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Праздничный выпуск журнала “Быть Добру!”

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Дорогие друзья!

Представляем вам праздничный выпуск журнала “Быть Добру!”, посвященный Дню Победы. Журнал составлен по материалам из семейных архивов участников коллектива Народного Славянского радио и наших соратников. Благодарим всех авторов, приславших в редакцию воспоминания своих родственников и предков.
Дух победителей, их истории помогают нам постигнуть суровое величие прожитых дней, всю глубину трудового подвига народа и тружеников тыла на примерах родных и близких.

Журнал можно скачать на сайте Народного Славянского радио https://clck.ru/gvLTS
и на Русском Купеческом ряде https://clck.ru/gvLSu

С Днём Победы, друзья!

#деньпобеды #журналБытьДобру
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ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО https://slavradio.org/page/charity/
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«Народное Славянское радио» – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DJkomfzKTVk
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