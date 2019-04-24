Новости Украины и Новороссии 24 апреля 2019

Украинский режиссер Олег Саган написал письмо из Херсонского СИЗО, где находится по делу о посягательстве на территориальную целостность Украины.

Саган находится за решеткой с ноября 2018 года. В соседней с ним камере находится директор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский.

63-летний режиссер в последние годы вынужден был ездить на заработки в Россию, чтобы заработать на лечение жены. Ранее он работал на студии Довженко в Киеве и был продюсером программ на телеканале ТЕТ. Позже занимался церковной журналистикой и снимал документальные фильмы о жизни УПЦ.

После одной из поездок в Россию Сагана задержала СБУ — за создание и распространение материалов, призывающих к распаду Украины. 18 ноября 2018 года суд в Херсоне арестовал Сагана. Режиссер говорит, что доказательства ему подбросили.

В своем письме «Крик о помощи» к ОБСЕ и правозащитникам, режиссер пишет об ужасных условиях содержания в СИЗО № 28 и просит помощи для своей болеющей жены.

Текст обращения опубликовало украинское издание «Страна».

«3 января 2019 г. в 9 утра группа из 15 вооруженных людей в форме киборгов, выломав двери, ворвались в мой дом по адресу Киев, ул. Круглая, 9, ломая имущество и мебель с криком: „Всем лежать!“. Боевики направили оружие в голову моей больной, лежачей тогда, жене с расстояния 20 см. Мне и сыну устроили допрос с устрашением.

Я отказался отвечать на вопросы без адвокатов, а сын Андрей под угрозами подписал заготовленный протокол с обвинениями в госизмене, только за то, что он смотрел в интернете общедоступные новости. Группа по захвату пенсионера и лежачей больной привезла с собой понятых и подставных свидетелей, которых мы никогда не видели раньше.

Когда жена после операции 2 раза теряла сознание, то человек маленького роста сказал: „ничего страшного, похороним“.

Это была первая пытка в первый день ареста.

В этот день группа захвата запугивала меня и сына большими сроками тюрьмы за просмотр новостей, а всех родственников посетили СБУ с обысками.

Через 8 часов у меня изъяли компьютер, ноутбук, роутер, видеокамеру, модемы от телевизора, телефоны… Вечером меня арестовали по решениям СБУ херсонского суда, прокуратуры и следователей АРК Крым в Киеве и Херсоне, хотя я киевлянин.

Через несколько часов меня отпустили с повесткой на утро. Меня увезла скорая помощь в инфарктное отделение Александровской больницы г. Киева. 2 недели я лечился от инфаркта, в течении последующих месяцев меня регулярно вызывали на допросы.

С апреля 2018 г. по день ареста 6.11.2018 г. я ездил в Россию для работы по своей первой специальности строителя, чтобы заработать на лекарства жене. Это была жизненная необходимость, т. к. наш дом и бизнес сожгли (неизвестные причины пожара).

Есть документальное подтверждение о моей строительной работе в России, но 6.11.2018 г. меня арестовали за связи с российскими СМИ без единого документального подтверждения. В день ареста 6.11.2018 г. меня обманом и силой втянули в дом и без адвокатов устроили обыск.

Группа захвата в количестве 12 человек заставили меня зайти в дом и сразу подбросили на тумбочку при входе „сценарии“ и флешку. Они не знали, что последние 10 лет я не печатаю на бумаге и 2 года, как сгорели при пожаре принтер и ксерокс.

Когда я отказался входить в дом без своего адвоката, мне сказали, что заведут силой. Во время обыска моя жена громко кричала, что „сценарии“ и флэшки привезены и подброшены группой захвата.

Они привезли снова неизвестных свидетелей и понятых Вечером были изъяты ноутбуки, телефоны, записные книжки. В это же время были произведены обыски и допросы родственников 2-й раз.

Сына Андрея снова запугивали и заставили что-то подписать, все производилось без наших адвокатов.

Когда меня посадили в машину, оперативник посоветовал оставить в кармане 50 грн. для лекарств и сильно ударил дверью мою жену, которая упала от удара. На мои крики мне ответили: не волнуйтесь, похороним… Это стало для меня и жены ещё одной пыткой.

Два ареста и допросы происходили без адвокатов, в нарушение восьми статьей законодательства и Конституции Украины.

Сегодня, в апреле 2019 г. после 6 месяцев тюрьмы, и 1,5 года следствия, не найдено ни одного юридического доказательства моей вины. По единственному подброшенному в дом сценарию и фиктивным свидетелям меня подвергают тюремному заключению на протяжении полугода, надо мной и женой совершают пытки.

Доказательствами того, что обвинения сфальсифицированы, и предвзяты, являются следующие факты:

1. Меня, коренного киевлянина, ночью, после ареста, перевезли в Херсон сотрудники АР Крым в Херсоне, к чему я не имею ни малейшего отношения.

2. В первые дни ареста из-за подброшенных денег — купюры 50 грн. Меня поместили в карцер, где температура воздуха доходила до 0 градусов. По мнению заключённых — это самое строгое наказание в тюрьме за последние годы за такой проступок.

3. Три суда о продлении сроков заключения без причин и новых фактов, кроме подброшенного сценария, продлевали сроки содержания под стражей, не принимая во внимание критически тяжелое состояние здоровья меня и моей жены — инфаркт, пенсионный возраст, отсутствие лечения.

4. Т. к. я являюсь единственным кормильцем моей лежачей жены, а СБУ 5 месяцев блокировало выдачу пенсии, то действия СБУ было направлено на уничтожение моей семьи при помощи пыток.

5. Десятки моих обращений за медпомощью в медпункт СИЗО, больницы и врачам скорой помощи, по приказам работников СБУ, оставались без внимания врачей. Есть многочисленные доказательства предвзятого отношения врачей и сговора с работниками СБУ (список доказательств). Кульминацией этого стала трагикомедия 7 апреля, когда начальник медслужбы СИЗО забыла у меня под мышкой термометр, забыла измерить пульс и прослушать сердце и лёгкие при подозрении на инфаркт (меня принесли двое заключенных с приступом сердца). Термометр под мышкой вызвал хохот у 22 заключенных, когда я принёс его в камеру. О предвзятом отношении ко мне со стороны СБУ, и к пыткам психофизического воздействия, относятся следующие факты:

1. Ни одно моё письмо из СИЗО, включая высокие инстанции, не вышло на свободу. Почти все письма исчезли по неизвестным причинам, являясь компетенцией СБУ.

2. 24 и 25 декабря 2018 г. меня держали в металлическом ящике автозака при температуре — 12 градусов в течении 1,5 часов, что было физической пыткой. Это подтвердит Кирилл Вышинский.

3. На протяжении 6-ти месяцев мне сообщали о судах и переездах за 2 минуты до выхода, хотя остальным заключенным объявляли с вечера.

4. На допросах меня держали в наручниках по 8 часов, не позволяя встать со стула в кабинете (следователя) А. Потанского. 24 и 25 декабря меня на двое суток лишили еды.

5. Меня поместили в одну из самых перенапряженных камер СИЗО, где количество курящих доходило до 22–30 человек площадью 30 кв. метров. Благодарен начальнику СИЗО Яголковскому А.Б. за то, что помог пробить стену для вытяжки. Это спасло мне жизнь.

6. Если в камере количество заключенных больше. Чем количество коек, то 5–6 человек спят по очереди. В моей камере 18 коек. Круглосуточно работает телевизор, что является пыткой, страшнее тех, что изобрели в тюрьмах 100 лет назад. Раньше пытали звуком и светом. Теперь телевизор сами заключённые включают на полную громкость даже в 3 часа ночи… Никто не протестует.

После 2-х лет такого заключения мой сокамерник, освободившись, не мог ходить и говорить, ведь туалет тоже пытка, отсутствие воздуха — пытка, отключение света и воды ежедневно — пытка, и т. д.

7. Мой следователь всегда меня обманывал о дальнейших действиях по делу.

8. После моей просьбы об уважительном отношении ко мне со стороны следствия 17 апреля 2019 г. была дана команда киевским оперативникам запугать и уволить с работы моего сына Андрея. Его уволили уже третий раз по просьбе СБУ (как признавались руководители предприятий).

9. Мне, единственному заключённому из 300 (в Херсонском СИЗО), запретили писать письма на свободу.

10. Мне, верующему человеку, фактически не позволяли посещать тюремную церковь. Со священником я встретился только через полгода уговоров.

11. Доказательством репрессий служат не дошедшие письма до кандидатов в президенты В.Зеленского и П.Порошенко, а также утаенные факты из моих ноутбуков о настоящем украинском патриотизме.

12. В результате особо жестокого обращения с моей женой со стороны СБУ и давления, она стала терять сознание. Мои заявления на суде 16 апреля 2019 г. упала и лежит окровавленная сама в доме, 2 недели, судья Мусумявский, следователь Л.Потанский, и прокурор Хараш, оставили без внимания и продлили срок моего ареста без единого доказательства моей вины. Что ещё нужно, чтобы эти факты — сгоревший мой дом, тюремное заключение без юридических оснований, стали доказательством нарушения прав человека и демократии органами власти Украины. Обращаюсь ко всем честным людям, журналистам и политикам, в ООН и ОБСЕ, Красный Крест, спасти мою жену, опубликовать это письмо, оказать помощь моей семье, обратиться к президентам Украины, России и США с просьбой остановить беспредел в нарушении прав человека. За то, что я работал на стройках России, чтобы заработать на лекарства для жены, за просмотр новостей в интернете, на каналах „Новости Россия — Украина“ и „Новости — новостей“ мне грозят 10 годами тюрьмы, терроризируют семью, убивают жену. Спасите мою жену и детей.

Контакты:

Мелихова Галина Ивановна, Киев, ул. Круглая, 9, почтовый индекс 03138. Тел.: +38 — 093-515-3721, +38 — 067-500-2264

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Саган Олег Борисович:

13. 73024 Херсон, ул. Перекопская, 10, СИЗО, камера 131».

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