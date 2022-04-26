Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал возможный повод к началу третьей мировой войны. Он считает, что глобальный конфликт может быть вызван применением противоспутникового оружия. По его мнению, если будет совершено нападение на космический аппарат, принадлежащий какому-либо государству, это может быть расценено как объявление войны.

Более того, Рогозин не исключает, что в ближайшем будущем средства массового поражения в космосе станут обычной реальностью. Такие наработки у США уже есть — в частности, их засекреченный мини-шаттл X-37B может нести как разведывательные аппараты, так и оружие, считает гендиректор госкорпорации. «Есть совместное предложение Китая и России по договору о запрете выведения оружия в космос, и США, вместо того чтобы ответить на эти предложения, делают нелепые заявления», — подчеркнул Рогозин.

Действительно, недавно во время посещения базы космических сил «Ванденберг» (штат Калифорния) вице-президент США Камала Харрис сообщила о введении моратория на испытания противоспутникового оружия. Место для демонстрации миролюбия было выбрано удачно. Здесь ее заявление о том, что «эти тесты опасны, и мы не будем их проводить», должно было прозвучать особенно весомо. Тем более что, по ее словам, таким образом администрация США хочет написать новые правила и установить нормы работы в космосе.

США, отметим, давно пытаются подменить международное право установленными (написанными) ими правилами во всех сферах жизни и деятельности, ни больше ни меньше, как всей человеческой цивилизации. Неслучайно они постоянно твердят о нарушении Россией неких «международных» правил (читай: американских).

А в ситуации с космосом янки, мягко говоря, откровенно лукавят. Впрочем, они шага не ступят во внешней политике без того, чтобы не соврать, — в свою пользу, разумеется. Как сказал Рогозин, американцам нельзя верить. Он считает, что в Соединенных Штатах успешно завершили испытания противоспутникового оружия, и новые его разработки поставили на вооружение. После чего и стали притворяться «голубями мира».

Генерал-майор ВВС в отставке, бывший начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при Минобороны РФ Владимир Попов заметил: «США, например, совсем недавно провели шестой пуск орбитального беспилотника Boeing X-37, также известного как X-37B Orbital Test Vehicle (OTV). Этот проект передан из ведения NASA в ведение Агентства по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам Минобороны США — DARPA. Официальное его предназначение не раскрывается. Очень может быть, что это, в том числе, противоспутниковое оружие». При этом Вашингтон, напомнил генерал, неоднократно обвинял Россию в испытаниях этого оружия. Попов также отметил, что, скорее всего, речь в данном случае шла о нашей эшелонированной территориальной системе противоракетной обороны А-235 «Нудоль».

Здесь важно подчеркнуть, что для противоракет комплекса «Нудоль» обычная высота орбиты спутников серии «Целина-Д», один из которых удалось сбить 15 ноября во время учений, составляет 540-560 км. У американских ракет эта высота намного меньше.

И они просто-напросто испугались, поскольку все управление не только обороной, но и всей страны осуществляется сегодня через спутники. Без них вся система управления рухнет.

Явно с чисто пропагандистской целью вице-президент Камала Харрис подчеркнула, что именно Соединенные Штаты стали первой страной, взявшей на себя подобные обязательства. Заявление о моратории прозвучало в контексте обвинений в адрес РФ и КНР, которые, как выразилась Харрис, провели «безрассудные» испытания противоспутникового оружия.

Вице-президент США также подчеркнула: она получила данные 18-й эскадрильи космической обороны о том, что пуск противоспутникового российского оружия образовал более 1,6 тыс. обломков, а испытания китайской ракеты, состоявшиеся ещё в 2007 г., привели к появлению свыше 2,8 тыс. фрагментов.

Напомним, испытание противоспутникового комплекса ВС РФ произошло в середине ноября 2021 г. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, цель была поражена «ювелирно». Роль мишени сыграл отработавший эксплуатационный ресурс космический аппарат. Как подчеркнул Шойгу, никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляли. Тем не менее в Госдепе США заявили, что российские испытания поставили под угрозу безопасность космических исследований.

В МИД РФ назвали упреки Вашингтона лицемерием. Хорошо известно, что Москва и Пекин во многом вынуждены развивать противоспутниковое оружие из-за политики самих США. Пентагон открыто признает космос областью ведения боевых действий и отказывается от заключения международного договора о предотвращении размещения оружия на орбите.

Минобороны РФ не раскрывает наименование вооружения, которое было испытано в ноябре прошлого года, однако из открытых данных следует, что российская армия имеет ряд средств противодействия вражеским спутникам. В частности, это комплекс радиоэлектронной борьбы «Тирада-2С», новейший зенитный ракетный комплекс (ЗРК) большой дальности С-500 «Прометей», спутники-инспекторы семейства «Космос». Есть мнение, что противоспутниковый потенциал могут иметь также самоходный боевой лазерный комплекс «Пересвет» и истребитель-перехватчик МиГ-31. США реально опасаются за сохранность своей орбитальной группировки. Вывод из строя даже нескольких спутников способен нанести значительный ущерб военным и экономическим возможностям любой космической державы, прежде всего — Штатам. Естественно, Вашингтон негативно воспринимает любые разработки по теме противоспутникового оружия.

Однако причина панических настроений в оборонных ведомствах государств-членов НАТО на сей раз в тактико-технических и оперативно-тактических характеристиках российского оружия, превышающего все зарубежные образцы такого рода.

В частности, речь может идти об осуществленных впервые в истории Космических войск и ВКС России успешных натурных испытаниях опытного прототипа перспективной противоракеты, оснащенной экзоатмосферным перехватчиком. Этот перехватчик адаптирован для поражения маломаневренных и высокоманевренных средств воздушно-космического нападения (боевых блоков — ББ, планирующих гиперзвуковых блоков-глайдеров и т. д.) исключительно вне плотных слоев стратосферы и мезосферы (выше линии Кармана, более 100 км), где пролегают маршевые участки их траекторий.

«Эта система разрабатывалась еще в конце 1970-х. Потом работы были прекращены. В 2000-х было несколько официальных сообщений, что работы продолжились. Но без подробностей. Тут важно отметить, что “Нудоль” это, прежде всего, оружие против баллистических ракет, против гиперзвуковых ракет. Таким образом, любые утверждения о том, что это специальное оружие против спутников, не имеют под собой основания», — считает Попов. Политолог Валерий Волков напомнил, что в августе 2020 г. российский президент Владимир Путин в ходе своего доклада на Генассамблее ООН выступил за демилитаризацию космического пространства. «Россия тогда выступила с инициативой заключить международное соглашение о запрете на размещение вооружений в космосе и вообще на любые вооружения, которые поражали бы объекты в космосе. Но тогда Россия не была услышана, в первую очередь, в США. Они отказались подписывать это соглашение. Более того. Ранее, еще в 2014 году Россия и Китай подготовили проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве. США тогда тоже отказались его подписывать», — напомнил Волков. Он считает, что в свете предыдущих отказов нынешний меморандум выглядит «очень странно». «Как будто США действительно уже сами испытали истребитель спутников, а другим сейчас пытаются запретить это сделать», — резюмировал он.

В любом случае обоснование нынешнего решения США необходимо читать между строк. Для начала скажем, что Вашингтон не из тех, кто добровольно и в одностороннем порядке связывает себе руки в военном плане из-за заботы о гражданских объектах. Fox News пишет, что решение Белого дома немедленно было встречено шквалом критики из Конгресса, где считают, что это «ослабит позицию США в глобальной космической гонке». И эта точка зрения доминирует в Вашингтоне, а критика конгрессменов вызвана тем, что они, скорее всего, не в курсе реальных мотивов моратория, того, что он имеет исключительно антироссийскую направленность.

Добавим, что есть множество международных конвенций, запрещающих наиболее опасные для гражданского населения и объектов виды вооружений, к которым США не присоединяются. Например, американцы не стали подписантами Конвенции по кассетным боеприпасам, которая их запрещает.

Более того, в последние годы Вашингтон вышел сразу из нескольких механизмов, накладывавших ограничения на ракетные вооружения, включая договоры по РСМД и ПРО. Представители США неоднократно отказывались поддержать предлагаемые российской делегацией на площадке ООН резолюции о недопустимости гонки вооружений в космосе. Таким образом, они делают себя свободными от любых международных обязательств.

Наконец, три года тому назад в США были впервые сформированы Космические силы как самостоятельный вид войск, и сегодня они поступательно развиваются. Так, в проекте бюджета на 2023 г. предлагается увеличить их финансирование почти на 40%.

Можно быть уверенными, что за пацифистскими призывами США к запрету (временному, заметьте!) испытаний оружия в космосе кроется их очередное намерение установить выгодные для себя правила игры.

В силу глубокой секретности космических военных технологий нельзя с уверенностью сказать, чего именно добиваются американцы, но отдельные утечки в прессу на этот счет есть. Косвенно на это указал и эксперт американского Аэрокосмического центра по политике и стратегии в космосе Робин Дики, которого цитирует TechCrunch: «У этого решения есть точечная цель — сигнал, что новые действия наподобие недавних тестов не только являются недальновидными, но и не соответствуют международным ожиданиям». Иными словами, принятое США решение предлагается отождествить с «международными ожиданиями», которым должны следовать все остальные. А если нет — то последствия могут быть самыми тревожными. Вашингтон практически угрожает России (и Китаю), которая не только бросила ему вызов в космосе, но и превзошла его в военных технологиях, что и продемонстрировала на практике. Однако все-таки не хочется, чтобы Дмитрий Рогозин оказался прав.





