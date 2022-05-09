Вечная память славным защитникам Отечества!

Слава советскому народу-победителю!

Великий день снова настал:Что бы ни случилось, мы всегда будем помнить подвиг наших отцов, дедов и прадедов, всех участников и участниц сражений на кровопролитных фронтах Великой Отечественной войны. Они все – герои фронта.Но мы не забудем и самоотверженность тружеников тыла, обеспечивавших всем необходимых бойцов на фронтах. Женщин, стариков и детей, который не щадили себя и делали всё, что было в их силах. А порою – и сверх того.Именно общие героические усилияи явились залогом Победы. Победы над объединёнными фашистскими силами Европы.И мы не дадим себя убаюкать красивым словом „союзники”. Когда эти „союзники” лишь в самый последний момент решили,, оказать помощь побеждающей стороне: Красной Армии. А– не дать Советскому Союзу расширить своё влияние на Западную Европу, освобождая её от фашизма.„Союзники”, которые до середины 1944 года решали свои захватнические задачи, воюя за тысячи километров от собственных границ, перераспределяя между собой колонии. „Союзники”, которые взрастили фашизм на германской, венгерской, югославской, финской, румынской и других землях. Взрастили своими капиталами, своей пропагандой, поддержкой своими спецслужбами.Вот почемуНаша, потому что мы освобождали свои земли, свои народы, свои города и сёла. И загоняли захватчика в его логово, чтобы навсегда раздавить эту фашистскую гадину.Но мы не забудем и простых солдат и офицеров Британии и Америки, которых бросили в пекло войны зачинщики той кровавой бойни. Простые люди – они искренне сражались с фашизмом.И всё же главный вклад в Победу внесли советские Вооружённые Силы во главе с её Верховным Главнокомандующим – Сталиным. Мы всегда будем помнить великий ратный труд всех советских людей, внесших свой вклад в общую победу. И никому не позволим фальсифицировать подлинную историю,. Не позволим подменять Сталина Георгием, а вклад советского народа – американским.С праздником, дорогие коллеги, с Днём Великой Победы! Победы, которая вновь соберёт наш народ воедино. И тогда никакая сила не будет способна нас сломить.Так будем же черпать силы в нашем единстве с теми, кто отстоял для нас свободной нашу Родину! С теми, с кем мы и через много поколений всё так же будем связаны неразрывными духовными нитями.