Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.



Вчера началась сдача в плен боевиков националистического подразделения «Азов» и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи направлены для лечения в больницу города Новоазовск Донецкой Народной Республики.



Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе железнодорожной станции СТАРИЧИ Львовской области уничтожен личный состав украинских резервных формирований, а также партии иностраного вооружения и военной техники из США и европейских стран, подготовленные для отправки на Донбасс.

Кроме того, высокоточными ракетами большой дальности воздушного и наземного базирования уничтожены резервы противника, завершавшие боевое слаживание на территории учебных центров в районах населенных пунктов АХТЫРКА Сумской области и ДЕСНА Черниговской области.



Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены два пункта управления и узел связи, в том числе 30-й механизированной бригады в районе БАХМУТ, 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов УГЛЕДАР и КОНСТАНТИНОВКА Донецкой Народной Республики. В результате ударов уничтожены более 470 националистов, выведены из строя 68 единиц военной техники. Кроме того, в районе железнодорожной станции МЕРЕФА Харьковской области уничтожена тяговая электроподстанция, обеспечивавшая доставку на Донбасс вооружение и военную технику из США и западных стран.



Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены девять пунктов управления, 93 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также три склада боеприпасов в районе ЛУПАРЕВО и ШЕВЧЕНКОВО Николаевской области.



Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 224 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 12 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях, четыре батареи РСЗО БМ-21 «Град» и две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей.



Российскими средствами противовоздушной обороны над населенными пунктами ПИТОМНИК, ИЗЮМ, СНЕЖКОВКА, ОЛЬХОВАТКА, ДЕМЕНТИЕВКА, РУССКАЯ ЛОЗОВАЯ, БОЛЬШИЕ ПРОХОДЫ и ПЕТРОВСКОЕ Харьковской области, СТАРОМИХАЙЛОВКА, НОВОТАМАРОВКА, НОВОТРОИЦКОЕ, НЕВЕЛЬСКОЕ, СВЕРДЛОВО, АВДЕЕВКА и ВЛАДИМИРОВКА Донецкой Народной Республики уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата. Также в районе ЧЕРНОБАЕВКИ Херсонской области перехвачены восемь реактивных снарядов РСЗО «Смерч».



Вчера с 10.00 до 11.00 украинскими националистами из реактивных систем залпового огня «СМЕРЧ» нанесен удар по жилым кварталам города ХЕРСОН. Российскими средствами ПВО перехвачены все 10 украинских реактивных снарядов.

Хочу подчеркнуть, что подразделений российских войск в городе ХЕРСОН нет. Об этом киевскому режиму хорошо известно. Удар умышленно наносился по мирному населению ХЕРСОНА в отместку за поддержку Российской Федерации.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 168 самолетов, 125 вертолетов, 912 беспилотных летательных аппаратов, 309 зенитных ракетных комплексов, 3134 танка и других боевых бронированных машин, 385 установок реактивных систем залпового огня, 1542 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2983 единицы специальной военной автомобильной техники.