Новости Украины и Новороссии 24 января 2020
- 09:33 Шоу в Давосе.
- 07:51 “Фашист и агент Гитлера”: ЦРУ опубликовало архивные данные о Бандере.
- 02:30 Как Зеленский, пытаясь понравиться всем, перехитрил сам себя в Израиле.
- 02:25 Государство на продажу.
- 01:50 Глава «Нафтогаза» предложил вернуть «Газпрому» 5 миллиардов, чтобы уменьшить свою премию (ВИДЕО).
- Вчера 22:05 Трамп нашёл виновного в задержке помощи Украине.
- Вчера 19:19 Произнеси “Слава Украине” и почувствуй.
Шоу в Давосе
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“Фашист и агент Гитлера”: ЦРУ опубликовало архивные данные о Бандере
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Как Зеленский, пытаясь понравиться всем, перехитрил сам себя в Израиле
Теlegram-канал «Политика Страны» проанализировал «гениальную комбинацию», которую президент Украины Владимир Зеленский провернул в Израиле и вызвал шквал критики в свой адрес.
«Зеленский, принимая решение о поездке в Израиль, решал две разноплановые задачи.
Первое — не допустить дальнейшего ухудшения отношений Израиля и Украины после скандала с Бандерой. Поэтому Зеленский в Израиль поехал.
Второе — не допустить разгон зрады в Украине. По поводу того, что он присутствует на мероприятии, на котором выступает Путин. Поэтому Зеленский на Форум не пошёл, уступив место участникам Холокоста.
Вероятно, это виделось президентом и его советниками как гениальная комбинация. Но в реальности получилось совсем плохо.
Представители мемориального комплекса „Яд Вашем“ назвали поступок президента Украины Владимира Зеленского, который отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, „отвратительной манипуляцией“, а его поведение — „циничным и сбивающим с толку“.
В общем, хитрили, хитрили и перехитрили. Самих себя.
Вообще, это классический пример, как, пытаясь понравиться „элите 8%“, попадаешь в очень некрасивую ситуацию».
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Государство на продажу
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Глава «Нафтогаза» предложил вернуть «Газпрому» 5 миллиардов, чтобы уменьшить свою премию (ВИДЕО)
Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев рассказал, что нужно сделать, чтобы не было претензий к его гигантской премии, которую он получил за победу в Стокгольмском арбитраже и перевел маме в США.
Для этого необходимо вернуть деньги российской компании «Газпром».
Об оригинальной методике уменьшения зарплаты чиновник-миллионер сказал журналистке «Радио Свобода» на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
«Есть очень простой путь уменьшить мою зарплату: взять 5 миллиардов долларов, которые мы получили от „Газпрома”, и „Газпрому” их вернуть обратно. Сказать: „У нас так много зарабатывают на этом, что мы их возвращаем”. И не будет никаких вопросов. Самый простой путь, серьезно», — заявил Коболев.
На вопрос журналистки, адекватно ли он оценивает свои способности и считает ли, что его труд оценивается справедливо, руководитель компании напомнил, что зарплату ему установил наблюдательный совет «Нафтогаза» на рыночных основаниях. Коболев отказался называть и комментировать ее размер, а также запредельные заработки своих коллег.
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Трамп нашёл виновного в задержке помощи Украине
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в постоянных задержках выплаты помощи ряду стран, в том числе и Украине, виноват экс-президент США Барак Обама и его администрация. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Демократы и Шиф (Адам Шиф — глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США — прим. ред.), которые лгут и искажают информацию в своих аргументах в Сенате. Они отказываются сообщать, что именно администрация Обамы задерживала помощь многим странам, включая Украину, Пакистан, Филиппины, Египет, Гондурас и Мексику», — написал Трамп.
Президент США также добавил, что считает ситуацию с его импичментом «охотой на ведьм».
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Произнеси “Слава Украине” и почувствуй
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