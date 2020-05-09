Вечная память славным защитникам Отечества!

Слава советскому народу-победителю!



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Но мы не забудем и простых солдат и офицеров Британии и Америки, которых бросили в пекло войны зачинщики той кровавой бойни. Простые люди – они искренне сражались с фашизмом.И всё же главный вклад в Победу внесли советские Вооружённые Силы во главе с её Верховным Главнокомандующим – Сталиным. Мы всегда будем помнить великий ратный труд всех советских людей, внесших свой вклад в общую победу. И никому не позволим фальсифицировать подлинную историю,. Не позволим подменять Сталина Георгием, а вклад советского народа – американским!С праздником, дорогие коллеги, с Днём Великой Победы! Победы, которая вновь соберёт наш народ воедино. И тогда никакая сила не будет способна нас сломить.Так будем же черпать силы в нашем единстве с теми, кто отстоял для нас свободной нашу Родину! С теми, с кем мы и через много поколений всё так же будем связаны неразрывными духовными нитями.