круче всех тех сучек. Моя сука — модель, три подруги для кучи. Эта сука Шанель, эта сука, как Гучи»

песня «Что они знают?»: «Что они знают, те, кто меня не видел, Говорят за спиной без пауз, будто старый видик. И лезут в друзья те, кто раньше ненавидел, Столько фальши, я как в зале, самый ох*евший зритель»

песня «Потрачу»: «В этой малышке столько с*кса (***) меня бес попутал, Меня так манит, как кусаешь мои губы грубо. Но ты, самый крепкий мой алкоголь. Выпиваю, запиваю тобой и мы выезжаем домой.»

песня «Зажигалки»: «Назову тебя ласково с*кой, ведь тебе это нравится. Я нашел твою точку Gucci, дай теперь мне расслабится. Губы немеют, я даже не знал, что она так умеет. Руки потеют на её теле… Беру два бокала, мешаю коктейли. Беру этих двух и мешаю их с третьей.»

Отрывки из песен группы «Хлеб»

песня «Сегодня»: «Сегодня я буду е*ать. Сегодня я буду ко*чать…» – эти слова в песне повторяются неоднократно;

песня «Девочка с концерта Little Big»: «Эвридей айм дринкин. Айм дринкин эвридей! Хэй!… Карьеру строй ради неё. Будь папой, будь отцом. Др*чи от неё тайком..»;

песня «Куча сраных песен ft. Big Russian Boss & Young P&H»: «Куча сраных песен, лучше бы ее не выпускал. Куча сраных песен, эта песня тоже турбо кал.. Сожгите их на*ер, Kizaru приди, порядок наведи (Бог рэпа). Они не воруют биты, не пи*дят эдлибы, убивают культуру. Ахахаха, какой даун пойдёт на концерт этих дибилов (Я). В смысле Sold Out (Ага), ну это временно, как вейп или спиннер…»;

песня «Кольцо»: «…Хочешь со мной секса, выйди за меня замуж. Или эта роза, цвела не для тебя, зая. Видишь этот пе*ис, поверь мне, он классный… Это вновь Young-Yani boy, Кукаяка Flocka Flame. Если у тебя нет штампа, тебе не видать мой ч*ен…»;

песня «Ферма»: «Ну где же вы, мои петушки? Я вас так жду и желание лишь растет. Я так хочу, яйца себе сунуть в рот…» – эти слова в песне повторяются неоднократно;

песня «Белочка»: «…Я маленькая белочка, мне нужен большой орех. Я б впился в него зубами, и лизал бы весь день его. И ласкал бы его губами (ласкал губами его), Я б его никому, никогда не отдал (no, no, нет)…»;

песня «21»: «Ночь за окном! Ночь за окном! И ты хочешь домой, скучаешь со мной! Не уходи, ты чё! Дай шанс ещё! Я этой ночью сделаю тебя в очко! Малыш, не бойся! Давай в очко!…» – эти слова в песне повторяются неоднократно.

Отрывки из песен группы «Little big»:

песня: «For Haters ft. Danny Zuckerman»: «Bitch bitch Come on you dick is under six inches Your mama sas browns like a witch Hey Hater you bitch You mother father bitch Fuckunig fucking fucking fucking bitch You bitch bitch bitch bitch. Bitch! Bitch ye ye you bitch Ye you fucking bitch ye ye Bitch yoooo». Перевод песни: «С*ка, с*ка. Ну же, у тебя ч*ен меньше пятнадцати сантиметров. Твоя мамочка сосёт сигареты, словно ведьма. Эй, хэйтер, ты – с*ка.. Твои мама, папа – с*ки. Ё*аная, ё*аная, ё*аная, ё*аная с*ка. Ты – с*ка, с*ка, с*ка, с*ка. С*ка! С*ка, да, да, ты – с*ка.»;

песня: «RAVE ON»: «…your head C’mon brah Lose your head Ху*рь бл*дь! Lose your head Давай, дядь! П*здец. В ладоши хлоп. Lose your head Давай-давай. Двигай телом, отдыхай! Thi-sss s-some fuck…»;

песня «Fucking Asshole»: «You’re fucking asshole You’re fucking asshole You’re fucking asshole Asshole, you’re asshole fucking scum…». Перевод песни: «Ты чёртов м*дак. Ты чёртов м*дак. Ты чёртов м*дак. М*дак, ты м*дак, чёртова сволочь»;

песня: «Everyday I’m Drinking» (перевод: каждый день я бухаю): « Hey! Kiss my ass, world! Here motherfucker Russia soul! Our country in deep shit! Yo! But I love, but I love her! No future, no rich This is Russa, bitch! Everyday I’m drinking, Everyday I’m drinking, Everyday I’m drinking, I’m drinking everyday! Everyday I’m drinking…». Перевод песни: «Хэй! Поцелуй меня в зад, мир! Это чёртова русская душа! Наша страна по уши в дер*ме! Е! Но я люблю, но я люблю её! Нет будущего, нет процветания – Это Россия, с*чка! Каждый день я бухаю, Каждый день я бухаю, Каждый день я бухаю, Я бухаю каждый день!..;»

песня: «Stoned Monkey»: «Everyday, everyday, ever-everyday I think of. Where to go, how to chill, how to… I’m searching for the gain. Yeah, pass the pot. See me I’m like a robot. I walk along colored street on this Friday. X and DMT prop my step keep me tidy. Near dirty club I see sky of magenta. Let me go, let me in, let me pass through the enter.» Перевод песни: «Каждый день, каждый день, каждый-каждый день я думаю о том, Куда пойти, как “расслабиться”, как… Я ищу наживы. Да, курни косячок. Глянь на меня, я будто робот. Я иду по цветной улице в эту пятницу. Экстази и ДМТ поддерживают мой шаг, приводят меня в порядок. Рядом с грязным клубом я вижу пурпурное небо. Отпусти меня, дай мне войти, дай мне пройти через вход»;

песня: «Hateful Love» – «Ненавистная любовь»: «Dissect you I’ll shred you More more more I need your Hammer smashed face I need you To rot in the grave. I hope you die, Peace die right now». Перевод песни: «Препарирую тебя, Я раскромсаю тебя Ещё больше, больше, больше. Мне нужно Твоё размозжённое лицо. Мне нужно, Чтобы ты гнил в могиле. Я надеюсь, ты умрешь. Спокойствие, сдохни прямо сейчас».

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Инструкция: Как организовать и как отменить концерт аморальной группы

Для того чтобы организовать концерт артиста, любой региональный промоутер (он же «координатор») должен:

1) Согласовать дату и место выступления с менеджментом артиста, договориться о гонораре для группы, а также получить на руки обязательные для исполнения технический и бытовой райдеры (документы, где подробно прописаны все условия, необходимые для выступления: список аппаратуры, способы организации питания и проживания, логистические требования и т.д.).

2) Найти концертную площадку, оборудование, гостиницу, предприятие общепита и транспорт, удовлетворяющие всем условиям обоих райдеров, и забронировать это всё на согласованную с менеджментом артиста дату. Артист поедет не только в этот город, но, вполне возможно, ещё в 40 других – и там везде всё то же самое!

3) Отправить предоплату:

артисту, чтобы окончательно утвердить дату (т.е. получить гарантии, что тот приедет выступать, даже если получит альтернативное предложение на этот же день);

прокатной компании, предоставляющей оборудование (с теми же целями: ведь в небольших городах может быть всего один подрядчик, способный удовлетворить запрошенный тех.райдер – а может и вообще не быть, и надо будет везти аппарат из другого города);

концертной площадке (вполне возможно, что её точно так же хочет арендовать конкурирующий промоутер для другого артиста на ту же дату).

4) Оплатить гостиницу и купить билеты на поезд/самолёт для группы.

Все эти расходы организатор производит из собственного кармана. В теории, он может на часть суммы привлечь спонсоров, договориться о скидках с гостиницей/рестораном, что-то им пообещав взамен – но, по умолчанию, это его собственные деньги. И, зачастую, гонорар группы – это даже не основная часть суммы. Если концерт не состоится, все эти деньги ему никто не вернёт.

Как отменить концерт аморальной группы в вашем городе:

1. Изучить успешный пример действий родителей по отмене концерта и общую инструкцию на сайте Научи хорошему (примерно 30 минут времени): Ссылка

2. Скачать образец заявления в органы власти, и адаптировать его под конкретную ситуацию в вашем городе (60 минут): Ссылка

3. При необходимости сделать выборку текстов песен аморальной группы, чтобы прикрепить её к заявлению (30 минут). В данный момент выборки текстов уже опубликованы на следующие группы – Элджей, Хаски, Френдзона, IC3PEAK, Егор Крид, Литл Биг, Хлеб. И эта база будет постоянно пополняться (используйте «поиск» по сайту Научи хорошему).

4. В электронном виде от своего имени через официальные сайты разослать заявление в региональные органы власти (30 минут):

– Уполномоченному по правам ребёнка в вашем регионе

– Министру социальной политики региона

– Министру образования, науки и молодежной политики региона

– в Министерство культуры вашего региона

– в Прокуратуру вашего региона

– в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей региона

– в Управление Федеральной антимонопольной службы региона

Итого: 2-2,5 часа вашего личного времени и никаких финансовых затрат.

Результаты:

1. Если вам удастся отменить 2-3 концерта аморальных исполнителей в своём городе, то все региональные промоутеры, потеряв уйму личного времени и денег, в следующий раз 10 раз подумают, прежде чем приглашать к вам Фейса, Элджея, Хаски и прочих фриков.

2. Если отменить концерт одного исполнителя в нескольких городах (а с каждой отменой в одном городе, вероятность отмены в другом увеличивается), то скорее всего, этим исполнителем вообще не захотят заниматься промоутеры. Слишком много накладок и рисков.

3. Региональные органы власти в лице конкретных чиновников (у большинства из которых также есть дети) обратят внимание на то, как подросткам и молодёжи прививают деструктивные смыслы через аморальную музыку.

4. В случае придания факта отмены концерта огласке в СМИ, широкая общественность обратит внимание на то обстоятельство, что наиболее раскрученный среди молодёжи музыкальный контент носит вполне определенный деградационный характер. Это будет способствовать выработке у общества методологии распознания и противодействия таким деструктивным влияниям.

5. Организаторам концертов и самим рэперам придётся задумываться о том, какие смыслы они транслируют массовой аудитории через свою музыку. Чем больше отменённых концертов, тем больший стимул у исполнителей переориентироваться на созидательное творчество.

Главный аргумент:

Как показывает практика, главный аргумент противников бойкотирования концертов сводится к тезису «не нравится – не ходите». Поэтому крайне важно в ходе обсуждений доносить до широкой аудитории понимание целостной картины, которая хорошо раскрыта на примере следующего образа:

«Представьте себе следующую ситуацию. На первом этаже вашего многоэтажного дома открываются ночной клуб со стриптизом и наркопритоном, казино, курсы квартирных воров. Круглосуточный пивной бар. Вы начинаете возмущаться, требовать их закрытия. Но на все ваши жалобы вы слышите один универсальный ответ: «Не нравится — не заходите туда! Это не для вас. Это для другой категории посетителей, которым это нужно, интересно, полезно». Действительно, никто же не заставляет вас идти в эти клоаки, идите в библиотеку, музей, концертный зал и т.д. А проходя мимо зазывающих витрин, просто закройте глаза или отвернитесь в другую сторону и не мешайте веселиться другим. Но вскоре выяснится, что в вашем доме резко выросло число краж, ограблений, изнасилований, драк, не говоря уже о том, что в подъездах и лифтах стойкий запах мочи и перегара. Конечно, можно не обращать внимания на всё это, продолжать закрывать глаза и уши, затыкать нос и быстро пробегать в свою квартиру. Можно постоянно себя убеждать, что между этими безобразиями и конторами на первом этаже нет никакой связи. Можно восхвалять невиданный уровень свободы, который достигнут в вашем отдельно взятом доме. Но, в конце концов, скопившееся и окрепшее зло настигнет и вас. Но тогда может оказаться, что возмущаться уже поздно. Большинство жителей уже привыкло к такой жизни, считает её единственно возможной, правильной. И постепенно весь ваш дом превратится в один большой бедлам. А потом жителей просто не останется. Кто-то сопьётся, кто-то умрёт от наркотиков, кого-то убьют в драках или при ограблении…»

Участвуйте! От каждого зависит очень многое!

Источник: feedproxy.google.com