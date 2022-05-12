Сегодня Луганская народная республика празднует восьмилетие: в 2014 году в регионе состоялся референдум, по результатам которого ЛНР провозгласила независимость от Украины – это решение поддержали больше 96% населения. 21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин признал суверенитет республики. Сегодня российский лидер поздравил главу ЛНР Леонида Пасечника с национальным праздником — Днём ЛНР.

«Уважаемый Леонид Иванович, примите сердечные поздравления по случаю Дня Луганской народной республики. Граждане ЛНР встречают свой государственный праздник в непростых условиях, с оружием в руках защищая родную землю. Уверен, что совместными усилиями мы отстоим независимость, суверенитет и территориальную целостность республики, а подписанный 21 февраля Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи будет служить надёжной основой для упрочения братских, союзнических связей между нашими странами. Искренне желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем луганчанам – стойкости, мужества и упорства в борьбе за мирное и безопасное будущее», – говорится в телеграмме.

В Луганске сегодня проходят праздничные мероприятия, на которых, в том числе выступят российские артисты. Жители возложат цветы к мемориалам в память о погибших земляках. В связи с торжествами глава республики на трое суток отменил комендантский час.

Столица ЛНР с каждым днём всё больше самоутверждается в статусе мирного города.

«Ближайшая перспектива — освободить нашу территорию, закончить военные действия. После этого планы, конечно, заняться восстановлением и строительством экономики», – говорит Пасечник.

Это восстановление уже идёт параллельно с военной операцией. В городе Счастье запущен первый энергоблок местной теплоэлектростанции. Во время украинской оккупации здесь обустроили свои позиции неонацисты из печально известного нацформирования «Айдар»* и бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ). Отступая, они подготовили станцию к подрыву. В кратчайшие сроки разминировать её помогли российские сапёры. В ближайшие дни запустят ещё один энергоблок, а до конца года ЛНР начнёт сама обеспечивать все свои потребности в электроэнергии. На новые мощности благодаря этому выйдут и металлургические гиганты Луганщины.

«Продукция, которую производит тот же наш Алчевский металлургический комбинат и завод ферросплавов “Стахановский”, очень ликвидна. Я уверен, её будут закупать, будут схемы искать те же страны Запада, та же Америка, я в этом просто уверен», – отметил Пасечник.

Особое внимание власти ЛНР стараются уделять людям, ещё вчера жившим на занятых Украиной территориях. По следам военнослужащих в города и посёлки должны приходить и чиновники. Социальные выплаты, организация здравоохранения, транспорт, продовольственное обеспечение — это неотложные вопросы. Помогают с их решением и российские волонтёры. Сегодня в ЛНР работают сотни добровольцев, гуманитарную помощь, в том числе продовольствие, лекарства, товары первой необходимости привозят ежедневно.

К слову, стратегически важный для дальнейшего наступления на украинских неонацистов город Попасная зачистили в День Победы. Теперь предстоит освободить последние крупные населённые пункты ЛНР — Северодонецк и Лисичанск.

«Победим, конечно! Победим, победим, уже побеждаем», – заявил боец Народной милиции ЛНР Виталий Ноженко (позывной Нож).

Президент России в ответ на обращение руководителей республик Донбасса 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины и защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик от геноцида со стороны киевского режима. Российские Вооружённые силы наносят удары по военной инфраструктуре и авиации Украины, гражданскому населению ничего не угрожает. Москва также намерена предать суду военных преступников. Речи об оккупации страны не идёт.

По материалам сайта Президента РФ, НТВ