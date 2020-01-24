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Новости Украины и Новороссии 24 января 2020

09:35. 24 января 2020 178 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Шоу в Давосе

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“Фашист и агент Гитлера”: ЦРУ опубликовало архивные данные о Бандере

Фото: © РИА Новости / Стрингер
В ЦРУ после Второй мировой войны собирали и систематизировали данные из различных источников, касающиеся украинских националистов, их лидера Степана Бандеры, в частности, об отношении к ним общественного мнения, СМИ и различных политических сил. Об этом свидетельствует выложенная в открытый доступ справка, представляющая собой перевод статьи в русскоязычном эмигрантском меньшевистском журнале “Социалистический вестник” за 1951 год, передает РИА Новости.
Публикация названа “Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году”, в ней кратко рассказывается о деятельности украинских националистов и совершенных ими преступлениях.

“30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина”, – сообщается в документе.

Автор отмечает, что за пять недель существования “государства” Бандеры было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков.
Оставленная под документом подпись гласит, что он рассекречен согласно “Закону о разоблачении нацистских военных преступников”.
Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов* и Украинской повстанческой армии*, на счету которых множество преступлений, в том числе Волынская резня – массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году.
Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против СССР.
После войны Бандера продолжил свою деятельность в ОУН*, централизованное управление которой находилось на территории Западной Германии. Он руководил террористической деятельностью ОУН* и УПА* на территории СССР. В период холодной войны украинские националисты активно использовались спецслужбами западных стран в борьбе против Советского Союза.
Утверждается, что Бандера был отравлен агентом КГБ 15 октября 1959 года в Мюнхене. Похоронен 20 октября 1959 года на мюнхенском кладбище Вальдфридхоф.
*Запрещенная в России экстремистская организация.

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Как Зеленский, пытаясь понравиться всем, перехитрил сам себя в Израиле

Как Зеленский, пытаясь понравиться всем, перехитрил сам себя в Израиле | Русская весна

Теlegram-канал «Политика Страны» проанализировал «гениальную комбинацию», которую президент Украины Владимир Зеленский провернул в Израиле и вызвал шквал критики в свой адрес.

«Зеленский, принимая решение о поездке в Израиль, решал две разноплановые задачи.

Первое — не допустить дальнейшего ухудшения отношений Израиля и Украины после скандала с Бандерой. Поэтому Зеленский в Израиль поехал.

Второе — не допустить разгон зрады в Украине. По поводу того, что он присутствует на мероприятии, на котором выступает Путин. Поэтому Зеленский на Форум не пошёл, уступив место участникам Холокоста.

Вероятно, это виделось президентом и его советниками как гениальная комбинация. Но в реальности получилось совсем плохо.

Представители мемориального комплекса „Яд Вашем“ назвали поступок президента Украины Владимира Зеленского, который отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, „отвратительной манипуляцией“, а его поведение — „циничным и сбивающим с толку“.

В общем, хитрили, хитрили и перехитрили. Самих себя.

Вообще, это классический пример, как, пытаясь понравиться „элите 8%“, попадаешь в очень некрасивую ситуацию».

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Государство на продажу

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Глава «Нафтогаза» предложил вернуть «Газпрому» 5 миллиардов, чтобы уменьшить свою премию (ВИДЕО)

Глава «Нафтогаза» предложил вернуть «Газпрому» 5 миллиардов, чтобы уменьшить свою премию (ВИДЕО) | Русская весна

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев рассказал, что нужно сделать, чтобы не было претензий к его гигантской премии, которую он получил за победу в Стокгольмском арбитраже и перевел маме в США.

Для этого необходимо вернуть деньги российской компании «Газпром».

Об оригинальной методике уменьшения зарплаты чиновник-миллионер сказал журналистке «Радио Свобода» на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Есть очень простой путь уменьшить мою зарплату: взять 5 миллиардов долларов, которые мы получили от „Газпрома”, и „Газпрому” их вернуть обратно. Сказать: „У нас так много зарабатывают на этом, что мы их возвращаем”. И не будет никаких вопросов. Самый простой путь, серьезно», — заявил Коболев. 

На вопрос журналистки, адекватно ли он оценивает свои способности и считает ли, что его труд оценивается справедливо, руководитель компании напомнил, что зарплату ему установил наблюдательный совет «Нафтогаза» на рыночных основаниях. Коболев отказался называть и комментировать ее размер, а также запредельные заработки своих коллег.

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Трамп нашёл виновного в задержке помощи Украине

Трамп нашёл виновного в задержке помощи Украине | Русская весна

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в постоянных задержках выплаты помощи ряду стран, в том числе и Украине, виноват экс-президент США Барак Обама и его администрация. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Демократы и Шиф (Адам Шиф — глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США — ​​прим. ред.), которые лгут и искажают информацию в своих аргументах в Сенате. Они отказываются сообщать, что именно администрация Обамы задерживала помощь многим странам, включая Украину, Пакистан, Филиппины, Египет, Гондурас и Мексику», — написал Трамп.

Президент США также добавил, что считает ситуацию с его импичментом «охотой на ведьм».

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Произнеси “Слава Украине” и почувствуй

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Метки: важное, компиляция

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