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«Газпром» нашёл применение «Северному потоку – 2»

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«Газпром» нашёл применение «Северному потоку – 2»

«Газпром» объявил, что газопровод «Северный поток – 2» (СП-2) больше не будет простаивать, он будет использован для снабжения для снабжения российских регионов.

«В связи с тем, что в настоящее время морской газопровод “Северный поток – 2″ не используется, и с учётом реализации программы газоснабжения и газификации потребителей Северо-Западного региона, “Газпром” принял решение задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта “Северный поток – 2″ для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России», – сообщила пресс-служба компании.

Там также уточнили, что, если немецкая сторона всё же примет решение о вводе проекта в эксплуатацию, то в работу смогут включить только одну нитку с полной загрузкой.

«Начало включения в работу второй морской нитки газопровода СП-2 возможно будет не ранее 2028 года», – добавили в «Газпроме».

Напомним, Германия остановила процесс сертификации СП-2 после решения России признать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).

Ранее лидер немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла высказался в пользу запуска СП-2. «Наша партия считает, что ФРГ должна в любом случае придерживаться введения “Северного потока – 2″», – сказал он. Политик также выразил опасение, что антироссийские санкции усугубят раскол между европейскими странами и «навсегда заблокируют» евразийские торговые отношения.

С 24 февраля Россия ведёт спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины и защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. Запад и его сателлиты называют это «неспровоцированной агрессией» и вводят в отношении Москвы различные санкции. РФ не оставляет их без ответа, при этом продолжая идти к поставленным целям.

По материалам Telegram, НТВ, RT

Источник: http://stoletie.ru/lenta/gazprom_nashol_primenenije_severnomu_potoku__2_467.htm
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