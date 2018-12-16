Очередная победа родителей: Отмена концертов группы «Пошлая Молли» в Поволжье
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Концертный тур закончен!
Поп-панк-группа «Пошлая Молли» заявила об отмене запланированных на декабрь выступлений в нескольких городах Приволжского федерального округа.
Как следует из графика, размещенного на сайте группы, коллектив должен был выступить 12 декабря в Саратове, на следующий день – в Самаре, 15 декабря – в Оренбурге, затем в Уфе. Тур по Поволжью завершался выступлениями в Ульяновске (18 декабря) и Пензе (19 декабря).
«Важная информация! Все оставшиеся концерты, запланированные на декабрь, мы вынуждены перенести на следующий год. Концерты обязательно состоятся. Все приобретенные билеты действительны на новые даты. Если по какой-то причине вы хотели бы вернуть билеты – это можно сделать по месту приобретения», – говорится в сообщении музыкальной группы в соцсетях. Хотя рассчитывать на возобновление концертной деятельности музыкантам вряд ли стоит.
Представитель группы Евгения Анисимова сообщила агентству «Интерфакс», что «отмена выступлений связана с рядом организационных причин, тут нечего более подробно комментировать», назвать причины более конкретно она отказалась.
Напомним, ранее саратовские общественники выразили беспокойство по поводу планируемых в Саратове концертов рэпера Хаски и украинской группы «Пошлая Молли»: по их мнению, исполнители пропагандируют в своих текстах насилие, суицид, наркоманию и алкоголизм среди несовершеннолетних. В связи с чем они обратились за помощью в прокуратуру и полицию.
Как сообщил председатель регионального отделения «Всероссийского родительского собрания» и член общественного совета при ГУ МВД по Саратовской области Владимир Росновский, в текстах музыкантов постоянно присутствует нецензурная лексика. В песнях упоминаются употребляющие алкоголь и наркотики несовершеннолетние, тема разврата и насилия между ними. Кроме того, содержание многих песен походит на откровенную глупость. При этом возрастное ограничение для посетителей концерта украинских музыкантов в Саратове составляет 16+.
По его словам, ситуацию со скандальными исполнителями полицейские «держат на контроле»». Сейчас их проверят, их прошлое (по некоторой информации, «Пошлая Молли» поддерживала АТО в Донбассе). Даже если им разрешат выступить, то при малейшем каком-то отклонении… Там будут и сотрудники Центра «Э», и ФСБ. Сейчас это все не проходит – это раньше, может быть, в 90-е – 2000-е годы трудно было противостоять этому. А сейчас нет», – сообщил общественник.
По материалам сайтов: Интерфакс и Четвёртая власть
Какой регион следующим примет эстафету по бойкотированию аморальных исполнителей?
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Отрывки из песен «Пошлой Молли»
Буду твоим песиком
У меня есть ощущение
Что не так-то со мною
Взрослые думают, что я тупица и голубой
Тупица и голубой, тупица и голубой
Взрослые думают, что я тупица и голубой
П*здец, ты воскрес, меня тыркает везде
Ну а что потом?
Буду твоим песиком (Погоди, что?)
Буду твоим песиком (Погоди, что?)
Буду твоим песиком
Все хотят меня поцеловать
Эй, кс-кс! Подрочи ногами
Я подпишусь на тебя в Инстаграме
У меня есть много травки
Я в смешной в пижаме
Гласс
Ееееа! Я попал, бля, за стекло
*бануться, я х*ею, я попал, бл*, за стекло (*бать!)
Это ж просто, бл*, п*здец
Я попал какой то телке прямо в бонг (Еееаа!)
Познакомился с дерьмом
Вместе с ним придумал план побега на ту сторону стекла
Мы попадем ей прямо в мозг
А потом сбежим через ее тампон
CTRL+Zzz
Закинься транком, прикинься бонгом
Maybe, наберу тебя в ночи (как дела, Umbrella?)
I’m so crystal бря бря бря (мы смывались в унитаз)
Можно тыкнуть Ctrl+Z (Проще тыкнуть in your mouth)
Диджей, пошел бы ты в п*зду (ведь, когда мы на самом дне
Даже чиксы не танцуют, пытаюсь тыкнуть Ctrl)
Значит дружба
Киев — значит водка
А водка — значит дружба
А дружба — значит нам от тебя ничего не нужно
(Пидор и вонючка)
Не нужно — значит школа
Школа — это скучно
А если скучно — я хватаю за руку любимую подружку
Молли
Отсоси мой член — это мой протест, (а!)
У тебя подружки нет, а у меня есть! (*б твою мать!)
И есть мой друг, вместе курим crack, (а!)
Трахнул Мери Джейн — sorry Spiderman, (oh, shit!)
…
Теперь она сопьется и сдохнет молодой.
Грабанули ее папу — ведь родители отстой.
Твою мать, я взрослый, ведь мне уже 18 лет.
Я уже раздет голый и крутой.
Паки Пуси
О как же хорошо, что твой папаша не в курсе
Что ты поймала Бледного своим паки пуси
Пока он думает, что ты тусишь на уроках
Я обгоняю твою пуси в трахальных гонках
*б твою мать.
ТМСТС
Бросила делать уроки — фиг с ними!
Собралась на рок-концерт. Оу!
Напялила на себя – фиг пойми что
И занюхала «белую смерть»
Ну, гребаный в рот!
Ведь она знает все наши
Тупые песни наизусть —
Спасибо, малая!
Школа не нужна
Мне не надо завтра в школу
Мне не надо завтра в школу
И я уже бухой и я уже бухой
Меня размажет по танцполу
Размажет по танцполу
И ты обо мне узнаешь
Ты обо мне узнаешь
Ханнамонтана
Я объебошился клеем,
Занюхал дорожку, наелся таблеток.
Я ебанутый на голову, а
Самый прикольный среди малолеток.
Мы рисовали в подъезде
То ли пентаграмму, то ли твою маму.
…
Дома закончился крэк.
Я пойду прогуляюсь
С Майли Сайрус, Майли Сайрус.
Инструкция: Как организовать и как отменить концерт аморальной группы
Для того чтобы организовать концерт артиста, любой региональный промоутер (он же «координатор») должен:
1) Согласовать дату и место выступления с менеджментом артиста, договориться о гонораре для группы, а также получить на руки обязательные для исполнения технический и бытовой райдеры (документы, где подробно прописаны все условия, необходимые для выступления: список аппаратуры, способы организации питания и проживания, логистические требования и т.д.).
2) Найти концертную площадку, оборудование, гостиницу, предприятие общепита и транспорт, удовлетворяющие всем условиям обоих райдеров, и забронировать это всё на согласованную с менеджментом артиста дату. Артист поедет не только в этот город, но, вполне возможно, ещё в 40 других – и там везде всё то же самое!
3) Отправить предоплату:
- артисту, чтобы окончательно утвердить дату (т.е. получить гарантии, что тот приедет выступать, даже если получит альтернативное предложение на этот же день);
- прокатной компании, предоставляющей оборудование (с теми же целями: ведь в небольших городах может быть всего один подрядчик, способный удовлетворить запрошенный тех.райдер – а может и вообще не быть, и надо будет везти аппарат из другого города);
- концертной площадке (вполне возможно, что её точно так же хочет арендовать конкурирующий промоутер для другого артиста на ту же дату).
4) Оплатить гостиницу и купить билеты на поезд/самолёт для группы.
Все эти расходы организатор производит из собственного кармана. В теории, он может на часть суммы привлечь спонсоров, договориться о скидках с гостиницей/рестораном, что-то им пообещав взамен – но, по умолчанию, это его собственные деньги. И, зачастую, гонорар группы – это даже не основная часть суммы. Если концерт не состоится, все эти деньги ему никто не вернёт.
Как отменить концерт аморальной группы в вашем городе:
1. Изучить успешный пример действий родителей по отмене концерта и общую инструкцию на сайте Научи хорошему (примерно 30 минут времени): Ссылка
2. Скачать образец заявления в органы власти, и адаптировать его под конкретную ситуацию в вашем городе (60 минут): Ссылка
3. При необходимости сделать выборку текстов песен аморальной группы, чтобы прикрепить её к заявлению (30 минут). В данный момент выборки текстов уже опубликованы на следующие группы – Элджей, Хаски, Френдзона, IC3PEAK, Егор Крид, Литл Биг, Хлеб. И эта база будет постоянно пополняться (используйте «поиск» по сайту Научи хорошему).
4. В электронном виде от своего имени через официальные сайты разослать заявление в региональные органы власти (30 минут):
– Уполномоченному по правам ребёнка в вашем регионе
– Министру социальной политики региона
– Министру образования, науки и молодежной политики региона
– в Министерство культуры вашего региона
– в Прокуратуру вашего региона
– в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей региона
– в Управление Федеральной антимонопольной службы региона
Итого: 2-2,5 часа вашего личного времени и никаких финансовых затрат.
Результаты:
1. Если вам удастся отменить 2-3 концерта аморальных исполнителей в своём городе, то все региональные промоутеры, потеряв уйму личного времени и денег, в следующий раз 10 раз подумают, прежде чем приглашать к вам Фейса, Элджея, Хаски и прочих фриков.
2. Если отменить концерт одного исполнителя в нескольких городах (а с каждой отменой в одном городе, вероятность отмены в другом увеличивается), то скорее всего, этим исполнителем вообще не захотят заниматься промоутеры. Слишком много накладок и рисков.
3. Региональные органы власти в лице конкретных чиновников (у большинства из которых также есть дети) обратят внимание на то, как подросткам и молодёжи прививают деструктивные смыслы через аморальную музыку.
4. В случае придания факта отмены концерта огласке в СМИ, широкая общественность обратит внимание на то обстоятельство, что наиболее раскрученный среди молодёжи музыкальный контент носит вполне определенный деградационный характер. Это будет способствовать выработке у общества методологии распознания и противодействия таким деструктивным влияниям.
5. Организаторам концертов и самим рэперам придётся задумываться о том, какие смыслы они транслируют массовой аудитории через свою музыку. Чем больше отменённых концертов, тем больший стимул у исполнителей переориентироваться на созидательное творчество.
Источник: whatisgood.ru
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А то что ваших детей будут отправлять на органы вам пофиг. Главное отменить концерт.
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По сути, нас дурят словами, которые имеют совсем другой смысл… Разбойник, богатырь, крамола, пошлый и т.д…
Пошлый – это коренной житель какого-то населённого пункта, места пребывания… Когда пришлые – те, кто пришли на территорию пошлых, оказались в большинстве, пробрались во власть, они стали называть всё прежнее – коренных жителей, их обычаи, привычки и т.д. пошлым… Вот часть лекции С.Данилова по этому вопросу:
https://www.youtube.com/watch?v=AQ4K7XnWhZI
Так что и на само звание этой “моли”, да и на сам репертуар можно наплевать, растереть и забыть…
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Вот видите можно бороться и без майданов и революций! Спокойно и методично! Не слушайте вы крикунов и зазывал, бороться и побеждать можно и по закону! Было бы желание и готовность. А все восстания приводят к украинскому результату.