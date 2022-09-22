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Проживающим за оргией оргию”: Военно-поэтическая дуэль Северянина с Маяковским — отец Андрей Ткачёв

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Сегодняшние события очень напоминают происходившее в начале Первой мировой войны. Точно также было патриотическое воодушевление русского большинства, и в то же время было немало откровенных национал-предателей. В том числе среди "деятелей культуры". Протоиерей Андрей Ткачёв рассказывает поэтической дуэли Владимира Маяковского и Игоря Северянина, в которой даже революционный поэт оказался куда большим патриотом, чем изнеженный декадент. Актуальность этой дуэли для наших дней просто поражает.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mq43EfWK43Q
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