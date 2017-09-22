Сирия, ИГИЛ, последние новости 22 сентября 2017

Правозащитники не один раз уже упоминали о разнице в ценах на территории, контролируемой правительством, и районами, подконтрольными различным террористическим группировкам, но в такую колоссальную, как в Восточной Гуте, невозможно поверить.

В оккупированном боевиками пригороде Дамаска цены на товары первой необходимости могут завышаться в 33 раза, а разница в расстоянии от продавца составит не более 3,5 километров. Например, один килограмм обычной соли в Дамаске можно купить за 75 лир, а в Восточной Гуте, где бесчинствуют террористы «Джебхат ан-Нусры»и других банд, цена за тот же вес составит 2500 лир, баллон газа, стандартная цена которого 2200 лир, на подконтрольной боевикам территории стоит 65000 лир. Неподъемные наценки распространяются абсолютно на все категории продовольствия и предметов первой необходимости.

Сегодня положение жителей Восточной Гуты достигло критического уровня, они живут в состоянии гуманитарной катастрофы, спровоцированной террористами «Джебхат ан-Нусры»*. Населению приходится с трудом выживать в условиях периодических столкновениях между боевиками различных группировок, а также постоянного разбоя со стороны экстремистов.

Дело в том, что террористы «Нусры» в этом районе установили для коммерсантов и простых водителей грузовых автомобилей, занимающихся перевозкой товаров, огромные пошлины, без оплаты которых не ввезти товары на территорию Восточной Гуты. Все собранные денежные средства оседают в карманах лидеров. При этом группировки, присоединившиеся к режиму прекращения боевых действий и пообещавшие разобраться с «Нусрой» в Гуте, лишь молчаливо наблюдают за сложившейся ситуацией.

По словам жительницы города Кафер Батн Восточной Гуты, которую медицинские работники эвакуировали в Дамаск в тяжелом состоянии вместе с детьми, чтобы прокормить своих пятерых детей ей приходилось выполнять все приказы боевиков, вплоть до сексуальных извращений. За все эти унижения она получала всего 200 грамм риса и одну лепешку в день, чего, конечно, не хватало, чтобы прокормить семью. Из-за постоянных мучений и нехватки еды ее старшая дочь покончила жизнь самоубийством.

Она подтвердила, что продовольствие, доставленное в зону деэскалации гуманитарными конвоями ООН, остается у боевиков «Джабхат ан-Нусры» и до населения совершенно ничего не доходит, при условии, что склады с продуктовыми наборами, вокруг которых круглосутосно дежурят боевики, переполнены.

В случае если террористы «Нусры» продолжат беспредел и не перестанут ограничивать население в доступе к продуктам первой необходимости, то не далеко за горами ситуация, которая случилась в 2016 году в Алеппо. Там за пачку сигарет боевики «Свободной Сирийской армии (ССА)» требовали 150 тысяч лир, за один килограмм сахара 11 тысяч, а литр дизельного топлива стоил 150 тысяч лир. Но апогеем бесчеловечного отношения стало, когда для того чтобы прокормить своих 4 детей, мужчина отдал свою дочь боевикам ССА. И это все несмотря на то, что на складах у боевиков были припрятаны большие запасы продовольствия.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.