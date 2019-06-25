Обретение рун

Среди всех загадок истории земной цивилизации загадка происхождения рун, рунического алфавита и его толкований поныне учёными не раскрыта. Мы имеем несколько подборок рун от разных народов, множество письменностей с помощью иероглифов, но мы не знаем главного - начала.

Скандинавская легенда гласит, что руны людям дал бог Один, после того как несколько дней провисел на неком дереве, пронзённый собственным копьём. Если бог такой ценой обрёл эти руны, то наше повторное обретение их будет чудом, а не закономерностью. Но вначале мы должны понять, что нам собственно нужно, ведь условные символы, в принципе, можно придумать любые, можно создать свою азбуку, зачем ломать голову над старыми рисунками, когда проще свои нарисовать.

Известный исследователь сибирских петроглифов (древних рисунков на камне) художник Владимир Капелько, отзывался о рисунках людей каменного века, как о рисунках гениальных. Если же взглянуть на них, то они часто крайне примитивны, гениальность этих рисунков воистину только художник и может доказать. Высокая художественная ценность древних рисунков обусловлена их способностью, вызывать у человека одарённого природным воображением ряд художественных образов. Древний живописец обладал способностью путём примитивных черт создать качественное виртуальное кино. Не этими ли качествами, т.е. простотой наряду с большой виртуальной семантикой должны обладать, так желаемые нами первые рунические символы. Аналогия прямая и важная. К сказанному нужно добавить, что древний художник наблюдал природные явления и через это наблюдение обретал символический ряд.

Множество природных объектов, как то: скалы, камни, деревья и их корни, водоёмы и даже облака могут быть похожи на других существ или вызывать сходные ассоциации. Некоторые из таких объектов похожи сразу на несколько существ или на другие предметы, это сходство обусловлено не столько похожестью всего на всё, сколько способностью нашего восприятия. Ощутить мы можем что-нибудь, но осознать можем только то, что сможем себе представить. Если воспринимаемый нами объект это - ни гора, ни вода, ни огонь, ни движение воздуха, ни предмет, то мы достоверно не можем признать, что что-то видим или что-то слышим. Таким свойством восприятия наделён не один человек. Яркий пример этому собака, бросающаяся на велосипедиста. Т.е просто человека она обычно не трогает, а на велосипеде часто бросается, причём кусает преимущественно велосипед. Это говорит о том, что собака воспринимает нашего механического друга как собаку, т.е своего конкурента и нападает практически на виртуальную собаку.

Итак, если наблюдая природные объекты, мы наткнёмся на предметы способные вызвать поток образов, то это и будут прообразы рун. Такими предметами были у древних славян, например, конёк на крыше жилища, солнечный диск. При этом надо учесть, что если о реальных рунах говорить, то их прообразы должны вызывать виртуальные ряды, касающиеся самого важного. А именно вопросов жизни, смерти, судьбы, власти, т.е. всех атрибутов рока. Тогда, обретая перворуны, нам сейчас проще обратиться к известным символам высших сил традиционных в древних цивилизациях. Такими символами окажутся руна Са, она пишется как русская Я - руна бога Смерти. Руна Юр - как голубиная ножка, лук со стрелой, очертание горного пика, у древних обозначало гору главного обряда, мировую гору, древо жизни, у евреев она же Менора - символ Сиона. Руна похожая на букву Ч - руна Юпитера, верховного бога. Похожая на букву t - коса бога Смерти, руна Сатурна. Мильонир - (логотип Мерседеса) - молот Тора, Перунова молния, и вертикальная черта Иса – начало, слово. Обнаружив где-либо предметы похожие на эти знаки, мы можем утверждать, что несколько приблизились к источнику письменности. Можно также сказать, что, выбирая ряд других символов из других футарков, мы должны придерживаться самых важных сил и опять таки пытаться найти первоисточники символов где-то в природе

Обретение рун невозможно без понимания сути религий, их тайного знания. Так, например, к верованиям древних сибирских охотников археологи отнесли Бога охоты, который, условно говоря, охотится на всё живое. У славян верховный бог это Сварог, смерть и плодородие - Мара, судия, мессия - Перун, судьба Макош, и этот символический ряд непременный атрибут религий. В египетской традиции это верховный бог Птах, богиня смерти Тауерет, и мессия Маафет в виде сфинкса соответственно. Важно понять то - откуда сваливается на человечество всё это эзотерическое богатство. Большое количество аналогий в культах, и при этом фактическая изолированность древних народов, а, значит, невозможность бесконечно долго сохранять общую традицию, наводят нас на мысль, что существует иной, чем первоначальное предание источник религий. Таким источником являются откровения и сны экстрасенсов, шаманов, как хотите их назовите. Имея общую метафизическую природу, видения шаманов, провидцев несут и общую информацию. Опираясь на неё, создаётся культ. Культу присваиваются лики богов, их зооморфические изображения и символы - руны с ними связанные. Работает и обратная связь, если руны, зооморфические образы конкретных высших сил вызывают у шаманов видение или ассоциации этих сил, то традиция верна. Нам собственно никто не мешает идти сходным путём. Но, опасаясь уже всего реально мистического, всего реально волшебного, мы не пойдём по этому пути и, пойдя по нему, не дойдём до цели, ибо нет в нас решимости присущей древним. Избыточность же информации, которая вроде бы должна нам помочь и без мистического опыта обрести сокровенное знание, напротив искушает нас постоянно и суетно плутать практически в трёх соснах основных понятий. Но, наконец, лишь выбор души, наше внутреннее желание позволит нам обрести модель истины в той или иной форме.

Кроме аспекта действия, которое мы ищем в виде первых символов знания, важен аспект места. Место проведения церемонии, место возведения храма, нахождение жертвенника было и остаётся важным атрибутом всех культов, причём не только религиозных. Место имеет важное значение. Нам не нужно обобщать все свойства мест проведения церемоний, нам проще определиться географически, где бы всё самое мистическое, самое сокровенное могло состояться само по себе, без суетной воли человека, а по воле бога, даже распятого копьём. Для этого я хочу обратить внимание читателя не к древним источникам, а к духовно-поэтическому опыту поэтов широко не известных, но попавших точно в тему. Вот видение Сергея Пилипенко.

* * *

Вниз, по течениям рек,

С летним дождем, не спеша,

Видишь, как льётся душа

Из-под опущенных век…

Руки раскинув крестом,

Чтоб не упала Луна,

Рыбкой до самого дна,

Стану я вечным плотом.

Вдаль от тимьяна и клевера,

В устьях торосы круша,

Видишь, как льётся душа,

К северу, к северу,

К северу…

Если уважаемый читатель желает более привычных имён, я прошу его обратиться к работе Сергея Есенина «Ключи Марии», сведения из которой собственно использую в этом тексте. К стихам Александра Блока, из которых выбрать и понять можно многое на эту тему. К Игорю Северянину, который неспроста назван Северянин. Я же обращусь к Анатолию Карепанову, строго говоря, не поэту, но человеку, жившему на крайнем севере и сумевшему воспринять полярную энергетику душой.

* * *

Затаилось дыхание норда,

Перестала пурга снег толочь,

И беззвучно-цветные аккорды

Создавали волшебную ночь.

Тонкослойные бальные платья,

Ветер солнечный стал раздувать,

Но какие, же звездные братья

Стали талии фей обнимать?

Может быть, рубежи отстояли,

Отразив наступление тьмы,

Чтобы феи весной оживляли,

Всё, что стыло в объятьях зимы.

«Нет явлений в природе случайных, –

Вдруг пронзила сознание мысль, –

Там – прародина, там – изначально

Протекла предыдущая жизнь».

Мне невольно приходит желанье,

Где реальность утратила суть,

Раствориться в полярном сиянии

И в аккордах цветных утонуть.

В этих четверостишьях мы видим, что картине северного сияния сопутствуют не только фантасмагорические картины, но и особое состояние сознания и подсознания, обусловленное энергетикой местности.

Вот ещё одно поэтическое подтверждение особого мироощущения человека на крайнем севере уже от Валерия Мазарского.

* * *

Заполярная облачность рваная.

Снег валит, и один на один

Обомлел на плато Путорана я,

Жалкий раб, ну, а он – господин.

И в арктической тундре, заброшенный,

Помня – с севером только на «Вы»,

Я стою, до бровей запорошенный

И счастливый поверх головы.

И забыты все люди и нелюди,

Что погрязли в грехе и во зле,

Я – единственный сущий из челяди,

Жить остался на белой земле.

От предметного поэтического рейда мы перейдём к наиболее авторитетному источнику библии и там найдём достаточно свидетельств о том, что в местах древнего первосвятилища ночь и день длятся по полгода, и в ночи сияние небесного огня. А атрибуты культа (написано в библии) надо делать так, как указано на горе. Таким образом, мы определимся, что место обретения рун где-то на севере, а сами они изначально природные знаки, скорее всего на возвышенностях. Знаки очень древние, почти вечные, коль скоро мы желаем их увидеть. И вот теперь дорогой читатель я сознаюсь, что послание моё лишь предваряет реальный научный и подвижнический опыт музыканта и учёного Авака Авакяна, с которым вы можете ознакомиться по ссылке: Авакян, хибинские руны.

На заставке скандинавский бог Один.

Я же завершаю своё литературное послание стихотворением Ольги Туровской.

ТУНДРА. XXI ВЕК

Небеса держу, как пяльцы –

Вышиваю месяц юный.

Протянулись ветки-пальцы,

Провода дрожат, как струны.

Как распластанные перья –

Над клавиатурой кисти.

Словеса встают – поверья? –

На экране серебристом.

Отблеск призрачный – бредовый! –

Заливает лоб и щеки.

И как долго песней новой

Клавишей бессонно щелкать.

Песню ту резак небесный

Начертал на диске лунном –

Пантомима рук древесных

Вторит бессловесно струнам.

Если в двадцать первом веке

Захотел духовной пищи –

Приходи, на пенном бреге –

Вековечное капище:

Океан творящей силы –

Побережье мирозданья.

Невозможное – возможно:

От «привет!» до «до свидания!»

До новых встреч.