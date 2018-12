Очередная победа родителей: Отмена концертов группы «Пошлая Молли» в Поволжье

Концертный тур закончен!

Поп-панк-группа «Пошлая Молли» заявила об отмене запланированных на декабрь выступлений в нескольких городах Приволжского федерального округа.

Как следует из графика, размещенного на сайте группы, коллектив должен был выступить 12 декабря в Саратове, на следующий день – в Самаре, 15 декабря – в Оренбурге, затем в Уфе. Тур по Поволжью завершался выступлениями в Ульяновске (18 декабря) и Пензе (19 декабря).

«Важная информация! Все оставшиеся концерты, запланированные на декабрь, мы вынуждены перенести на следующий год. Концерты обязательно состоятся. Все приобретенные билеты действительны на новые даты. Если по какой-то причине вы хотели бы вернуть билеты – это можно сделать по месту приобретения», – говорится в сообщении музыкальной группы в соцсетях. Хотя рассчитывать на возобновление концертной деятельности музыкантам вряд ли стоит.

Представитель группы Евгения Анисимова сообщила агентству «Интерфакс», что «отмена выступлений связана с рядом организационных причин, тут нечего более подробно комментировать», назвать причины более конкретно она отказалась.

Напомним, ранее саратовские общественники выразили беспокойство по поводу планируемых в Саратове концертов рэпера Хаски и украинской группы «Пошлая Молли»: по их мнению, исполнители пропагандируют в своих текстах насилие, суицид, наркоманию и алкоголизм среди несовершеннолетних. В связи с чем они обратились за помощью в прокуратуру и полицию.

Как сообщил председатель регионального отделения «Всероссийского родительского собрания» и член общественного совета при ГУ МВД по Саратовской области Владимир Росновский, в текстах музыкантов постоянно присутствует нецензурная лексика. В песнях упоминаются употребляющие алкоголь и наркотики несовершеннолетние, тема разврата и насилия между ними. Кроме того, содержание многих песен походит на откровенную глупость. При этом возрастное ограничение для посетителей концерта украинских музыкантов в Саратове составляет 16+.

По его словам, ситуацию со скандальными исполнителями полицейские «держат на контроле»». Сейчас их проверят, их прошлое (по некоторой информации, «Пошлая Молли» поддерживала АТО в Донбассе). Даже если им разрешат выступить, то при малейшем каком-то отклонении… Там будут и сотрудники Центра «Э», и ФСБ. Сейчас это все не проходит – это раньше, может быть, в 90-е – 2000-е годы трудно было противостоять этому. А сейчас нет», – сообщил общественник.

Дополнительные видеоматериалы по теме:

О влиянии деградационной музыки

Отрывки из песен «Пошлой Молли»

Буду твоим песиком

У меня есть ощущение

Что не так-то со мною

Взрослые думают, что я тупица и голубой

Тупица и голубой, тупица и голубой

Взрослые думают, что я тупица и голубой

П*здец, ты воскрес, меня тыркает везде

Ну а что потом?

Буду твоим песиком (Погоди, что?)

Буду твоим песиком (Погоди, что?)

Буду твоим песиком

Все хотят меня поцеловать

Эй, кс-кс! Подрочи ногами

Я подпишусь на тебя в Инстаграме

У меня есть много травки

Я в смешной в пижаме

Гласс

Ееееа! Я попал, бля, за стекло

*бануться, я х*ею, я попал, бл*, за стекло (*бать!)

Это ж просто, бл*, п*здец

Я попал какой то телке прямо в бонг (Еееаа!)

Познакомился с дерьмом

Вместе с ним придумал план побега на ту сторону стекла

Мы попадем ей прямо в мозг

А потом сбежим через ее тампон

CTRL+Zzz

Закинься транком, прикинься бонгом

Maybe, наберу тебя в ночи (как дела, Umbrella?)

I’m so crystal бря бря бря (мы смывались в унитаз)

Можно тыкнуть Ctrl+Z (Проще тыкнуть in your mouth)

Диджей, пошел бы ты в п*зду (ведь, когда мы на самом дне

Даже чиксы не танцуют, пытаюсь тыкнуть Ctrl)

Значит дружба

Киев — значит водка

А водка — значит дружба

А дружба — значит нам от тебя ничего не нужно

(Пидор и вонючка)

Не нужно — значит школа

Школа — это скучно

А если скучно — я хватаю за руку любимую подружку

Молли

Отсоси мой член — это мой протест, (а!)

У тебя подружки нет, а у меня есть! (*б твою мать!)

И есть мой друг, вместе курим crack, (а!)

Трахнул Мери Джейн — sorry Spiderman, (oh, shit!)

…

Теперь она сопьется и сдохнет молодой.

Грабанули ее папу — ведь родители отстой.

Твою мать, я взрослый, ведь мне уже 18 лет.

Я уже раздет голый и крутой.

Паки Пуси

О как же хорошо, что твой папаша не в курсе

Что ты поймала Бледного своим паки пуси

Пока он думает, что ты тусишь на уроках

Я обгоняю твою пуси в трахальных гонках

*б твою мать.

ТМСТС

Бросила делать уроки — фиг с ними!

Собралась на рок-концерт. Оу!

Напялила на себя – фиг пойми что

И занюхала «белую смерть»

Ну, гребаный в рот!

Ведь она знает все наши

Тупые песни наизусть —

Спасибо, малая!

Школа не нужна

Мне не надо завтра в школу

Мне не надо завтра в школу

И я уже бухой и я уже бухой

Меня размажет по танцполу

Размажет по танцполу

И ты обо мне узнаешь

Ты обо мне узнаешь

Ханнамонтана

Я объебошился клеем,

Занюхал дорожку, наелся таблеток.

Я ебанутый на голову, а

Самый прикольный среди малолеток.

Мы рисовали в подъезде

То ли пентаграмму, то ли твою маму.

…

Дома закончился крэк.

Я пойду прогуляюсь

С Майли Сайрус, Майли Сайрус.

Инструкция: Как организовать и как отменить концерт аморальной группы

Для того чтобы организовать концерт артиста, любой региональный промоутер (он же «координатор») должен:

1) Согласовать дату и место выступления с менеджментом артиста, договориться о гонораре для группы, а также получить на руки обязательные для исполнения технический и бытовой райдеры (документы, где подробно прописаны все условия, необходимые для выступления: список аппаратуры, способы организации питания и проживания, логистические требования и т.д.).

2) Найти концертную площадку, оборудование, гостиницу, предприятие общепита и транспорт, удовлетворяющие всем условиям обоих райдеров, и забронировать это всё на согласованную с менеджментом артиста дату. Артист поедет не только в этот город, но, вполне возможно, ещё в 40 других – и там везде всё то же самое!

3) Отправить предоплату:

артисту, чтобы окончательно утвердить дату (т.е. получить гарантии, что тот приедет выступать, даже если получит альтернативное предложение на этот же день);

прокатной компании, предоставляющей оборудование (с теми же целями: ведь в небольших городах может быть всего один подрядчик, способный удовлетворить запрошенный тех.райдер – а может и вообще не быть, и надо будет везти аппарат из другого города);

концертной площадке (вполне возможно, что её точно так же хочет арендовать конкурирующий промоутер для другого артиста на ту же дату).

4) Оплатить гостиницу и купить билеты на поезд/самолёт для группы.

Все эти расходы организатор производит из собственного кармана. В теории, он может на часть суммы привлечь спонсоров, договориться о скидках с гостиницей/рестораном, что-то им пообещав взамен – но, по умолчанию, это его собственные деньги. И, зачастую, гонорар группы – это даже не основная часть суммы. Если концерт не состоится, все эти деньги ему никто не вернёт.

Как отменить концерт аморальной группы в вашем городе:

1. Изучить успешный пример действий родителей по отмене концерта и общую инструкцию на сайте Научи хорошему (примерно 30 минут времени): Ссылка

2. Скачать образец заявления в органы власти, и адаптировать его под конкретную ситуацию в вашем городе (60 минут): Ссылка

3. При необходимости сделать выборку текстов песен аморальной группы, чтобы прикрепить её к заявлению (30 минут). В данный момент выборки текстов уже опубликованы на следующие группы – Элджей, Хаски, Френдзона, IC3PEAK, Егор Крид, Литл Биг, Хлеб. И эта база будет постоянно пополняться (используйте «поиск» по сайту Научи хорошему).

4. В электронном виде от своего имени через официальные сайты разослать заявление в региональные органы власти (30 минут):

– Уполномоченному по правам ребёнка в вашем регионе

– Министру социальной политики региона

– Министру образования, науки и молодежной политики региона

– в Министерство культуры вашего региона

– в Прокуратуру вашего региона

– в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей региона

– в Управление Федеральной антимонопольной службы региона

Итого: 2-2,5 часа вашего личного времени и никаких финансовых затрат.

Результаты:

1. Если вам удастся отменить 2-3 концерта аморальных исполнителей в своём городе, то все региональные промоутеры, потеряв уйму личного времени и денег, в следующий раз 10 раз подумают, прежде чем приглашать к вам Фейса, Элджея, Хаски и прочих фриков.

2. Если отменить концерт одного исполнителя в нескольких городах (а с каждой отменой в одном городе, вероятность отмены в другом увеличивается), то скорее всего, этим исполнителем вообще не захотят заниматься промоутеры. Слишком много накладок и рисков.

3. Региональные органы власти в лице конкретных чиновников (у большинства из которых также есть дети) обратят внимание на то, как подросткам и молодёжи прививают деструктивные смыслы через аморальную музыку.

4. В случае придания факта отмены концерта огласке в СМИ, широкая общественность обратит внимание на то обстоятельство, что наиболее раскрученный среди молодёжи музыкальный контент носит вполне определенный деградационный характер. Это будет способствовать выработке у общества методологии распознания и противодействия таким деструктивным влияниям.

5. Организаторам концертов и самим рэперам придётся задумываться о том, какие смыслы они транслируют массовой аудитории через свою музыку. Чем больше отменённых концертов, тем больший стимул у исполнителей переориентироваться на созидательное творчество.

Источник: whatisgood.ru