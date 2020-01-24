Новости Украины и Новороссии 24 января 2020

Теlegram-канал «Политика Страны» проанализировал «гениальную комбинацию», которую президент Украины Владимир Зеленский провернул в Израиле и вызвал шквал критики в свой адрес.

«Зеленский, принимая решение о поездке в Израиль, решал две разноплановые задачи.

Первое — не допустить дальнейшего ухудшения отношений Израиля и Украины после скандала с Бандерой. Поэтому Зеленский в Израиль поехал.

Второе — не допустить разгон зрады в Украине. По поводу того, что он присутствует на мероприятии, на котором выступает Путин. Поэтому Зеленский на Форум не пошёл, уступив место участникам Холокоста.

Вероятно, это виделось президентом и его советниками как гениальная комбинация. Но в реальности получилось совсем плохо.

Представители мемориального комплекса „Яд Вашем“ назвали поступок президента Украины Владимира Зеленского, который отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, „отвратительной манипуляцией“, а его поведение — „циничным и сбивающим с толку“.

В общем, хитрили, хитрили и перехитрили. Самих себя.

Вообще, это классический пример, как, пытаясь понравиться „элите 8%“, попадаешь в очень некрасивую ситуацию».

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