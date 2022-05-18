Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Помогли купить автомобиль для перевозки инвалидов

30 1

В Краснодарском крае уже больше 20 лет действует краевая волонтёрская организация «Молодая жизнь», которая занимается подростками. Краснодарские волонтёры регулярно устраивают своим подопечным всевозможные тематические выездные мероприятия, под руководством опытных наставников помогают детям и подросткам с ограниченными возможностями хотя бы на время забыть о своём недуге.

Но, к сожалению, не все инвалиды могут в них участвовать. Для транспортировки их до места действия необходим большой автомобиль. Для решения проблемы волонтёры в конце 2021 года открыли сбор на «Планете», а мы призвали наших подписчиков его поддержать.
За короткий срок с вашей помощью было собрано свыше 1 млн рублей, что даже превысило требуемую сумму. Автомобиль куплен и теперь будет дооборудован для перевозки инвалидных колясок и детей, больных СМА.

Спасибо всем, кто участвовал в сборе!

***

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Vuh01cPSY7A
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Питание и физическая дегенерация.  Вестон А. Прайс
Вода сама себе царь в 260 языках мира
Маршал бронетанковых войск Михаил Ефимович Катуков
Сирия, ИГИЛ, последние новости 22 сентября 2017
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
Один комментарий » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru