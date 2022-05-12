Брифинг Минобороны России (12.05.2022 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за день поражены четыре пункта управления, 38 районов сосредоточения живой силы и военной техники, четыре склада боеприпасов в районе Соледар Донецкой Народной Республики, а также в районе Харькова радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США. В результате ударов уничтожены более 170 националистов, выведена из строя 41 единица военной техники.
Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 45 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также хранилище топлива для украинской военной техники в районе Врубовки Луганской Народной Республики.
Подразделениями артиллерии поражены 14 пунктов управления, семь артиллерийских подразделений на огневых позициях и 358 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Кроме того, в районе населенного пункта Долина Харьковской области уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300.
Средствами противовоздушной обороны в течение дня уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы Харьковской области, Александровка, Донецк, а также 10 реактивных снарядов РСЗО «Смерч» в районе Полевое Донецкой Народной Республики.
Кроме того, над островом Змеиный сбит в воздухе один беспилотный летательный аппарат и перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 164 самолета, 125 вертолетов, 827 беспилотных летательных аппаратов, 304 зенитных ракетных комплекса, 3022 танка и других боевых бронированных машин, 366 установок реактивных систем залпового огня, 1479 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2832 единицы специальной военной автомобильной техники.
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https://m-spb.tsargrad.tv/news/avdeevskij-kotel-zakryt-opolchency-narodnoj-milicii-dnr-szhimajut-v-kolco-nacistov_546016
Военнослужащий народной милиции добавил, что кольцо сжимается. Что ваще делает военнослужащий в милиции да еще и в народной ?