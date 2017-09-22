Сирия, ИГИЛ, последние новости 22 сентября 2017
- 08:37 Преступление и наказание: лучшие кадры уничтожения террористов в сирийской Хаме.
- 05:30 Районы Дамаска в руках террористов: Сексуальное рабство и запредельные цены на всё.
- 04:42 МОЛНИЯ: Над Сирией сбит ударный БПЛА Израиля, атаковавший Дамаск (ФОТО, ВИДЕО).
- 02:43 Израиль атаковал военную базу под Дамаском.
- 01:49 Сирия: Российские военные ведут огромную работу в южной зоне деэскалации — репортаж РВ (ФОТО).
- 00:58 Почти 90% территории Сирии освобождено от ИГИЛ, — Минобороны.
- 00:56 Турция введет войска в Идлиб.
- Вчера 23:02 29 российских бойцов против сотен боевиков в Сирии — уникальные кадры боя и прорыва окружения (ВИДЕО).
- Вчера 21:31 Новый русский «Витязь» встал на защиту сирийского неба (ФОТО).
Преступление и наказание: лучшие кадры уничтожения террористов в сирийской Хаме
Кадры, на которых видно, как в ходе операции по прорыву окружения боевиков российский отряд деблокирования наносит удар по террористам «Джебхат ан-Нусры»(террористическая организация, деятельность которой запрещена в России)
Подробности на http://tvzvezda.ru
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Районы Дамаска в руках террористов: Сексуальное рабство и запредельные цены на всё
Правозащитники не один раз уже упоминали о разнице в ценах на территории, контролируемой правительством, и районами, подконтрольными различным террористическим группировкам, но в такую колоссальную, как в Восточной Гуте, невозможно поверить.
В оккупированном боевиками пригороде Дамаска цены на товары первой необходимости могут завышаться в 33 раза, а разница в расстоянии от продавца составит не более 3,5 километров. Например, один килограмм обычной соли в Дамаске можно купить за 75 лир, а в Восточной Гуте, где бесчинствуют террористы «Джебхат ан-Нусры»и других банд, цена за тот же вес составит 2500 лир, баллон газа, стандартная цена которого 2200 лир, на подконтрольной боевикам территории стоит 65000 лир. Неподъемные наценки распространяются абсолютно на все категории продовольствия и предметов первой необходимости.
Сегодня положение жителей Восточной Гуты достигло критического уровня, они живут в состоянии гуманитарной катастрофы, спровоцированной террористами «Джебхат ан-Нусры»*. Населению приходится с трудом выживать в условиях периодических столкновениях между боевиками различных группировок, а также постоянного разбоя со стороны экстремистов.
Дело в том, что террористы «Нусры» в этом районе установили для коммерсантов и простых водителей грузовых автомобилей, занимающихся перевозкой товаров, огромные пошлины, без оплаты которых не ввезти товары на территорию Восточной Гуты. Все собранные денежные средства оседают в карманах лидеров. При этом группировки, присоединившиеся к режиму прекращения боевых действий и пообещавшие разобраться с «Нусрой» в Гуте, лишь молчаливо наблюдают за сложившейся ситуацией.
По словам жительницы города Кафер Батн Восточной Гуты, которую медицинские работники эвакуировали в Дамаск в тяжелом состоянии вместе с детьми, чтобы прокормить своих пятерых детей ей приходилось выполнять все приказы боевиков, вплоть до сексуальных извращений. За все эти унижения она получала всего 200 грамм риса и одну лепешку в день, чего, конечно, не хватало, чтобы прокормить семью. Из-за постоянных мучений и нехватки еды ее старшая дочь покончила жизнь самоубийством.
Она подтвердила, что продовольствие, доставленное в зону деэскалации гуманитарными конвоями ООН, остается у боевиков «Джабхат ан-Нусры» и до населения совершенно ничего не доходит, при условии, что склады с продуктовыми наборами, вокруг которых круглосутосно дежурят боевики, переполнены.
В случае если террористы «Нусры» продолжат беспредел и не перестанут ограничивать население в доступе к продуктам первой необходимости, то не далеко за горами ситуация, которая случилась в 2016 году в Алеппо. Там за пачку сигарет боевики «Свободной Сирийской армии (ССА)» требовали 150 тысяч лир, за один килограмм сахара 11 тысяч, а литр дизельного топлива стоил 150 тысяч лир. Но апогеем бесчеловечного отношения стало, когда для того чтобы прокормить своих 4 детей, мужчина отдал свою дочь боевикам ССА. И это все несмотря на то, что на складах у боевиков были припрятаны большие запасы продовольствия.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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МОЛНИЯ: Над Сирией сбит ударный БПЛА Израиля, атаковавший Дамаск (ФОТО, ВИДЕО)
В ночь с четверга на пятницу подразделение ПВО Сирийской армии сбило боевой дрон ВВС Израиля, который совершил атаку на неизвестный объект вблизи международного аэропорта Дамаска.
В ответ на авиационный удар сирийские силы ПВО открыли огонь и сбили израильский беспилотный летательный аппарат в районе Аль-Кисвах в провинции Дамаск, об этом сообщают медиа-активисты САА и сирийские СМИ. Они публикуют фотографии пожара с места разрыва авиационного боеприпаса у международного аэропорта Дамаска, а также видео пуска ракеты. Сирийских солдаты с места событий утверждают, что цель была поражена со стопроцентной вероятностью. Боевой дрон, как обычно, заходил на цель со стороны Ливана.
Официальный Дамаск и Тель-Авив пока ещё не комментировали взаимную агрессию. Напомним, что оба государства много лет находятся в состоянии конфликта, так как вооруженные силы Израиля оккупировали большую часть Голанских высот 50 лет назад.
27 мая «Русская Весна» сообщала, что Сирийская Амия сбила ударный дрон Израиля, убивший трех военных.
В апреле 2017 года Вооруженные силы САР также открывали огонь по израильским беспилотникам, после уничтожения одного из них в марте.
Кроме того, бойцы «Хезболлы» в мае захватили один БПЛА в южной части Ливана..
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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Израиль атаковал военную базу под Дамаском
Сообщается, что ВВС Израиля нанесли несколько авиаударов по расположенной рядом с аэропортом Дамаска военной базе Хеццах (Hezzah) (скорее всего опять били по инфраструктуре Хэзбаллы). В ответ сирийская ПВО открывала ответный огонь и якобы сбила ударный бесплилотник. По данным Сидоренко, сирийские военные источники утверждают, что как минимум 1 ракета 100% поразила воздушную цель участвовавшую в атаке на военную базу.
О потерях и ущербе при атаке ВВС Израиля пока не сообщается.
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Сирия: Российские военные ведут огромную работу в южной зоне деэскалации — репортаж РВ (ФОТО)
Продолжается совместная работа российского Центра по примирению и Сирийских Комитетов национального примирения в зонах деэскалации по восстановлению разрушенной во время боевых действий инфраструктуры и оказанию гуманитарной помощи.
Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий.
Офицерами российского Центра примирения оказывается содействие в восстановлении инфраструктуры, проводятся заседания рабочих групп по уточнению планов мероприятий восстановительных и ремонтных работ социально значимых объектов: больниц, школ, хлебозаводов, объектов водо- и энергообеспечения.
Требуют восстановления школы в провинциях Эль-Кунейтра, Эс-Сувейда и Дераа (Деръа).
Разрушенная школа г. Изра провинции Деръя
Пострадавшая от осколков школа в г. Эль-Кунейтра провинции Эль-Кунейтра
Школа в г. Эс-Сувейда провинции Эс-Сувейда
При непосредственном участии Российской стороны совместно с органами местного самоуправления южных провинций Эль-Кунейтра, Эс-Сувейда и Деръа восстановлены и начали функционировать школы.
Школа г. Эль-Кунейтра провинции Эль-Кунейтра, кол-во обучаемых 430 чел.
Школа г. Шахба провинции Эс-Сувейда, кол-во обучаемых 350 чел.
Школа г. Эль Куния провинция Деръа обучаемых 300 человек
Восстановлены и возобновили работу больницы и хлебозаводы в провинциях Эль-Кунейтра, Эс-Сувейда и Деръа.
Поликлиника в г. Эс-Сувейда
Пекарня г. Бас провинции Эль-Кунейтра
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Почти 90% территории Сирии освобождено от ИГИЛ, — Минобороны
Более 87% территории Сирии уже освобождено от боевиков группировки ИГИЛ, следует из инфографики Минобороны, опубликованной на сайте газеты «Красная звезда» — официального печатного органа российского военного ведомства.
На данный момент единственным крупным районом, контролируемым ИГИЛ*, остается долина реки Евфрат. За последние несколько недель бойцам сирийской армии при поддержке российских ВКС удалось достичь значительных успехов по освобождению территории от террористов.
Так, в Дейр-эз-Зоре 5 сентября сирийская армия прорвала более чем трехлетнюю блокаду города со стороны ИГИЛ. На этой неделе правительственные войска при поддержке российской авиации форсировали Евфрат в районе Дейр-эз-Зора, выбив боевиков из ряда населенных пунктов, и развивают наступление в восточном направлении.
Арабо-курдские отряды «Демократических сил Сирии» (SDF) и коалиция во главе с США штурмуют форпост ИГИЛ на Евфрате — город Ракку.
За прошлую ночь сирийская армия очистила от террористов около 16 квадратных километров и два населенных пункта на западном берегу Евфрата. В Дейр-эз-Зоре под полным контролем сирийских войск находится уже более 85% территории, в ближайшее время город будет полностью освобожден.
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*Запрещенная в России террористическая организация
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Турция введет войска в Идлиб
В продолжение темы про откровения Эрдогана в США https://colonelcassad.livejournal.com/3695756.html
Как писал еще 5 дней назад https://colonelcassad.livejournal.com/3686771.html, вопрос ввода турецких войск в Идлиб уже совсем явственно стоит на повестке дня.
Эрдоган вчера вечером, в интервью Рейтерс https://www.reuters.com/article/us-turkey-usa-erdogan-exlusive/exclusive-turkey-to-deploy-troops-inside-syrias-idlib-erdogan-idUSKCN1BW2PT заявил, что вопрос ввода турецких войск на территорию Сирии в провинции Идлиб уже согласован с Россией, что в принципе было очевидно после начала сосредоточения турецких войск в районе Хатая сразу после подписания очередных документов в Астане. По словам Эрдогана, Турция займется обеспечением безопасности внутри Идлиба (что подразумевает зачистку "Ан-Нусры" и Ко, которые мешают перемирию протурецких боевиков с сирийским правительством), а Россия обеспечит внешний периметр безопасности (что уже сейчас выражается в возросших авиаударах по позициям боевиков на юго-востоке Идлиба). Сам вопрос по вводу турецких войск в Идлиб рассматривался еще с августа, в рамках переговоров Турции с Россией и Ираном.
Антитурецкие надписи в Идлибе. Боевики что-то подозревают.
Соглашение о деэскалации Турция расценивает как многообещающую идею, в рамках которой можно добиться мира в Идлибе (и попутно зачистить саудовских конкурентов, в результате чего в Идлибе станут заправлять боевики, которые более-менее контролируются турецкой армией и ведомством Хакана Фидана). Конкретные детали развития ситуации в Идлибе, будут проработаны после встречи Эрдогана и Путина в Анкаре.
Вопрос о вводе войск в Идлиб будет проголосован в парламенте Турции уже сегодня, после чего турецкая армия начнет операции в приграничных районах по вытеснению боевиков "Ан-Нусры".
За последние сутки к границе было переброшено еще несколько десятков единец бронетехнкии, включая 10 танков.
Насчет новизны этой фотографии не уверен, но для иллюстрации пускай будет, тем более, что именно M-60 составят костяк бронетанковых частей, которые планируется вводить в Идлиб.
Про сирийский курдов Эрдоган высказывался менее определенно, так как по всей видимости согласия на вводу войск в Африн он от России так и не получил.
Тем не менее, в Атлантическом совете отметили http://www.lepoint.fr/monde/la-turquie-et-ses-rivaux-unis-dans-leur-hostilite-a-un-etat-kurde-21-09-2017-2158659_24.php, что Турция давно уже отошла от политики связанной с попытками смещения Асада и сейчас скорее склонна взаимодействовать с ним (через Россию и Иран), на почве совместного нежелания увидеть на территории Сирии курдское государство.
Также Эрдоган объявил, что Турция готовит санкции против Иракского Курдистана в случае проведения референдума о выходе из состава Ирака.
В целом, по заявлениям турецкого политического руководства хорошо видно, что Анкара нашла общий язык с Тегераном в вопросе военно-политического давления на курдов с целью сохранения территориальной целостности Ирака.
Во всяком случае пока.
Турецкие войска на границе иракского Курдистана. По их вводу в Ирак вопрос будет решаться сегодня.
Помимо этого, Турция требует от США выдать Гюлена (подозреваемого в организации неудачной попытки государственного переворота в 2016 году) и прекратить поддержку курдских террористов из YPG. США на это конечно врядли пойдут.
Эрдоган явно вошел во вкус своей новой роли и всеми силами демонстрирует, что он самостоятельный игрок, который сам решает, как ему выстраивать отношения с Россией и США, что изрядно нервирует его союзников по НАТО привыкших послушно ожидать руководящего и направляющего мнения из Вашингтона. Но Эрдоган после того, как прибился к российско-иранской коалиции и побил горшки с Берлином, явно не готов мириться с подобной ролью, демонстрируя самостоятельность и своеобразный военно-политический мачизм.
На заглавной фотографии боевик в Хан-Шейхуне ведет огонь по российским самолетам.
PS. И да, важная новость из Восточной Хамы. Сирийские источники сообщают https://www.almasdarnews.com/article/breaking-isis-agrees-surrender-territory-rural-hama-syrian-army/, что боевики ИГИЛ запросили выезд на Маядин. Примерно 1000 оставшихся боевиков будет вывезена в провинцию Дейр-эз-Зор к Маядину. Эвакуация боевиков из Восточной Хамы займет примерно неделю, после чего восточная часть провинции будет полностью освобождена и перейдет под контроль сирийского правительства. Аналогичные переговоры сейчас проходят с боевиками в Восточном Хомсе. Если они также завершаться успешно, то уже к концу сентября огрызок Акербатского котла прекратит свое существование.
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29 российских бойцов против сотен боевиков в Сирии — уникальные кадры боя и прорыва окружения (ВИДЕО)
Обнародованы уникальные кадры — атака, минометный обстрел, окружение и прорыв российских военнослужащих в сирийской провинции Идлиб. Взвод военной полиции Минобороны РФ и бойцы правительственных войск САР против сотен боевиков «Аль-Каиды».
Солдаты оказались в кольце врагов. Перед ними встала непростая задача — отразить нападения многократно превосходящих по численности террористов и дождаться подмоги. Сегодня стали известны новые подробности этой операции.
На любительской записи с телефона одного из обороняющихся видны первые мгновения атаки. Ранним утром террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*) ведут обстрел поста военной полиции на границе провинций Идлиб и Хама. На видео хорошо видно, как взрывы мин один за другим, с каждым выстрелом миномёта всё ближе и ближе к наблюдательному пункту, на котором находятся военнослужащие военной полиции Минобороны РФ и сирийские бойцы.
Командир взвода российской военной полиции старший лейтенант Александр Самойлов рассказал подробности об этом бое:
«Когда начался минометный обстрел, мой взвод занял оборону на втором этаже согласно боевому расчету. Держали оборону до тех пор, пока не стали попадать минометные снаряды прямой наводкой по зданию. Второй этаж был разрушен, и мы переместились на первый этаж, где находились военнослужащие САР. Совместно с ними держали оборону», — рассказывает .
В подчинении лейтенанта Самойлова было 29 бойцов. Как сообщала «Русская Весна», в провинцию Идлиб это подразделение прибыло за неделю до вероломного нападения бандформирований.
Подробнее в материале: Военная полиция РФ вошла в «столицу» исламистов, главари боевиков призывают к сопротивлению (+ФОТО)
И все эти дни террористы держали наших героев в напряжении и постоянной боевой готовности.
Командир взвода также рассказал, что враг ежедневно осуществлял минометную пристрелку. Кроме того, дроны разведывали местность, пролетая над позициями наших бойцов.
На кадрах показана военная техника, которую эвакуировали с поста под Идлибом. Посеченный осколками водовоз уже не подлежит восстановлению. Около него разорвалась мина, выпущенная террористами. Прежде чем окружить наблюдательный пункт российских военнослужащих, боевики обстреляли его из артиллерийских орудий.
Интенсивный обстрел длился около 1,5 часа. Бандиты целенаправленно сначала разрушили дороги, ведущие к посту, чтобы отрезать пути отхода и подхода механизированных подкреплений. После этого враг взял в окружение российских военных полицейских и солдат Вооруженных сил САР.
Во время артобстрела были легко ранены несколько бойцов САА. Но положение наших героев с каждой минутой становилось всё тяжелее. После минометных ударов террористы начали наступление, используя танки и боевые машины пехоты. Но положение спас подоспевший спецназ Минобороны РФ. Силы специальных операций раньше всех пришли на помощь окруженным.
«Именно на своем направлении мы насчитали порядка 4–5 танков и столько же было БМП. В каждом БМП находилось порядка 8–10 человек. Плюс еще пехота шла. Предполагаю, порядка 90–100 человек шли на наши позиции», — в интервью говорит боец ССО Максим.
В составе Сил специальных операций создана и действует группа деблокирования, её целью является прорыв к подразделениям, окруженных врагом. Во ходе выполнения этого задания военнослужащие этой специальной группы отразили несколько атак боевиков.
С воздуха спасательную операцию прикрывали штурмовики Су-25 «Грач», уничтожившие тяжелую технику террористов, что сильно облегчило прорыв блокады. После мощных авиаударов ВКС РФ взвод военной полиции на бронированных автомобилях покинул свои позиции. Участники этого боя признаются, что выжить им помогла хорошая военная подготовка, слаженность действий и немного удачи.
«Чудо плюс наш командир. Моя жена позвонила и передала ему большой респект», — рассказал ефрейтор Андрей Владыкин.
«Я бы не сказал, что это удача. Это слаженные действия личного состава, который уже бывал в таких ситуациях», — не согласился командир взвода военной полиции старший лейтенант Александр Самойлов.
Спасённый взвод в настоящее время находится на военной базе на отдыхе. А раненые бойцы Сирийской Арабской Армии — в госпитале на лечении. Проходят лечение и несколько военнослужащих российского спецназа, получившие ранения в ходе спасательной миссии.
Эта спасательная операция названа уникальной. Одержать победу при малом количестве санитарных потерь в таких нелёгких условиях было очень сложно. Напомним, что в Министерстве обороны России вчера заявили, что часть военных представлена командованием к государственным наградам.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Новый русский «Витязь» встал на защиту сирийского неба (ФОТО)
Небо Сирии станет еще безопаснее. Российские военные доставили в Сирию новейший зенитно-ракетный комплекс «Витязь».
Об этом «Русской Весне» сообщил военный источник.
«В сентябре в порту Тартус была завершена выгрузка комплекса, после чего он отправился в Масьяф, где заступил на боевое дежурство (см. фото).
Новый комплекс войдет в общую систему ПВО ВКС России в Сирии, которая станет еще надежнее», — рассказал военнослужащий.
Напомним, что ЗРК С-350Е «Витязь» — зенитный ракетный комплекс средней дальности и предназначен для обороны от массированных ударов современных и перспективных средств воздушного нападения.
Комплекс способен одновременно отражать удары различных типов средств воздушного нападения с любых направлений (вкруговую) во всем диапазоне высот их полета — от предельно малых до больших высот.
Новый комплекс должен прийти на смену С-300. С-350 превосходит предшественника по многим показателям — от количества ракет (12 вместо 4) до усовершенствования системы управления (новый комплекс полностью автоматизирован).
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
На фото «Русской Весны» ЗРК С-350Е «Витязь» на боевом дежурстве в Сирии.
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