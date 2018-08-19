Энергетическая война: Россия сосредотачивается – 2

Это не значит, что Россия не готова к «экономической войне» – это говорит о том, что цели у России в этой «войне» кардинально отличаются от тех, которые ставит перед собой ЕК. Цели ЕК – поставить под собственный контроль все энергетические ресурсы России и маршруты их транспортировки, этим целям уже больше сотни лет, вот только прямое военное нападение на Россию с лета 1949 года, когда в арсенале СССР появилось атомное оружие, стало невозможным. Цели России – построение системы равноправных договоров во всем, что касается экономики, системы, которая позволит развиваться всем ее участникам.



Нет у России цели кого-то подчинять себе, есть – желание видеть в руководстве стран-партнеров тех, кто «вооружен» здравым смыслом. Можно на каждом углу повесить плакаты о том, что Европа будет сражаться с энергетической зависимостью от России, можно добиться того, чтобы об этом вещали не только телевизоры и интернет, но еще и утюги с пылесосами – в недрах субматерика ни одной молекулы природного газа и нефти от этого не прибавится.



Можно и дальше рассказывать своему населению сказки о «непредсказуемой агрессивности России», а можно повторить слова руководителя австрийского газового концерна OMV Роберта Зеле:

«Мы зависим от поставок энергоресурсов из России ровно на столько, насколько Россия зависит от возможности получать за них деньги. Обоюдная зависимость в бизнесе – это норма, а не исключение». Если сотрудничество в энергетическом секторе выгодно всем участникам и не несет политических рисков, то единственная причина, которая не позволяет этим заниматься – фантомные боли о многих веках «Дранг нах остен».

Но способ лечения от них хорошо известен Сергею Шойгу – он посоветовал политикам, страдающим этим странным заболеванием, пообщаться с собственными бабушками и дедушками, чтобы услышать от них, чем заканчиваются попытки разговаривать с Россией с позиции силы.



Как рукой снимет! Россия снова, как и пару веков назад, сосредотачивается – для того, чтобы решать свои собственные проблемы, которых у нас, что уж там – выше головы. Россия терпеливо ждет, когда ЕК и стоящие за ней наднациональные структуры смирятся с тем, что есть всего два пути – либо продолжать конфронтацию с Россией, либо сотрудничать, исходя из равноправного подхода.

Так кто управляет Россией?

Убедившись, что Россия не поддалась на провокацию с Украиной, ЕК и ее заокеанские союзники предприняли еще нескольких атак. Мы не склонны к мистике, но иногда просто невольно вспоминаем о старинной поговорке, что «Россией управляет не правительство, а господь бог».

В 2014 году на Украину прибыли опытнейшие специалисты по сланцевым месторождениям – американские геологи были уверены, что в бывшей Донецкой области и на крайнем западе Украины будут найдены огромные залежи нефти и газа.



Были выделены нужные земельные участки, через океан было переброшено оборудование – надежды превратить Украину из потребителя газа в экспортера кружила головы новым ее руководителям и их кукловодам.



То, что технология горизонтального гидроразрыва, разработанная в Америке, беспощадна по отношению к грунтовым водам, что сланцевая добыча могла превратить украинские черноземы в нечто безжизненное, никого не интересовало – «майдан» обошелся в солидные суммы, инвестиции надо окупать.



И после всех поисковых скважин – ни одной молекулы углеводородов, ни возле Славянска, ни подо Львовом. Украина как поставщик газа в Европу – да, такой вариант развития событий для России был бы поражением, слишком уж близко такой поставщик находился бы к потребителям, можно было бы использовать газотранспортную систему Украины.



Это не мифические «хакеры Путина», это не поддающийся логике «отпор природы» – не найдено на территории Украины сланцевых месторождений.

Еще один пример такой же странности – история с пресловутым «подарком Медведева Норвегии огромного куска Баренцева моря». В 2010 году Россия и Норвегия нашли компромисс затянувшегося территориального спора в этом регионе.



Если не вдаваться в подробности, то Россия предлагала свой вариант, Норвегия – свой, компромиссом стала линия, «прочерченная» строго посередине. Какой же стоял крик и ор во всей нашей патриотической прессе! На Дмитрие Анатольевиче только ленивый «не оттоптался», особенно после того, как норвежский нефтяной директорат (NDD) в начале 2013 года в своем докладе заявил, что «в недрах территории, отошедшей в 2010 году Норвегии, содержится почти 2 млн баррелей нефти.



После этого прошло вот уже пять лет, Statoilпотратил на поиски месторождений больше двух миллиардов евро, занимаясь бурением в центре новой норвежской территории, по краям и «еще вот тут сбоку» – и ни нефти, ни газа не обнаружил.



Есть мелкие месторождения, объем которых денег даст меньше, чем придется потратить на транспортировку морской буровой установки и последующую разработку.

Мы вспоминаем эту историю не для того, чтобы призвать крикунов хотя бы приватно извиниться перед Дмитрием Медведевым, а как пример каких-то непонятных, алогичных странностей. России был бы крайне невыгоден вариант, при котором Statoil получил бы возможность увеличить объемы поставок газа в ЕС – и этот вариант не реализовался сам по себе.



Эти два случая – со сланцевыми месторождениями на территории Украины и с отсутствием углеводородов на отошедшей Норвегии территории Баренцева моря, никакой логике не поддаются, но они произошли, из песни слова не выкинешь.

Как «умирал» «Южный поток»

Конец 2014 года стал временем нового вызова для России – синхронно с обвалом цен на нефть «братская Болгария» добилась отказа от реализации проекта «Южный поток». Официально о закрытии проекта Владимир Путин сообщил 1 декабря на пресс-конференции в Анкаре, но это тот случай, когда интереснее не выступление президента России, а последовавшая на него реакция со стороны внимательных слушателей. Самая анекдотичная – разумеется, в самой Болгарии:

«Мы потеряли этот проект, но сохранили главное – доверие Европейского Союза, а это означает стратегический выигрыш для нашей страны».

Глава МИД этого прекрасного государства Томислав Дончев, прямая цитата:

«Отказ от реализации проекта «Южный поток» в рамках ЕС – показатель того, что Россия не намерена соблюдать законы, которые существуют на территории сообщества».

Наверное, этому политику казалось, что он раскритиковал Россию, а получилось нечто другое – своим высказыванием он зафиксировал «железобетонный факт»: Россия действительно не намерена соблюдать чужие законы, идущие вразрез с ее экономическими интересами. Лучшим ответом Дончеву стали слова представительницы ЕК Анны-Кайсы Итконен:

«По законам ЕС нет никаких оснований для компенсаций Болгарии при приостановке этого проекта».

То, что сотворила Болгария – ее большой успех, обеспечивший ей самые светлые перспективы. За пять лет работы премьер-министром Бойко Борисова Болгария жизнерадостно отказалась не только от «Южного потока», но еще и от строительства АЭС «Белене», и от строительства нефтепровода Бургас – Александруполис.



Если оценить нынешнюю ситуацию в болгарской экономике, можно оценить и то, что происходит с государствами, тщательно соблюдающими все придумки Еврокомиссии.



Желаете добиться падения экономики, развала целых отраслей промышленности и массового отъезда населения на заработки – действуйте так же, как Болгария. Словения и Сербия были всерьез обеспокоены тем, что могли возникнуть провалы в поставках газа для них, но при этом были «не удивлены решением России». Давид Табарелли, главный аналитик итальянского исследовательского центра Nomisma, в отличие от политиков, высказался очень ясно:

«”Южный поток” – очень хороший проект, соответствующий стратегии диверсификации энергетического рынка, а это означает во многом расширение инфраструктуры. Вокруг проекта создалось плодотворное сотрудничество, а Европе он был выгоден еще и потому, что большую часть расходов несла российская сторона.



Отказ от реализации “Южного потока” – это поражение для всех и свидетельство недальновидности Европы, которая так или иначе зависит от газовых поставок, и Россия в любом случае останется одним из главных поставщиков».

При этом Табарелли ни минуты не сомневался в том, что итальянские газовые компании, которые сотрудничали с Россией в рамках «Южного потока», продолжат сотрудничество и в проекте «Турецкий поток», о начале реализации которого Владимир Путин сообщил в том же выступлении 1 декабря 2014 года.



Итальянская Saipem договаривалась с Газпромом о том, что выступит подрядчиком подводной части маршрута «Южного потока» и не видела причин отказываться от возможности выполнять ту же работу при строительстве «Турецкого потока», но при этом Табарелли высказал и следующее соображение:

«Италия в смысле внешней политики давно несамостоятельна в своих решениях и вынуждена подчиняться линии ЕС. Определенному давлению подвергается и Saipem. Однако я не думаю, что Saipem откажется от выгодного заказа».

Европейский аналитик вот таким образом подчеркнул разницу в позициях руководства ЕС и предпринимателями из реального сектора экономики – «расслоение Европы» прекрасно осознают и в самой Европе. Вели-Пекка Тюнкюнен, аналитик Александровского института при Хельсинском университете:

«То, что проект не поддерживала Еврокомиссия, в целом соответствует политике, направленной на усиление энергетической самостоятельности Евросоюза, диверсификации. Эта политическая линия возникла еще задолго до украинского кризиса, хотя он, конечно, повлиял на происходящее. Факт в том, что в будущем Европе все равно нужен газ, но текущие события блокируют развитие газового рынка в Европе, ведь с географической точки зрения партнерство России и ЕС в этой сфере – наиболее логичное и понятное».

Как и мы, Аналитический онлайн-журнал Геоэнергетика.ru, европейские аналитики прекрасно понимают, что для линии руководства ЕС напряжение, обострение отношений с Россией из-за украинских событий – повод, а не причина.

Но самые жесткие высказывания позволили себе представители газового сектора, сделанные вслух, безо всякой оглядки на возможный остракизм со стороны ЕК – могут себе позволить, судя по всему. Президент Межународного газового союза Жерар Феррье, интервью Figaro:

«В ситуации существующей напряженности между Россией и Украиной некоторые деятели пытаются уверить нас в том, что Европа может обойтись без российского газа, перейдя на другие поставки. Это совершенно ложное утверждение.



Даже если в США компании действительно получили недавно разрешение на экспорт сланцевых нефти и газа, нельзя забывать, что эти поставки будут ориентированы прежде всего на страны Азии. Когда ситуация успокоится, я думаю, всем станет совершенно очевидно, насколько большое значение в масштабах всей Европы играют газопроводы, становящиеся важным фактором стабильности на континенте.



Решение России приостановить проект газопровода “Южный поток” может быть вызвано целым рядом факторов.



В частности, для Москвы это может быть способом показать Европе, что для России открываются новые рынки, в частности, в Китае. Все это создаст для России высоко потенциальную альтернативу европейским рынкам, или, как минимум, станет хорошим дополнением к ним».

Тут вообще нечего добавить – профессионал, прекрасно оценивавший обстановку и логику действий и России, и «некоторых деятелей».

Представительница ЕК Анны-Кайсы Итконен высказала официальную позицию этой славной организации:

«Наша позиция по “Южному потоку” не изменилась. Строительство газопровода должно происходить в соответствии с законодательством ЕС».

Но от этих «некоторых деятелей никто ничего другого и не ждал. Вместе с тем в декабре 2014 для ЕК прозвенел «нехороший звоночек» – несмотря на то, что в ее руках остается такой великолепный инструмент давления на всех недовольных, как бюджет ЕС, в этом сообществе обнаружились и те, кто не собирался подчинять интересы своей страны политическим игрищам. Венгрия – страна, отношения с которой у России весьма интересны.



Союзница Гитлера в годы Великой отечественной, была бита Советским Союзом не только тогда, но еще и в 1956 году – казалось бы, если кому и проявлять антироссийский настрой, так именно ей. Но вот слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто:

«Россия имела право принять такое решение, и Венгрия это признает. Правительство Венгрии, являясь участником и активным сторонником реализации проекта «Южный поток», в начале ноября (2014 года) приняло специальный закон, который позволил бы начать строительство (газопровода) на территории нашей страны в обход ограничений со стороны ЕК.



Наши законодатели одобрили поправки, позволяющие осуществлять строительство и тем копаниям, которые не имеют соответствующей лицензии ЕС».

Венгрия оказалась пока единственной страной в составе ЕС, которую интересуют только ее собственные экономические интересы. Венгрия оказалась единственной страной из состава бывшего «социалистического лагеря», которая не желает сводить с Россией какие-то «исторические счеты» – ей важнее ее благополучие и возможность развития экономики здесь и сейчас.

В 2014 году Венгрию вынудили участвовать в антироссийских дискриминационных действиях, но ЕК не смогла заставить европейские газовые компании отказаться от сотрудничества с Россией. ЕК сумела заставить Болгарию стать причиной отказа от реализации «Южного потока».



ЕК (мы в этом уверены) сумела посодействовать в обрушении цен на нефть – это должно было заставить Россию отказываться от новых проектов магистральных трубопроводов. Атака была хорошо организована, но произошло нечто, чего ЕК не ожидала, что было для нее полной неожиданностью – ее представители не смогли никак прокомментировать решение России и Турции приступить к реализации «Турецкого потока»:

«ЕК не готова дать разъяснения относительно того, обязана ли эта страна как участница Европейского энергетического сообщества и кандидат в члены Евросоюза сотрудничать с Россией по газовым проектам в рамках требований Третьего энергетического пакета ЕС».

Вместо согласия России на «капитуляцию», ЕК оказалась перед началом очередного раунда энергетической войны, по прежнему вынуждена была наблюдать за разбродом и шатаниями в «европейских рядах».



Россия, вместо того, чтобы стоять увальнем и выдерживать оплеухи, начала собственную игру, к которой, как показали дальнейшие события, подготовилась весьма основательно.



Б. Марцинкевич

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