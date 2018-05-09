С Днём Великой Победы!
07:28. 9 мая 2018 Просмотров - 41 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Великий день снова настал: День Победы!
Что бы ни случилось, мы всегда будем помнить подвиг наших отцов, дедов и прадедов, всех участников и участниц сражений на кровопролитных фронтах Великой Отечественной войны. Они все – герои фронта.
Но мы не забудем и самоотверженность тружеников тыла, обеспечивавших всем необходимых бойцов на фронтах. Женщин, стариков и детей, который не щадили себя и делали всё, что было в их силах. А порою – и сверх того.
Именно общие героические усилия всего советского народа и явились залогом Победы. Победы над объединёнными фашистскими силами Европы.
И мы не дадим себя убаюкать красивым словом „союзники”. Когда эти „союзники” лишь в самый последний момент решили, по оглашению, оказать помощь побеждающей стороне: Красной Армии. А по умолчанию – не дать Советскому Союзу расширить своё влияние на Западную Европу, освобождая её от фашизма.
„Союзники”, которые до середины 1944 года решали свои захватнические задачи, воюя за тысячи километров от собственных границ, перераспределяя между собой колонии. „Союзники”, которые взрастили фашизм на германской, венгерской, югославской, финской, румынской и других землях. Взрастили своими капиталами, своей пропагандой, поддержкой своими спецслужбами.
Вот почему эта победа – наша. Наша, потому что мы освобождали свои земли, свои народы, свои города и сёла. И загоняли захватчика в его логово, чтобы навсегда раздавить эту фашистскую гадину.
Но мы не забудем и простых солдат и офицеров Британии и Америки, которых бросили в пекло войны зачинщики той кровавой бойни. Простые люди – они искренне сражались с фашизмом.
И всё же главный вклад в Победу внесли советские Вооружённые Силы во главе с её Верховным Главнокомандующим – Сталиным. Мы всегда будем помнить великий ратный труд всех советских людей, внесших свой вклад в общую победу.
И никому не позволим фальсифицировать подлинную историю, историю героического подвига на фронте и в тылу. Не позволим подменять Сталина Георгием, а вклад советского народа – американским.
С праздником, дорогие коллеги, с Днём Великой Победы! Победы, которая вновь соберёт наш народ воедино. И тогда никакая сила не будет способна нас сломить.
Так будем же черпать силы в нашем единстве с теми, кто отстоял для нас свободной нашу Родину! С теми, с кем мы и через много поколений всё так же будем связаны неразрывными духовными нитями.
Что бы ни случилось, мы всегда будем помнить подвиг наших отцов, дедов и прадедов, всех участников и участниц сражений на кровопролитных фронтах Великой Отечественной войны. Они все – герои фронта.
Но мы не забудем и самоотверженность тружеников тыла, обеспечивавших всем необходимых бойцов на фронтах. Женщин, стариков и детей, который не щадили себя и делали всё, что было в их силах. А порою – и сверх того.
Именно общие героические усилия всего советского народа и явились залогом Победы. Победы над объединёнными фашистскими силами Европы.
И мы не дадим себя убаюкать красивым словом „союзники”. Когда эти „союзники” лишь в самый последний момент решили, по оглашению, оказать помощь побеждающей стороне: Красной Армии. А по умолчанию – не дать Советскому Союзу расширить своё влияние на Западную Европу, освобождая её от фашизма.
„Союзники”, которые до середины 1944 года решали свои захватнические задачи, воюя за тысячи километров от собственных границ, перераспределяя между собой колонии. „Союзники”, которые взрастили фашизм на германской, венгерской, югославской, финской, румынской и других землях. Взрастили своими капиталами, своей пропагандой, поддержкой своими спецслужбами.
Вот почему эта победа – наша. Наша, потому что мы освобождали свои земли, свои народы, свои города и сёла. И загоняли захватчика в его логово, чтобы навсегда раздавить эту фашистскую гадину.
Но мы не забудем и простых солдат и офицеров Британии и Америки, которых бросили в пекло войны зачинщики той кровавой бойни. Простые люди – они искренне сражались с фашизмом.
И всё же главный вклад в Победу внесли советские Вооружённые Силы во главе с её Верховным Главнокомандующим – Сталиным. Мы всегда будем помнить великий ратный труд всех советских людей, внесших свой вклад в общую победу.
И никому не позволим фальсифицировать подлинную историю, историю героического подвига на фронте и в тылу. Не позволим подменять Сталина Георгием, а вклад советского народа – американским.
Вечная память славным защитникам Отечества!
С праздником, дорогие коллеги, с Днём Великой Победы! Победы, которая вновь соберёт наш народ воедино. И тогда никакая сила не будет способна нас сломить.
Так будем же черпать силы в нашем единстве с теми, кто отстоял для нас свободной нашу Родину! С теми, с кем мы и через много поколений всё так же будем связаны неразрывными духовными нитями.
Слава советскому народу-победителю!
Источник: ss69100.livejournal.com