Великий день снова настал: День Победы! Что бы ни случилось, мы всегда будем помнить подвиг наших отцов, дедов и прадедов, всех участников и участниц сражений на кровопролитных фронтах Великой Отечественной войны. Они все – герои фронта. Но мы не забудем и самоотверженность тружеников тыла, обеспечивавших всем необходимых бойцов на фронтах. Женщин, стариков и детей, который не щадили себя и делали всё, что было в их силах. А порою – и сверх того. Именно общие героические усилия всего советского народа и явились залогом Победы. Победы над объединёнными фашистскими силами Европы. И мы не дадим себя убаюкать красивым словом „союзники”. Когда эти „союзники” лишь в самый последний момент решили, по оглашению , оказать помощь побеждающей стороне: Красной Армии. А по умолчанию – не дать Советскому Союзу расширить своё влияние на Западную Европу, освобождая её от фашизма.



„Союзники”, которые до середины 1944 года решали свои захватнические задачи, воюя за тысячи километров от собственных границ, перераспределяя между собой колонии. „Союзники”, которые взрастили фашизм на германской, венгерской, югославской, финской, румынской и других землях. Взрастили своими капиталами, своей пропагандой, поддержкой своими спецслужбами.



Вот почему эта победа – наша. Наша, потому что мы освобождали свои земли, свои народы, свои города и сёла. И загоняли захватчика в его логово, чтобы навсегда раздавить эту фашистскую гадину.



Но мы не забудем и простых солдат и офицеров Британии и Америки, которых бросили в пекло войны зачинщики той кровавой бойни. Простые люди – они искренне сражались с фашизмом.



И всё же главный вклад в Победу внесли советские Вооружённые Силы во главе с её Верховным Главнокомандующим – Сталиным. Мы всегда будем помнить великий ратный труд всех советских людей, внесших свой вклад в общую победу.



И никому не позволим фальсифицировать подлинную историю, историю героического подвига на фронте и в тылу. Не позволим подменять Сталина Георгием, а вклад советского народа – американским.

Вечная память славным защитникам Отечества!

С праздником, дорогие коллеги, с Днём Великой Победы! Победы, которая вновь соберёт наш народ воедино. И тогда никакая сила не будет способна нас сломить.



Так будем же черпать силы в нашем единстве с теми, кто отстоял для нас свободной нашу Родину! С теми, с кем мы и через много поколений всё так же будем связаны неразрывными духовными нитями.

Слава советскому народу-победителю!

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Речь И.В. Сталина о победе над Германией



Товарищи! Соотечественники и соотечественницы!



Наступил великий день Победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию.



7 мая был подписан в городе Реймсе предварительный протокол капитуляции.



8 мая представители немецкого главнокомандования в присутствии представителей Верховного Командования союзных войск и Верховного Главнокомандования советских войск подписали в Берлине окончательный акт капитуляции, исполнение которого началось с 24 часов 8 мая. Зная волчью повадку немецких заправил, считающих договора и соглашения пустой бумажкой, мы не имеем основания верить им на слово. Однако сегодня с утра немецкие войска во исполнение акта капитуляции стали в массовом порядке складывать оружие и сдаваться в плен нашим войскам.



Это уже не пустая бумажка. Это — действительная капитуляция вооруженных сил Германии. Правда, одна группа немецких войск в районе Чехословакии все еще уклоняется от капитуляции. Но я надеюсь, что Красной Армии удастся привести ее в чувство.



Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил исторический день окончательного разгрома Германии, день великой Победы нашего народа над Германским империализмом.



Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, — не пpoшли даром и увенчались полной победой над врагом.



Вековая борьба cлавянских народов за свое существование и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией.



Отныне над Европой будет развеваться великое знамя свободы народов и мира между народами.



Три года назад Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит расчленение Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики и других областей. Он прямо заявил: "Мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не смогла подняться".



Это было три года назад. Но сумасбродным идеям Гитлера не суждено было сбыться, — ход войны развеял их в прах. На деле получилось нечто прямо противоположное тому, о чем бредили гитлеровцы. Германия разбита наголову. Германские войска капитулируют. Советский Союз торжествует Победу, хотя он и не собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию.



Товарищи! Великая Отечественная война завершилась нашей полной Победой. Период войны в Европе кончился. Начался период мирного развития.



С Победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы!



Слава нашей героической Красной Армии, отстоявшей независимость нашей Родины и завоевавшей победу над врагом!



Слава нашему великому народу, народу-победителю!



Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа!

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