Музыка сфер
Подборка стихов из последнего сборника "Буде вечен" полярного лётчика Валерия Мазарского.
Чтоб не распалась в клочья связь времён,
Вяжите крепче узелки на память.
Пусть будущее прошлым не обманет,
Пока из тела дух не выйдет вон.
Валерий Мазарский
* * *
Город помню до самого краешка,
От родного порога до крыш.
Где шершавой рукой моя бабушка
Волосёнки мне гладила, слышь?
Где по Каче бродил я до одури,
Не боясь ни цыган, ни шпаны.
Где мне руку приятели подали,
Отощавшие после войны.
Где отец первым был голубятником,
Где петух за штанину хватал.
Где в кругу пацанов, только вякни-ка,
Сразу в рожу - и даром, что мал.
Город рос, и я тоже по мере с ним
Раздавался в плечах и в груди.
Набирался и правды, и ереси.
Город мой! Ты меня не суди!
Город мой! Ты вознёсся немерено.
Ты меня пережал, пережил.
Помнишь, как я впервой, неуверенно
Здесь соседскую Таньку любил?
И, как пёс, заплутавший, но помнящий,
Где родился и титьку сосал,
Я к тебе, как к единственной помощи,
Обращу свой предсмертный оскал.
И погостов заморских не нужно мне
И не лягу в чужое ничто,
Чтоб не маяться плачами чуждыми,
Остывая под чуждым крестом.
И, стащивши дорогой недлинною,
Понабрав на поминки вина,
Рот забей мне сибирскою глиною,
Пережившая друга шпана.
* * *
Я был мальцом послевоенным -
от плоти плоть сибирских зим -
И в мать ругался вдохновенно,
спеша за хлебом в магазин.
Морозы стылые дурачил,
в апрель купался, а потом
Ловил пескариков на Каче,
за старым Юдинским мостом.
И помню, как сопливый мачо,
два пальца в рот и звонкий свист,
блатною лирикой маячил
Петруха, вор-рецидивист.
И в горло лезущую тяжко
бутылку с крепким портвешком,
и беломорную затяжку
на пару с другом-корешком.
И нос, расквашенный прилюдно,
из-за соседки Людки, ну…
И битую в кровь обоюдно
чужую, пришлую шпану.
Гитары первые аккорды
и дрожь в коленках на Столбах.
Вибрамы, стёртые до корда,
и пестроту цветных рубах.
В десятой школе, палкой тыча
в тетрадки, в кляксах от чернил,
меня ругал Иван Филиппыч,
что батю до войны учил.
И жизнь неслась, года плюсуя
и в пятилетки их собрав,
людей, судьбу, страну тасуя
и временем взимая штраф.
Оглядываюсь в прожитое,
и ты, ровесник мой, присядь.
Две тыщи семь. Да что ж такое?
Откуда взялись шестьдесят?
Считаю волосы седые,
плююсь в окно, ношу очки,
и дышат в спину молодые.
Желаю счастья, деточки!..
* * *
Заполярная облачность рваная.
Снег валит, и один на один
Обомлел на плато Путорана я,
Жалкий раб, ну, а он - господин.
И в арктической тундре, заброшенный,
Помня - с Севером только на «Вы»,
Я стою, до бровей запорошенный
И счастливый поверх головы.
И забыты все люди и нелюди,
Что погрязли в грехе и во зле.
Я – единственный сущий из челяди -
Жить остался на белой земле.
В.С. Иванову
Наш Экипаж Заснеженной Заимки
Тебе и рапортует и твердит:
Забудь про хворь, года и недоимки,
возьми добра и радости кредит.
Всегда будь справедливым командиром.
Чтоб взлёт с посадкой равны по числу.
Останься молодым, на зависть миру.
Не поддавайся возрасту-ослу.
Весёлым будь, с макушки и до пяток,
и смейся всласть на жизненном бегу.
Забудь про даты и седьмой десяток.
Люби подругу и прости врагу.
Будь юным. Всё хватай и с пылу, с жару,
лети по жизни, высоту любя.
И слушай комиссара Клару.
Володя! С Днём Рождения тебя!
* * *
Мне плевать, что будет что-то где-то.
Мне плевать, что как-то не поймут.
Мне плевать, то, что наложат вето,
плюнув в прямо сказанную суть.
Мне плевать, что плюнули подруги.
Мне плевать, что наплюют друзья.
Мне плевать, что в обведённом круге
мне найти углов пока нельзя.
Мне плевать, что глина, не растаяв,
мой плевок не держит и дрожит.
Я, стихами дорожа, узнаю,
то, что жив, ну, извините, жив.
Мне плевать, что Бадалык так близко.
Мне плевать, что дорога земля.
Я стихами поклонюсь Вам низко,
что писал для Вас чего-то для.
Мне плевать, что в сроки закопают.
Мне плевать, что позабудут путь.
Только пусть в поминках вспоминают
мною ненаписанную суть.
* * *
Года бегут, года спешат,
один, другой, как кони цугом
И с каждым расстаюсь, как с другом,
и дни, как вёрсты, мельтешат.
И всё короче их число.
Прожил их много, помню мало.
Меня переживёшь устало,
мой друг. Тебе не повезло.
И день тот Икс, и час тот Ноль
сойдутся в точке двуединой.
Не попрекай дорогой длинной,
мой друг. Меня ты не неволь.
Я сам уйду. Всему свой срок.
Пускай докрутится пружина.
И не ругайся вслед, вражина,
и помяни меня, дружок.
* * *
Дутый крест на чёрном пузе,
бородёнка не нова –
Попик нас молитвой грузит,
окропив водой слова.
Где-то Ангел недалече
прячет Музу под крылом.
Я пишу стихи под вечер
возле церкви, за углом.
Сладкий аромат елея
ждёт меня на том крыльце.
Я стою и тихо млею:
Бог и я - в одном лице.
Плачут скорбные иконы.
Тишина и упокой.
И российская Мадонна
крестит узкою рукой.
Запах воска страстотерпкий,
шёпот трепетной свечи.
Мы с тобою в старой церкви.
Дорогая, помолчим.
Постоим у аналоя,
позабыв мирской кураж.
Он и ты, и я – нас Трое.
Боже, Боже! Днесь нам даждь.
Тихо в церкви. Вечереет.
Только Он и я, и ты.
И в душе прощенье зреет,
пониманьем Красоты.
Нищенка с лицом печёным
тянет руку на крыльце.
Ты с Любовью изречённой
и с улыбкой на лице.
Просит нищая монету,
а глаза - как неба синь.
Этот вечер, церковь эту
помни, милая! Аминь!
* * *
Как часто, стиснув верхний с нижним,
Чужой возжаждавши крови
Сомкнём клыки свои на ближних
И признаёмся им в любви.
Христа вспомянем. Эко диво!
Ему и гвозди в руки шли.
И у могил скорбим блудливо,
Бросая в яму горсть земли.
Я потеряю смысл речи.
Пусть немота заткнёт мне зев,
Но ханжество увековечу,
Кого-то строчкою задев.
* * *
Ах, Пушкин, Пушкин, бабник и поэт!
Арап и камер-юнкер. Крест на теле.
Будь проклят тот заморский пистолет,
Что оказал услугу на дуэли.
Отплачь, Наташа. Боль перенеси.
Строк волшебство запомнится без боли.
От первой «до» и до последней «си»
Тебе писал, как пел, чего же боле?
Пусть я не Пушкин, Лермонтов не пусть,
Но тоже дуэлянт, рапсод, повеса.
И если вечером от ревности напьюсь –
Наутро сам ищу себе Дантеса.
* * *
Женщина с осенней позолотой,
с ласковым сияньем изнутри,
где тебя встречал я? Кто ты?
Вспомню сам, пока не говори.
То ли в малом детстве было это,
то ли в школе дёргал за косу?
Задаёт загадки бабье лето.
Дни идут – ответа не несут.
Дни идут. Цвет осени не меркнет.
Манит в детство, там, где всё весна.
Ну, напомни хоть чуть-чуть Валерке,
но молчит загадочно она.
Женщина с осенней позолотой,
сеть морщинок у знакомых глаз.
Это время вышло на охоту
и в упор расстреливает нас.
Память вдруг закрыла мне ворота.
Как мне дыры в прошлом залатать?
Женщина с осенней позолотой!
Кто же ты? Ответь. Я буду ждать!
* * *
брату Сашке
Бежишь за три
девять земель,
Сжигая за собой мосты.
Бросая мятую постель,
Перекрывая все кранты.
Бежишь, ни разу не присев,
Меняя след, минуя путь.
Раскрыв в немой зевоте зев,
Куда-нибудь и как-нибудь.
Бежишь невольно, налегке,
Не взяв попутчиков в пути.
А что там, в дальнем далеке?
Куда идти? К кому идти?
Ни мой вопрос, ни твой ответ,
Ни семафор в конце дорог,
Ни в дальний путь чужой билет
Не скажут, где привала срок.
И где закончится маршрут?
И на свету или во тьме?
И где тебя сегодня ждут?
В какой тюрьме? В какой тюрьме?
И где ты голову приткнёшь,
Чтобы судьбу переиграть?
Иль словишь в пересылке нож -
И век свободы не видать!
* * *
Мягко сел на опустевший стул,
Тени бывших чутко потревожив,
Невысокий, но крутой вельможа
И с усталой радостью вздохнул.
И притихли тени по углам
В старом доме, сумрачном и сером,
Что служил им правдою и верой
С ложью и неверьем пополам.
Тени бродят. Ряд их не редел.
Дом не выдаст старых поселенцев
От седьмого, дальнего коленца
До последних, самых главных дел.
И скребётся в двери, втихаря,
Словно в доску свой, или по блату,
То ли лев, то ли медведь с лопатой,
Как прислуга бывшего царя.
* * *
Весь в чёрном и на трёх опорах
стоит мужик с немым укором,
себя судьбой-злодейкой зля,
и чёрная - в глазах земля;
и шапка чёрная в руках,
и дно - в дешёвых пятаках.
Та шапка – дуло автомата.
Стреляй, мужик. Прости, ребята.
Я выпил водки с парнем тем,
как будто дёрнул АКМ,
и бросил в шапку адресок.
Не исчезай. Звони, браток.
* * *
Боюсь сравнений я невольных,
И ты, футбольный Бог, прости,
Но шар земной, как мяч футбольный,
Летит в ворота вечности.
Я не виню Тебя в притворстве,
Коварный друг - футбольный Бог,
Что в мировом единоборстве
Ты нам ничем помочь не смог.
Или молились неумело,
Не до крови разбили лбы,
Или Россия онемела,
Слабейшим сдавшись без борьбы?
Легко кричать, оставшись сзади:
Мол, невезуха. Не с ноги!
Скажи мне, Бог, футбола ради,
И ради Бога, помоги!
Пусть мы опять не в Главной Лиге
И не на четверть и не в пол-...!
Молюсь главнейшей из религий
С коротким именем - Футбол!
МУЗЫКА СФЕР
Сколько вечных тем –
целое ревю.
Хватит тем и тем,
в общем – дежа вю…
* * *
Выхолостил чувства и причуды
век двадцатый, циник и прагмат,
Но менять на золото не буду
прежний твой серебряный уклад.
Век мой девятнадцатый, загадка,
протяни невидимую нить,
серебром связующую сладко
прежние и нынешние дни.
И храню тебя какое лето,
бережно укутав в покрова.
Не хватайтесь, новые поэты,
липкими руками за слова.
Век другой, как одеяло, тянет,
скомкав в горсть былое статус-кво.
Слышите ли, Игорь Северянин?
Приходите к нам на Рождество.
Вымету сегодняшнюю пошлость,
лишнего из дома понужну.
И за стол, как сказочную роскошь,
посажу татарскую княжну.
Выпьем и забудем паранойю,
что довлела хамством и попсой.
И утешит сказкою хмельною
дама с азиатской хитрецой.
И, наверно, сказка былью станет,
подтверждая вещее родство.
Слышите ли, Игорь Северянин?
Приходите к нам на Рождество.
Гибель Помпеи
(под Гомера)
Гневный Юпитер и ты, равнодушная Гея,
Вставши не с правой, вчерашнего после похмелья,
Знать, перебрав от души олимпийского зелья,
Гнев и похмелье решили сорвать на Помпее.
И, помянув имена всех обидчиков всуе,
И, перебрав поголовно и смертных, и грешных,
Всех разбудивши в обители вышней поспешно,
Утром на помощь к отмщенью призвали Везувий.
Радость Богов кратковременна и преходяща.
Милость Богов переменчива и недалёка.
Горе тому, кто хоть раз не извлёк и урока
Из обещаний Богов, данных сущим и вящим.
Гнев Громовержца упал на тебя, Геркуланум.
Лава Везувия выжгла тебя, о Помпея.
Видя страданья людей и от них сатанея,
Боги огню предают города или страны.
Боги карают людей не за страх, а за совесть,
И упиваются горем с небес, для других недоступных.
И не снисходят к мольбам в своих играх беспутных,
Лишь иногда на года от забав успокоясь.
Пепел Помпеи, слежавшийся в тысячелетьях,
В дёрн благодатный, удобренный плотью людскою,
Щедро обласканный белою пеной морскою,
Ныне опутал Везувий неапольской сетью.
Город волшебный, великий и чудный Неаполь
Спит у подножья Везувия, спящего рядом.
Словно отведавши пьяную гроздь винограда,
Ты захмелел от божественных радостных капель.
Только курит над тобою дыханье вулкана.
Только не зря приливает с опаскою море.
Только не зря сохраняет потомкам история
Вашу погибель, Помпея, и ты, Геркуланум.
Спит, утомившись от игр и проказ, Громовержец,
Мерно вздымается грудь насмеявшейся Геи.
Спят небожители, снится им гибель Помпеи.
Снится Неаполь, который ещё не повержен.
* * *
Музыка сфер. Полнолуние. Ночь.
Небо приблизила чья-то рука.
Сир я и сер, и мне нынче невмочь
песню не спеть, не кляните волка.
Соло моё для осенних чащоб
я затянул, даже бесы дрожат.
Той серенадой для волчьих утроб
только собратья мои дорожат.
Капли слюны от натянутых скул
наземь стекают, жгут чахлые мхи.
Это в честь жёлтой, бесовской луны
песню загнул я на волчьи стихи.
Не подпевай мне, ночное зверьё.
Прячься по норам, поджилки поджав.
Нынче мне – рай. Это время – моё.
Слушай, округа, мой волчий устав.
Я! – Композитор, поэт и певец.
Слушайте, вы, кто труслив и не смел.
Ночи сердитой приходит конец.
Утро! Умолкну. Я спел, как сумел.
Сергею Есенину
Я жалею, зову и плачу.
Я желаю, пишу, мечусь.
Одинаково нам предназначено
уповать на родную Русь.
Как и ты, я обманывал женщин,
ненавидел пустой стакан.
Как и ты, я с песней повенчан
и терял я свою Дункан.
Ты с Оки, а я с Енисея.
Ты - крестьянский, пусть я – городской.
Одинаково мы посеяны
одинаковой, русской тоской.
И одними мы песнями тешены,
что и ныне и присно поём.
На единых весах мы взвешены,
нам одних небес окоём.
Он ушёл, белый дым, так схожий
и тебе, Есенин, и мне.
До свиданья, мой милый Серёжа.
Хорошо нам наедине.
* * *
Блик золотого и чистого цвета
светит надеждой в ночи.
В море свинцовое из фиолета
всем потерпевшим кричит.
В этой марине и страх, и надежда,
солнце и шторм удалой
И Айвазовский, как мальчик прилежный,
где-то сидит под скалой.
Иосифу Бродскому
Омела старая истлела добела.
На Сен-Микеле всё чужое снится.
Чужие черви выели дотла
Твои пустые, мёртвые глазницы.
Изведав мир, не обретя покой,
Поэт приюта на чужбине просит.
Прилёг к земле усталою щекой
Изгой с библейским именем Иосиф.
Не прокрадётся невская луна
В чужое небо вскачь и торопливо.
Дивись, венецианская шпана!
Гуляй на рубль русского разлива!
Пусть твой черёд, жестокосердый век,
Где Бог всевидящ, только глух к молитвам.
Где Ангел спит, не опуская век,
Следя усердно за космополитом.
Прости им всё, ведь шансы не равны,
И каждый равнодушьем избалован.
И нет пока под солнцем той страны,
Где бы Любви началом было Слово.
Прощай! Прости иных, космополит,
Отмеченный и Нобелем, и Тщаньем.
Твой кров – Вселенная. Тебе и Бог велит
Уйти, не обернувшись на прощанье.
МНЕ ПРИСНИЛАСЬ МОНА ЛИЗА…
Много пафоса в стихах, не годится, ну никак.
Матом разродиться – тоже не годится.
Тихо Музу испрося, напишу и так, и сяк.
* * *
Ночь. Бессилие души.
Торжество изнанки света.
Просыпаться не спешит
Муза в ожиданьи лета.
Руки разметав во сне,
на подушке опочила,
чтоб проснувшись по весне,
разгуляться с новой силой.
Спит, зараза, в неглиже,
сдвинув голые колена.
Я сижу настороже,
ковыряю пальцем стены.
* * *
Полцарства за бутылку пива!
Полжизни за рассол капустный!
А как с утра было красиво!
А как с обеда было вкусно!
А как под вечер было сладко!
А как с полночи стало тошно!
Валяюсь, как лопух на грядке,
из жизни вырванный нарошно.
Тоскую на чужой постели,
трясусь руками и ногами.
Грядёт жестокое похмелье,
и будущее в чёрной гамме.
И нет другой альтернативы,
кричу и письменно, и устно:
Полцарства за бутылку пива!
Полжизни за рассол капустный!
* * *
То, что март пережил еле-еле –
дело прошлое, в этом ли суть.
Но зачем я напился в апреле?
Это мне объяснит кто-нибудь?
Что спиртное во вред – твёрдо знаю,
и Творец говорил: пьянство – грех.
Но со страхом жду Светлого Мая,
где до дюжины праздников всех.
И косится в подъезде девчонка,
когда в лавку за водкой ползу.
И молит о пощаде печёнка,
и упрёки мне сердце грызут.
Ночью снится ведёрная клизма
и спасительных капельниц ряд.
И врачует изъян организма
мой похмельный нарколог-собрат.
* * *
Был до грыжи дюжий, ражий,
неуклюж и толстокож.
Был всех ростом выше даже,
а теперь туда не вхож.
А теперь я слаб и немощ,
резан вдоль и поперёк
И куда теперь и где уж?
Успокой меня, дружок!
Но не пой мне арий Верди
и не вой за упокой.
Просто, ради милосердья,
прикоснись ко мне рукой.
Обречён я на закланье
мяснику - в крови рука.
Просто, ради состраданья,
пожелай мне выживанья –
Притащи мне коньяка!
Самому красивому стоматологу
Стоматолог Кудреватых,
взяв пинцет, надевши маску,
глотку мне заткнула ватой,
чтоб помучить без огласки.
Доставая до печёнок,
исколола плоть иголкой.
Я кричал, да голос тонок.
Я молил, да всё без толку.
В дырке пломбу обретая,
в кресле корчился беззвучно.
Бросьте зуб!
Я умираю!
Бросила, и стало скучно.
Два часа не есть и баста!
До свиданья, до свиданья.
Чищу зубы модной пастой
на обломках мирозданья.
Грею щёку тёплой содой,
рот разинув с интересом.
С Вами я - в огонь и в воду –
и плюю на кариесы.
Век без Вас не видеть воли,
зуб даю, куда деваться,
Чтобы снова с острой болью
на приём к Вам записаться.
* * *
Ах! «Мейне либен», Оля.
«Их либе дих» до боли.
Без «дих их штербе», что ли,
и «их» без «дих» – капут.
Без «дих», как «брот» без соли,
как пятка без мозоли,
как «тодт» в чужой неволе,
как вечное не «гут».
Ах! «Мейне либен фройлен»!
Так видно мир устроен –
«Их бин» без «фройлен» болен
и «нихт» от вас, врачей.
«Дер вальдом» или полем
ползу до «дих» с паролем.
Ни «глюкли хайз», ни доли,
ни «таген», ни ночей.
Ах! «Мейне либен дойче»!
Вы «херц» мне рвёте в клочья.
«Унд их» жилетку мочит
горючею слезой.
Ах! «Либен» мой начальник.
Душа кипит, как чайник.
«Ду бис майн либен кляйне»
стихами и прозой.
* * *
Телевизор жёг по пьянке
и смеялся от души.
Зазывают лесбиянки,
упыри и алкаши.
Тридцать медиумов плачут,
сорок гангстеров снуют.
Пять каналов мне, тем паче,
всё удачи не дают.
Обещают денег свыше,
манна сыплется с небес.
Ларин бегает по крыше,
то с Дукалисом, то без.
Сто подмышек пахнут потом,
табаком Минздрав грозит.
Где же кариес, а, вот он,
затаился, паразит!
Третий. Киллер целит в темя.
Пятый пиво пить велит.
Разве что программа «Время»
к ночи душу исцелит.
Восемь баб теряют в весе.
На четвёртом - мыльный бум.
А по городам и весям
СПИД гуляет наобум.
Якубович дурит, шельма.
Видно, нет на нём креста.
Гости выпучили бельма:
«Только приз, пожалуйста!»
Вон маньяк чудит в Ростове,
душит девок, как котят.
Ну-ка выпью три по сто я,
если двести запретят.
Ночь дырявят три мигалки,
тычет в морду каратист.
С РТР Максимка Галкин
корчит Ельцина, садист.
Водка в жилы проканала,
я опять хмельной торчу.
Дай ещё пяток каналов,
я их все переверчу.
Кошка, глупая подлиза
точит когти об косяк.
Задымился телевизор,
и стакан давно иссяк.