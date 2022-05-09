Праздничный выпуск журнала “Быть Добру!”
Дорогие друзья!
Представляем вам праздничный выпуск журнала “Быть Добру!”, посвященный Дню Победы. Журнал составлен по материалам из семейных архивов участников коллектива Народного Славянского радио и наших соратников. Благодарим всех авторов, приславших в редакцию воспоминания своих родственников и предков.
Дух победителей, их истории помогают нам постигнуть суровое величие прожитых дней, всю глубину трудового подвига народа и тружеников тыла на примерах родных и близких.
Журнал можно скачать на сайте Народного Славянского радио https://clck.ru/gvLTS
и на Русском Купеческом ряде https://clck.ru/gvLSu
С Днём Победы, друзья!
#деньпобеды #журналБытьДобру
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