Российский боевой «Авангард» превышает в 27 раз скорость звука

Двадцать шестого декабря западный мир, считавший, что Россия с ее компрадорской псевдоэлитой, шаг за шагом сдающей страну, уже не поднимется и об нее снова можно вытирать ноги, как в 1990-е, вздрогнул. Мир увидел успешное испытание боевого блока «Авангард» со штатным ракетоносителем УР-100Н УТТХ.

Пуск был произведён из позиционного района Домбаровский под Оренбургом по полигону Кура на Камчатке. Дальность пуска составила около 6 тыс. километров, скорость «Авангарда» в 27 раз превысила скорость звука. Ничего подобного в мире нет и в ближайшее время не будет ни у кого. Расклад сил в мире кардинально изменился в пользу России: для нового русского оружия основа геополитического доминирования США — авианосные ударные группы — это бесполезные и абсолютно беззащитные рыбацкие лодки. Мало того, новое орудие способно гарантированно уничтожить всю западную цивилизацию, и никакая ПРО ей не поможет. Неслучайно проведённые испытания заставили разом замолчать вражеских пропагандистов, кричавших «из каждого утюга», что комплексы «Авангард» и «Буревестник» — не более чем «блеф Путина». РИА Катюша решила разобраться, чем так замечателен боевой блок «Авангард» и почему он так важен для обороноспособности нашей Родины, что его итоговыми испытаниями руководил лично Президент…

Великий русский ученый Лев Николаевич Гумилёв говорил, что самым опасным оружием является навязывание противником стране, народу, цивилизации, негативного самовосприятия. Информационный фантом о русской отсталости, созданный западными технологами и старательно поддерживаемый нашей либеральной тусовкой, фактически ежедневно внедряет в наше сознание мысль о нашей второсортности. Нам всё время рассказывают о борьбе наших институтов и университетов за места в международных рейтингах, заставляют бороться за цитируемость и приводят в примеры западные исследовательские центры — французские, немецкие, голландские. Но, позвольте, разве у Великобритании есть своё ракетостроение или космическая отрасль, сопоставимая с российской? Или что, французские ученые, с трудом создавшие крылатую ракету дальностью тысячу километров, могут сравниться с нашими инженерами, которые уже давно явили миру комплекс «Гранат» дальностью 3 тысячи километров или «Калибр», бьющий на 2 600 километров, или «Х-101», поражающий цели на дистанции 5500 километров? Голландия или Бельгия, Швеция или Финляндия разве могут построить комплекс ПВО, сопоставимый с «С-400»?

Нет, не могут, потому что нет у европейцев таких КБ, как наши, нет научной школы, нет соответствующих нашему уровню научно-исследовательских институтов. И заметьте, что все эти сложнейшие изделия мы умудряемся создавать после либерального ельцинского погрома русской науки.

Даже лидеры западного мира — США и Япония — не смогли создать ничего подобного таким нашим сверхзвуковым крылатым противокорабельным ракетам, как «Базальт», «Гранит», «Вулкан», «Оникс», «Циркон», или баллистическим монстрам вроде «Воеводы» или «Сармата». А появление «Кинжалов», «Цирконов» и тем более «Авангардов» вообще принципиально меняет расклад сил в мире. Однако давайте по порядку.

Работа над маневрирующим боевым блоком «Авангард» началась в 2003 году. Она продолжалась 15 лет, и это неудивительно, учитывая степень новизны технологий и технических решений, которые ранее не применялись никем и нигде. А значит, коэффициент риска в применении новых технологий был запредельно велик:

— понадобились новые материалы, способные выдерживать температуры до 2000 °С;

— новые двигатели и технические решения, позволяющие летательному аппарату двигаться в атмосфере со скоростями свыше 20М (М — число Маха, обозначающее количество скоростей звука);

— системы наведения и связи, способные управлять и наводить на цель окутанный облаком раскалённой плазмы боевой глайдер, и много других новых технологий, о которых мы узнаем ещё не скоро, но разобраться в основных принципах создания такого летательного аппарата попробуем уже сейчас…

В итоге перед нами летательный аппарат, способный:

— развивать и поддерживать в атмосфере скорость в 20-27 М;

— проходить в атмосфере до 5000 км с указанной скоростью;

— активно маневрировать по курсу и тангажу на десятки километров;

— выдерживать на обшивке температуры до 2000°С – экранировать, либо поглощать мегаватты тепловой энергии за время полёта;

— производить точное наведение на цель с КВО (круговое вероятное отклонение), сопоставимое с неманеврирующими боевыми блоками МБР, уже стоящих на вооружении;

— нести термоядерный заряд свыше мегатонного класса.

Комплекс «Авангард» создан на основе чуть не загубленного либералами проекта «Аякс». «Аякс» — это создаваемый в 80-е годы в Советском Союзе космический самолёт, позволявший горизонтальный взлёт и работу на высоте 60-70 километров. Этот проект был фактически убит американцами руками ельцинского режима, но с приходом к власти питерских чекистов, началось его возрождение.

В конце 80-х годов в Санкт-Петербургском НИПГС — Научно-исследовательском предприятии гиперзвуковых систем, — которое входило в состав холдинга «Ленинец», Владимир Львович Фрайштадт предложил совершенно новый принцип построения гиперзвукового летательного аппарата. Он предложил не экранировать гиперзвуковой аппарат, летящий с огромной скоростью, от тепла, а наоборот пустить тепло внутрь для повышения энергоресурса комплекса.

Замысел был в том, чтобы часть кинетической и тепловой энергии от обтекающего ГЛА (гиперзвуковой летательный аппарат) гиперзвукового воздушного потока ассимилировать его бортовыми системами с преобразованием в электрическую и химическую энергию для повышения энерговооружённости аппарата, решая таким образом вопрос охлаждения гиперзвукового самолета.

Теперь мы переходим к следующей составляющей гениального замысла русских и советских конструкторов — к преобразованию энергии набегающего потока в электрическую и термохимическую.

Дело в том, что для работы гиперзвуковой камеры сгорания необходим водород, это может быть смесь водорода с метаном, керосином, чем-либо ещё, но водород должен присутствовать обязательно.

Избыток тепла, который появляется на внешней обшивке ГЛА, разогревает смесь из воды с керосином и катализатора, в которой, при температурах около 1000°С длинные углеводородные цепочки керосина разрываются, и на борту гиперзвукового летательного аппарата должен образовываться метан и водород. Это решение позволяет получать необходимый, но взрывоопасный водород прямо на борту ГЛА во время полёта, не применяя громоздкую криогенную аппаратуру для его транспортировки и хранения.

В качестве двигателя разработчики «Аякса» планировали использовать магнито-плазмохимический двигатель, который включал в себя магнитогазодинамический (МГД) генератор и МГД-ускоритель.

Потоки плазмы, набегающие на летательный аппарат на гиперзвуковых скоростях, имеют высокую ионизацию, что позволяет вырабатывать мегаватты электроэнергии прямо на борту во время полёта.

Бортовой магнитогазодинамический генератор за счет торможения магнитным полем набегающего гиперзвукового потока создавал оптимальные условия для сгорания топлива в сверхзвуковой камере сгорания. Кроме того, по замыслу разработчиков, он должен был генерировать электроэнергию мощностью до 100 МВт. Выработанная МГД-генератором электроэнергия должна подаваться на МГД-ускоритель, совмещённый с соплами двигателей и способный дополнительно разгонять ионизированные продукты сгорания топлива.

По замыслу разработчиков, гиперзвуковой летательный аппарат «Аякс» должен был разгоняться до скорости в 25 М и работать на высотах 30-60 км.

И так «Авангард» — это мини-«Аякс», разгоняемый ракетой, причём не важно, какой. Это может быть Стилет, Воевода, Ярс, Рубеж или Сармат. Это фактически низкоорбитальный беспилотник.

«Авангард» полностью меняет правила работы систем ПРО и обесценивает как ракетные системы ПРО THAAD и Aegis-Ashore, разворачиваемые США вблизи России и Китая, так и стратегические системы ПРО на основе HAARP, способные создавать плазменные структуры в ионосфере на пути боевых частей наших ракет, приводящие к их разрушению — боевой блок «Авангард» способен их обойти как по курсу, так и по высоте.

Боевые блоки «Авангард» позволяют гарантированно поразить мегатонными зарядами геофизические аномалии на американском континенте — такие, как разлом «Сан-Андреас» в Калифорнии, в результате чего побережье в районе Лос-Анджелеса уйдёт в воды Тихого океана, либо кальдера супервулкана в Йеллоустоуне, в результате поражения которой произойдёт взрыв супервулкана, способный разрушить Североамериканский континент, а его остатки засыпать метровым слоем вулканического пепла.

Размещение боевых блоков «Авангард» на новых носителях «Сармат» позволит гарантированно уничтожить резервные территории и убежища глобалистски-настроенных мировых элит, являющихся главными разжигателями новой Мировой войны.

Итак, русская наука, как и в вопросе с лазерным комплексом «Пересвет», а также в вопросе с крылатой ракетой «Буревестник», оснащенный первым в мире ядерным двигателем, в случае с комплексом «Авангард» обогнала весь мир на десятки лет.

Что из того следует:

1. Все триллионные усилия запада в борьбе с военной мощью России оказались напрасны.

2. Там, где нет места либеральному экономическому блоку, где он не может навязать свою денежно-кредитную политику, налоговый маневр, высокие процентные ставки, у нас всё хорошо.

3. Наша фундаментальная наука, несмотря на провалы девяностых, жива, и, значит, ни в коем случае её нельзя отдавать в руки рыночных фундаменталистов.

4. У нас есть не только гарантированная на данный момент военная безопасность, но и блестящие перспективы, и мы вполне можем и должны вырваться из правил финансовой игры навязанных нам западом.

5. Подобная военная независимость гарантирует экономическую автономность и позволяет иметь идеологический, культурный и цивилизационный суверенитет.

6. Мы можем покончить с эпохой компромиссов, с западными агентами влияния на территории России.

7. Мы фактически начали новую, научно-техническую революцию: ядерный двигатель «Буревестника», лазерный комплекс «Пересвет», МГД генератор «Авангарда» гарантируют нам мировое лидерство — как технологическое, так и военное, но при условии, что мы отправим на свалку истории рвущихся теперь к реваншу либералов.

8. И главное — Бог поругаем не бывает, как когда-то под сенью святого Серафима Саровского в Сарове (ныне всероссийский ядерный центр Арзамас-16) был выкован ядерный щит России, так и сейчас в тяжёлое для нас время нам удалось создать новый боевой космический аппарат, за которым, безусловно, последуют орбитальные космические самолёты.

P.S. Конечно, важен и чисто военный аспект создания Авангарда:

1) ПРО и ПВО Запада обнулены.

2) Авианосные группировки Запада отныне представляют из себя по силе не более чем эскадры испанских галеонов или древнегреческие триеры.

3) На основе МДГ генератора будут созданы как космические аппараты, так и бомбардировщики и перехватчики.

4) В ближайшее десятилетие мы сможем создать ВКС, которые будут абсолютно доминировать в мире.

5) Больших финансовых расходов на гонку вооружения нам больше не понадобится. Мы фактически сейчас занимаемся производством бомбардировщиков в то время, как запад совершенствует построение македонской фаланги.

6) Ближайшие 10-15 лет нас не догонят ни США, ни КНР.

7) Мы выиграли финансовую гонку в области создания вооружения. Гораздо эффективнее и дешевле строить «Посейдоны», «Буревестники», «Цирконы», «Кинжалы» и «Авангарды», чем тратиться на авианосные эскадры.

8) У нас в руках технологии, которые на мировом рынке будут стоить триллионы долларов.

9) Мы становимся мировой доминантой, новым центром силы. Огромные резервы энергоресурсов, пресной воды, леса, чистого воздуха, транспортной логистики, развитого человеческого капитала + несравнимая военная мощь гарантируют нам светлое будущее.

10) Мир сильно изменится.

P.P.S. Всё это означает, что сейчас нас будут пытаться срочно уничтожить.

Артем Шарлай, Михаил Ширяев, специально для РИА Катюша