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Лазерный комплекс «Пересвет» начали поставлять в войска

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Использованные источники: tass.ru

Лазерное оружие, поражающее цели на расстоянии пяти километров, начало поступать в войска. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонную промышленность. «Наши физики разработали и практически серийно производят лазерные системы, [которые] на порядок имеют мощности большие, которые уже позволяют осуществлять тепловое поражение различных средств. В частности, вчера было продемонстрировано на расстоянии 5 км, в течение семи секунд беспилотное средство было просто-напросто сожжено», — рассказал он, выступая на просветительском онлайн-марафоне «Новые горизонты», организованном российским обществом «Знание». «Поделюсь с вами: [боевой лазерный] комплекс "Пересвет", о котором рассказывал президент в 2018 году, уже серийно поставляется в войска. Он может ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на орбитах до 1,5 тыс. км, выводя их из строя за счёт использования лазерного излучения», — также сказал он. По его словам, в ближайшее десятилетие в российские войска поступят новые образцы вооружений на «новых физических...

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: tass.ru, kommersant.ru, 1tv.ru
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Источник: http://stoletie.ru/lenta/lazernyj_kompleks_peresvet_nachali_postavlat_v_vojska_472.htm
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