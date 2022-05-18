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Лингвистическая школа: Невыученные уроки. Александр Батов // Что делать.

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#профсоюз
Ни для кого не секрет, что работа российского учителя — совсем не сахар. Постоянные стрессы и перегрузки, обилие бумажной “работы”, нелепые требования начальства, а зарплата… Но это на бюджете, скажете вы, а в частном секторе всё совсем по-другому.
Точно ли?
В 2020 году, в разгар пандемии коронавируса, преподаватели элитной Лингвистической школы в Москве попытались отстоять свои права. Эта история вскрыла в коммерческом секторе множество таких же проблем, что и у бюджетников. Дело дошло до создания профсоюзной ячейки и привлечения депутата Мосгордумы. Чем закончилась эта история и какие уроки можно из неё извлечь, рассказывает Александр Батов, представитель движения “Российский Трудовой Фронт”.

Группа канала в ВК: https://vk.com/prostye_chisla

Канал РОТ ФРОНТ:
https://www.youtube.com/channel/UCeJFLqvu9tDtEfCM9m34ldQ



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KH2Iy3cJw7Q
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