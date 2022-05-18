Помогли купить автомобиль для перевозки инвалидов
В Краснодарском крае уже больше 20 лет действует краевая волонтёрская организация «Молодая жизнь», которая занимается подростками. Краснодарские волонтёры регулярно устраивают своим подопечным всевозможные тематические выездные мероприятия, под руководством опытных наставников помогают детям и подросткам с ограниченными возможностями хотя бы на время забыть о своём недуге.
Но, к сожалению, не все инвалиды могут в них участвовать. Для транспортировки их до места действия необходим большой автомобиль. Для решения проблемы волонтёры в конце 2021 года открыли сбор на «Планете», а мы призвали наших подписчиков его поддержать.
За короткий срок с вашей помощью было собрано свыше 1 млн рублей, что даже превысило требуемую сумму. Автомобиль куплен и теперь будет дооборудован для перевозки инвалидных колясок и детей, больных СМА.
Спасибо всем, кто участвовал в сборе!
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Молодцы