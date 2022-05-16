Игорь Северянин и Фелисса Круут. Больше, чем любовь
Больше, чем любовь. Игорь Северянин и Фелисса Круут. Знаменитые романы и любовные истории. Истории великой любви
Одна женщина, венчанная жена, Фелисса Круут, спасла поэта от алкоголизма и "сохранила для искусства"; другая – Вера Коренди – разделила с ним нелюбовь и забвение публики . В миру поэта звали Игорь Васильевич Лотарев, на поэтическом Олимпе его избрали королем Серебряного века, сам себя он рекомендовал запросто: "Я, гений Игорь Северянин".