Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.



Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за день поражены четыре пункта управления, 38 районов сосредоточения живой силы и военной техники, четыре склада боеприпасов в районе Соледар Донецкой Народной Республики, а также в районе Харькова радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США. В результате ударов уничтожены более 170 националистов, выведена из строя 41 единица военной техники.



Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 45 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также хранилище топлива для украинской военной техники в районе Врубовки Луганской Народной Республики.



Подразделениями артиллерии поражены 14 пунктов управления, семь артиллерийских подразделений на огневых позициях и 358 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Кроме того, в районе населенного пункта Долина Харьковской области уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300.



Средствами противовоздушной обороны в течение дня уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы Харьковской области, Александровка, Донецк, а также 10 реактивных снарядов РСЗО «Смерч» в районе Полевое Донецкой Народной Республики.

Кроме того, над островом Змеиный сбит в воздухе один беспилотный летательный аппарат и перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У».



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 164 самолета, 125 вертолетов, 827 беспилотных летательных аппаратов, 304 зенитных ракетных комплекса, 3022 танка и других боевых бронированных машин, 366 установок реактивных систем залпового огня, 1479 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2832 единицы специальной военной автомобильной техники.

