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Брифинг Минобороны России (08.05.2022 г.)

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 Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

 Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи уничтожен командный пункт механизированной бригады в районе Пятихатка Харьковской области и узел связи военного аэродрома «Червоноглинское» в районе населенного пункта Арциз. Также в районе Одессы уничтожен корвет ВМС Украины проекта 1241.
 
 Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 130 военных объектов Украины. Среди них: три пункта управления, 123 района сосредоточения личного состава и военной техники, две артиллерийские батареи на огневых позициях и два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Бахмут и Краснополье. В результате ударов уничтожены до 420 националистов, выведены из строя 55 единиц военной техники.
 
 В течение ночи над островом Змеиный российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены еще два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24 воздушных сил Украины, а также в районе города Одессы сбит беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2». Всего же за сутки в данном районе уничтожены четыре украинских самолета, четыре вертолета, в том числе три с десантом на борту, три беспилотных летательных аппарата «Байрактар-ТБ2» и один десантно-штурмовой катер ВМС Украины.
 
 Ракетными войсками и артиллерией поражены 56 пунктов управления, 32 огневые позиции артиллерии, 415 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также две пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300 в районе населенного пункта Коротыч Харьковской области.
 
 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 156 самолетов, 116 вертолетов, 765 беспилотных летательных аппаратов, 297 зенитных ракетных комплексов, 2927 танков и других боевых бронированных машин, 335 установок реактивных систем залпового огня, 1393 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2746 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/15366
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5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 18542 9496
    BlackCat три часа назад

      Документ французского института FMES «Стратегичечкий атлас Средиземноморья и Ближнего Востока» (Strategic Atlas of the Mediterranean and the Middle East).

      Включает разделы: основные проблемы, характеристики стран и их армий, баланс сил и возможные сценарии в регионе.

      По мнению авторов, по мере того как геополитическая напряженность продолжает нарастать, соперничество великих держав меняет региональный и глобальный баланс в Средиземноморском регионе и на Ближнем Востоке.

    • 9179 6855
      чужой час назад

        Остров змеиный какой то интересный.
        В феврале украинские пограничники там после беседы с российским флотом, получили героев Украины от Зеленского посмертно. На самом деле они сдались в плен и их отвезли в Севастополь.
        Сейчас опять потопили катер, два самолета и вертолета. Морских пехотинцев Украины уже не считают. Сообщили сухо, что утонуло пехотинцев несколько десятков (примерно).

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