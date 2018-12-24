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В.Путин о рэперах: Искусство не должно потакать низменным мотивам

09:23. 24 декабря 2018 Просмотров - 188 2 коммент. Опубликовал:

Скачать тексты песен исполнителей, чьи концерты отменяют по требованию родителей.

Заявление Президента от 20.12.2018

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, что в ситуации с рэперами задержания исполнителей – не очень хороший метод противодействия распространению деструктивной музыки, а бороться с пропагандой негативных элементов надо аккуратно. «Искусство существует не для того, чтобы потакать низменным мотивам и каким-то интересам, низкому профилю культуры. Сама культура существует, чтобы поднимать этот уровень», — сказал глава государства.

«Потакать нельзя точно. Есть и другие элементы, скажем, пропаганда наркотиков. Зачем нам нужно, чтобы наша молодёжь употребляла наркотики и зачем нам потворствовать пропаганде употребления наркотиков? Это деградация общества, молодых людей, деградация нации», — заявил В.Путин.

Тезисы выступления Президента:

  • Ничего хорошего в мате нет!
  • Зачем нам нужна пропаганда наркотиков или суицида в молодёжной среде. Зачем нам потворствовать этому?
  • Поощрять деградацию и смотреть на неё безучастно ни в коем случае нельзя!
  • Задерживать рэпперов – это плохое решение, нужно искать более умные методы.
  • Нужно аккуратно убеждать в большей привлекательности других ценностей.

Напомним, что концерты аморальных исполнителей в регионах отменяют не по решению сверху, а на основании многочисленных обращений родительской общественности, не желающей, чтобы в их город приезжали исполнители, воспевающие насилие, наркотики, суицид и прочую мерзость. К публикации прикреплён документ с песнями тех «гонимых рэперов», которых сейчас либеральные СМИ очень стараются выставить невинными жертвами. Ознакомьтесь с ними и ответьте на вопросы:

  1. Нарушает ли публичное озвучивание такой музыки закон «О защите детей от вредной информации» и закон «О государственном языке Российской Федерации», запрещающий использование нецензурной лексики на концертах?
  2. Законны ли требования региональных органов власти по повышению возрастного ценза концертов указанных исполнителей до 18+? А в случае, если изначально возрастное ограничение было указано неверно (и были проданы билеты), должен ли быть отменён концерт?
  3. Хотели бы вы, чтобы ваши дети или одноклассники ваших детей слушали такую музыку?

Новости за неделю об отмене концертов:

Дополнительные фото- и видеоматериалы

Технология продвижения аморальных исполнителей через центральные СМИ

Дагестан подаёт пример всей России!

v putin o reperah iskusstvo ne dolzhno potakat nizmennyim motivam 2 В.Путин о рэперах: Искусство не должно потакать низменным мотивам

v putin o reperah iskusstvo ne dolzhno potakat nizmennyim motivam 3 В.Путин о рэперах: Искусство не должно потакать низменным мотивам

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Инструкция: Как организовать и как отменить концерт аморальной группы

Для того чтобы организовать концерт артиста, любой региональный промоутер (он же «координатор») должен:

1) Согласовать дату и место выступления с менеджментом артиста, договориться о гонораре для группы, а также получить на руки обязательные для исполнения технический и бытовой райдеры (документы, где подробно прописаны все условия, необходимые для выступления: список аппаратуры, способы организации питания и проживания, логистические требования и т.д.).

2) Найти концертную площадку, оборудование, гостиницу, предприятие общепита и транспорт, удовлетворяющие всем условиям обоих райдеров, и забронировать это всё на согласованную с менеджментом артиста дату. Артист поедет не только в этот город, но, вполне возможно, ещё в 40 других – и там везде всё то же самое!

3) Отправить предоплату:

  • артисту, чтобы окончательно утвердить дату (т.е. получить гарантии, что тот приедет выступать, даже если получит альтернативное предложение на этот же день);
  • прокатной компании, предоставляющей оборудование (с теми же целями: ведь в небольших городах может быть всего один подрядчик, способный удовлетворить запрошенный тех.райдер – а может и вообще не быть, и надо будет везти аппарат из другого города);
  • концертной площадке (вполне возможно, что её точно так же хочет арендовать конкурирующий промоутер для другого артиста на ту же дату).

4) Оплатить гостиницу и купить билеты на поезд/самолёт для группы.

Все эти расходы организатор производит из собственного кармана. В теории, он может на часть суммы привлечь спонсоров, договориться о скидках с гостиницей/рестораном, что-то им пообещав взамен – но, по умолчанию, это его собственные деньги. И, зачастую, гонорар группы – это даже не основная часть суммы. Если концерт не состоится, все эти деньги ему никто не вернёт.

Как отменить концерт аморальной группы в вашем городе:

1. Изучить успешный пример действий родителей по отмене концерта и общую инструкцию на сайте Научи хорошему (примерно 30 минут времени): Ссылка

2. Скачать образец заявления в органы власти, и адаптировать его под конкретную ситуацию в вашем городе (60 минут): Ссылка

3. При необходимости сделать выборку текстов песен аморальной группы, чтобы прикрепить её к заявлению (30 минут). В данный момент выборки текстов уже опубликованы на следующие группы – Элджей, Хаски, Френдзона, IC3PEAK, Егор Крид, Литл Биг, Хлеб. И эта база будет постоянно пополняться (используйте «поиск» по сайту Научи хорошему).

4. В электронном виде от своего имени через официальные сайты разослать заявление в региональные органы власти (30 минут):
– Уполномоченному по правам ребёнка в вашем регионе
– Министру социальной политики региона
– Министру образования, науки и молодежной политики региона
– в Министерство культуры вашего региона
– в Прокуратуру вашего региона
– в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей региона
– в Управление Федеральной антимонопольной службы региона

Итого: 2-2,5 часа вашего личного времени и никаких финансовых затрат.

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Результаты:

1. Если вам удастся отменить 2-3 концерта аморальных исполнителей в своём городе, то все региональные промоутеры, потеряв уйму личного времени и денег, в следующий раз 10 раз подумают, прежде чем приглашать к вам Фейса, Элджея, Хаски и прочих фриков.

2. Если отменить концерт одного исполнителя в нескольких городах (а с каждой отменой в одном городе, вероятность отмены в другом увеличивается), то скорее всего, этим исполнителем вообще не захотят заниматься промоутеры. Слишком много накладок и рисков.

3. Региональные органы власти в лице конкретных чиновников (у большинства из которых также есть дети) обратят внимание на то, как подросткам и молодёжи прививают деструктивные смыслы через аморальную музыку.

4. В случае придания факта отмены концерта огласке в СМИ, широкая общественность обратит внимание на то обстоятельство, что наиболее раскрученный среди молодёжи музыкальный контент носит вполне определенный деградационный характер. Это будет способствовать выработке у общества методологии распознания и противодействия таким деструктивным влияниям.

5. Организаторам концертов и самим рэперам придётся задумываться о том, какие смыслы они транслируют массовой аудитории через свою музыку. Чем больше отменённых концертов, тем больший стимул у исполнителей переориентироваться на созидательное творчество.

Отмена концертов! – вы слышите гром?

Отмена концертов! – вы слышите гром?
Вы слышите Битвы Начало?
В незримой войне – поворот! перелом!
Страна от ублюдков устала!

Вдохните поглубже – забудьте себя!
Всю Жизнь за Победу отдайте!
Взывает к Сраженью – Родная Земля
Единой Волною вставайте!

И это не пафос, не просто слова
Рождённые в буре эмоций.
Жива наша Совесть! Россия – жива!
За Дело Святое берётся!

Отмена концертов! – ублюдкам облом!
А людям Великая Радость!
В Священной войне – поворот! перелом!
Вскипает могучая Ярость!

Стихотворение Николая Ремезова

Источник: whatisgood.ru

Метки: события
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2 коммент.»

  • 10791 9185
    Ирбис 24 декабря 2018 в 10:51 Ссылка Пометить
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    Это всё началось с приходом во власть либерал демократов Ельцина! Когда стало круто базарить, да же на центральных каналах ТВ, по фене. Но это часто делали люди так и непонимающие что это обозначает на самом деле и погнали пургу по России, вся петушня начала базлать как опущенные с параши. Происхождение блатной фени, это пошло с Одессы, еврейские гопники приносили награбленное к скупщице краденного, еврейке Фене, что бы полицмейстер не понял о чём они торгуются. они говорили, на смеси еврейского, молдавского, русских языков, где многие слова были кодовыми и имели другой смысл. Так это и вошло в блатной жаргон. Но да же на зоне мат был всегда под запретом! Это табу и за слова часто заставляют отвечать. Многие громкие убийства в 90гг журналистов, отношение к политике или экономике отношение просто не имели. Это были часто наказание за оскорбление. Многие вышедшие из зон взялись за бизнес и прочие способы выбивания денег с народа. Когда в адрес такого деятеля произносилось что то из запретного мата, то он должен был по воровским понятиям убить обидчика или его просто перестали бы уважать и он упал бы в своём авторитете на самое дно. При нынешней власти всё как то прекратилось и все стали в основном вести себя по правилам. Но кому то очень хочется развязать опять войну на просторах шоу бизнеса. По закону мат в общественных местах запрещён! Всё тема должна быть закрыта, а кто несогласен, нет проблем, прошу в камеру к ворам, те быстро научат уму разуму и всем станет хорошо.

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  • 4244 3873
    strelez 24 декабря 2018 в 16:45 Ссылка Пометить
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    С каких это пор негритянское бормотание, соединённое с евроамериканскими ценностями и толерантностью и русским матом стало искусством?
    Это бездари с точки зрения на искусство нормального человека, поющие под “один палка, два струна”, но безошибочно усвоившие способ заработка на, в общем-то, детях, не искушённых в высокой морали и что такое хорошо и что такое плохо. У некоторых вседозволенность, у других издержки в воспитании, налагающиеся на желание быть взрослыми и самостоятельными, третьи просто отдают дань моде. Вот контингент слушателей, позволяющих зарабатывать на себе. И неплохо зарабатывать.
    Если сейчас схлынет протестная волна, то эта нечисть снова выплывет.
    Нужно не дать зтому проблеску сознания затухнуть.

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