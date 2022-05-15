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Энергетическая война: силы сторон, диспозиции, положение на фронтах. Борис Марцнкевич

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Битва за ресурсы определяет мировую политику на протяжении всей истории человечества. Почему сейчас мы оказались в не лучшем положении? Произойдёт ли в ближайшем времени энергетический переход? Почему цены на всё скоро дико вырастут? Главный редактор портала Геоэнергетика, физик-теоретик Борис Марцинкевич презентует свою первую книгу и отвечает на вопросы зрителей. Дата записи ролика – 27.01.2022

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Книга “Энергетика, которая изменила мир”. Марцинкевич Б.Л. https://den-magazin.ru/utm/999

YouTube канал “Геонергетика”
https://www.youtube.com/channel/UCfiIIwhEASpcw4uJB5hbI-Q

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ic2YmDstLGc
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