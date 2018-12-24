В.Путин о рэперах: Искусство не должно потакать низменным мотивам
Оглавление
Скачать тексты песен исполнителей, чьи концерты отменяют по требованию родителей.
Заявление Президента от 20.12.2018
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, что в ситуации с рэперами задержания исполнителей – не очень хороший метод противодействия распространению деструктивной музыки, а бороться с пропагандой негативных элементов надо аккуратно. «Искусство существует не для того, чтобы потакать низменным мотивам и каким-то интересам, низкому профилю культуры. Сама культура существует, чтобы поднимать этот уровень», — сказал глава государства.
«Потакать нельзя точно. Есть и другие элементы, скажем, пропаганда наркотиков. Зачем нам нужно, чтобы наша молодёжь употребляла наркотики и зачем нам потворствовать пропаганде употребления наркотиков? Это деградация общества, молодых людей, деградация нации», — заявил В.Путин.
Тезисы выступления Президента:
- Ничего хорошего в мате нет!
- Зачем нам нужна пропаганда наркотиков или суицида в молодёжной среде. Зачем нам потворствовать этому?
- Поощрять деградацию и смотреть на неё безучастно ни в коем случае нельзя!
- Задерживать рэпперов – это плохое решение, нужно искать более умные методы.
- Нужно аккуратно убеждать в большей привлекательности других ценностей.
Напомним, что концерты аморальных исполнителей в регионах отменяют не по решению сверху, а на основании многочисленных обращений родительской общественности, не желающей, чтобы в их город приезжали исполнители, воспевающие насилие, наркотики, суицид и прочую мерзость. К публикации прикреплён документ с песнями тех «гонимых рэперов», которых сейчас либеральные СМИ очень стараются выставить невинными жертвами. Ознакомьтесь с ними и ответьте на вопросы:
- Нарушает ли публичное озвучивание такой музыки закон «О защите детей от вредной информации» и закон «О государственном языке Российской Федерации», запрещающий использование нецензурной лексики на концертах?
- Законны ли требования региональных органов власти по повышению возрастного ценза концертов указанных исполнителей до 18+? А в случае, если изначально возрастное ограничение было указано неверно (и были проданы билеты), должен ли быть отменён концерт?
- Хотели бы вы, чтобы ваши дети или одноклассники ваших детей слушали такую музыку?
Новости за неделю об отмене концертов:
- В Ростове-на-Дону отменили концерт Элджея
- В Сургуте общественность добилась отмены выступления Егора Крида
- Пикет против концерта Элджея 22 декабря в Нижнем Новгороде
- Родители Иркутска выгнали Френдзону и GONE.Fludd
- В Беларуси отменили концерт IC3PEAK
- В Ростове и Ставрополе отменили концерты Элджея
- Группе «Пошлая Молли» пришлось отказаться от концертного тура в Поволжье
Дополнительные фото- и видеоматериалы
Технология продвижения аморальных исполнителей через центральные СМИ
Дагестан подаёт пример всей России!
Инструкция: Как организовать и как отменить концерт аморальной группы
Для того чтобы организовать концерт артиста, любой региональный промоутер (он же «координатор») должен:
1) Согласовать дату и место выступления с менеджментом артиста, договориться о гонораре для группы, а также получить на руки обязательные для исполнения технический и бытовой райдеры (документы, где подробно прописаны все условия, необходимые для выступления: список аппаратуры, способы организации питания и проживания, логистические требования и т.д.).
2) Найти концертную площадку, оборудование, гостиницу, предприятие общепита и транспорт, удовлетворяющие всем условиям обоих райдеров, и забронировать это всё на согласованную с менеджментом артиста дату. Артист поедет не только в этот город, но, вполне возможно, ещё в 40 других – и там везде всё то же самое!
3) Отправить предоплату:
- артисту, чтобы окончательно утвердить дату (т.е. получить гарантии, что тот приедет выступать, даже если получит альтернативное предложение на этот же день);
- прокатной компании, предоставляющей оборудование (с теми же целями: ведь в небольших городах может быть всего один подрядчик, способный удовлетворить запрошенный тех.райдер – а может и вообще не быть, и надо будет везти аппарат из другого города);
- концертной площадке (вполне возможно, что её точно так же хочет арендовать конкурирующий промоутер для другого артиста на ту же дату).
4) Оплатить гостиницу и купить билеты на поезд/самолёт для группы.
Все эти расходы организатор производит из собственного кармана. В теории, он может на часть суммы привлечь спонсоров, договориться о скидках с гостиницей/рестораном, что-то им пообещав взамен – но, по умолчанию, это его собственные деньги. И, зачастую, гонорар группы – это даже не основная часть суммы. Если концерт не состоится, все эти деньги ему никто не вернёт.
Как отменить концерт аморальной группы в вашем городе:
1. Изучить успешный пример действий родителей по отмене концерта и общую инструкцию на сайте Научи хорошему (примерно 30 минут времени): Ссылка
2. Скачать образец заявления в органы власти, и адаптировать его под конкретную ситуацию в вашем городе (60 минут): Ссылка
3. При необходимости сделать выборку текстов песен аморальной группы, чтобы прикрепить её к заявлению (30 минут). В данный момент выборки текстов уже опубликованы на следующие группы – Элджей, Хаски, Френдзона, IC3PEAK, Егор Крид, Литл Биг, Хлеб. И эта база будет постоянно пополняться (используйте «поиск» по сайту Научи хорошему).
4. В электронном виде от своего имени через официальные сайты разослать заявление в региональные органы власти (30 минут):
– Уполномоченному по правам ребёнка в вашем регионе
– Министру социальной политики региона
– Министру образования, науки и молодежной политики региона
– в Министерство культуры вашего региона
– в Прокуратуру вашего региона
– в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей региона
– в Управление Федеральной антимонопольной службы региона
Итого: 2-2,5 часа вашего личного времени и никаких финансовых затрат.
Результаты:
1. Если вам удастся отменить 2-3 концерта аморальных исполнителей в своём городе, то все региональные промоутеры, потеряв уйму личного времени и денег, в следующий раз 10 раз подумают, прежде чем приглашать к вам Фейса, Элджея, Хаски и прочих фриков.
2. Если отменить концерт одного исполнителя в нескольких городах (а с каждой отменой в одном городе, вероятность отмены в другом увеличивается), то скорее всего, этим исполнителем вообще не захотят заниматься промоутеры. Слишком много накладок и рисков.
3. Региональные органы власти в лице конкретных чиновников (у большинства из которых также есть дети) обратят внимание на то, как подросткам и молодёжи прививают деструктивные смыслы через аморальную музыку.
4. В случае придания факта отмены концерта огласке в СМИ, широкая общественность обратит внимание на то обстоятельство, что наиболее раскрученный среди молодёжи музыкальный контент носит вполне определенный деградационный характер. Это будет способствовать выработке у общества методологии распознания и противодействия таким деструктивным влияниям.
5. Организаторам концертов и самим рэперам придётся задумываться о том, какие смыслы они транслируют массовой аудитории через свою музыку. Чем больше отменённых концертов, тем больший стимул у исполнителей переориентироваться на созидательное творчество.
Отмена концертов! – вы слышите гром?
Отмена концертов! – вы слышите гром?
Вы слышите Битвы Начало?
В незримой войне – поворот! перелом!
Страна от ублюдков устала!
Вдохните поглубже – забудьте себя!
Всю Жизнь за Победу отдайте!
Взывает к Сраженью – Родная Земля
Единой Волною вставайте!
И это не пафос, не просто слова
Рождённые в буре эмоций.
Жива наша Совесть! Россия – жива!
За Дело Святое берётся!
Отмена концертов! – ублюдкам облом!
А людям Великая Радость!
В Священной войне – поворот! перелом!
Вскипает могучая Ярость!
Стихотворение Николая Ремезова
Источник: whatisgood.ru
loading...
Это всё началось с приходом во власть либерал демократов Ельцина! Когда стало круто базарить, да же на центральных каналах ТВ, по фене. Но это часто делали люди так и непонимающие что это обозначает на самом деле и погнали пургу по России, вся петушня начала базлать как опущенные с параши. Происхождение блатной фени, это пошло с Одессы, еврейские гопники приносили награбленное к скупщице краденного, еврейке Фене, что бы полицмейстер не понял о чём они торгуются. они говорили, на смеси еврейского, молдавского, русских языков, где многие слова были кодовыми и имели другой смысл. Так это и вошло в блатной жаргон. Но да же на зоне мат был всегда под запретом! Это табу и за слова часто заставляют отвечать. Многие громкие убийства в 90гг журналистов, отношение к политике или экономике отношение просто не имели. Это были часто наказание за оскорбление. Многие вышедшие из зон взялись за бизнес и прочие способы выбивания денег с народа. Когда в адрес такого деятеля произносилось что то из запретного мата, то он должен был по воровским понятиям убить обидчика или его просто перестали бы уважать и он упал бы в своём авторитете на самое дно. При нынешней власти всё как то прекратилось и все стали в основном вести себя по правилам. Но кому то очень хочется развязать опять войну на просторах шоу бизнеса. По закону мат в общественных местах запрещён! Всё тема должна быть закрыта, а кто несогласен, нет проблем, прошу в камеру к ворам, те быстро научат уму разуму и всем станет хорошо.
loading...
С каких это пор негритянское бормотание, соединённое с евроамериканскими ценностями и толерантностью и русским матом стало искусством?
Это бездари с точки зрения на искусство нормального человека, поющие под “один палка, два струна”, но безошибочно усвоившие способ заработка на, в общем-то, детях, не искушённых в высокой морали и что такое хорошо и что такое плохо. У некоторых вседозволенность, у других издержки в воспитании, налагающиеся на желание быть взрослыми и самостоятельными, третьи просто отдают дань моде. Вот контингент слушателей, позволяющих зарабатывать на себе. И неплохо зарабатывать.
Если сейчас схлынет протестная волна, то эта нечисть снова выплывет.
Нужно не дать зтому проблеску сознания затухнуть.