Новости Украины и Новороссии 05 февраля 2020
- 14:41 Две палаты и 300 депутатов — к чему приведёт реформа Рады.
- 10:20 Азаров о новых исторических датах Украины.
- 09:50 Представитель Зеленского прокомментировал возможность подачи воды в Крым.
- 08:43 Короли зеленых лошадок.
- 08:04 Киев поймали на фальсификации переписи населения.
- 07:42 Зеленский нашёл применение полученным от «Газпрома» деньгам.
- 07:34 На Украине нашли ещё один способ заработать на Донбассе.
- 04:09 Убийство Шеремета. Всё больше следов ведёт к СБУ (ВИДЕО).
- 03:17 Позорное предательство: народ возмущён инициативой декоммунизировать «Родину-мать».
- 01:30 Автор украинского учебника истории объяснил появление в нём интернет-мема с Киану Ривзом (ФОТО).
- 01:05 «Это жесть»: Скандальный нардеп посоветовал украинцам ловить воробьев и продавать почки, чтобы оплатить коммуналку (ВИДЕО).
- 00:10 А Ломаченко и Усик, конечно, «обезяны”.
- Вчера 23:12 Крым потерян.
- Вчера 20:30 Зеленое т(р)епло.
Две палаты и 300 депутатов — к чему приведёт реформа Рады
Вчера Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, сокращающий количество народных депутатов на Украине с 450 до всего 300 человек и «отменяющий» мажоритарку — выбирать депутатов граждане страны скоро будут только по пропорциональной системе, голосуя за партию, а не конкретного кандидата.
Украинское издание «Вести» подготовило материал о том, чем руководствовались «слуги народа», что это будет означать для страны и парламента.
Что приняли?
Президент Украины Владимир Зеленский внес этот проект закона в парламент еще 29 августа, затем Рада отправила его для проверки в Конституционный суд (обязательная процедура, поскольку изменяется Основной закон). Суд вынес положительное решение в декабре.
Собственно, проект меняет две статьи Конституции Украины:
♦ ст. 76 (численность уменьшается с 450 до 300 депутатов; стать депутатом может только гражданин, достигший 21-летнего возраста, проживавший на Украине последние пять лет и владеющий мовой);
♦ ст. 77 (Верховная Рада избирается по пропорциональной системе).
Кстати, суд дал уточнение, которое касалось некоторых технических деталей: теперь придется изменять количество «простого большинства» и «конституционного» (т. е. будет не 226 и 300 депутатов, а, соответственно, 150 и 200).
Также изменится количество депутатов, необходимых для оспаривания в Конституционном суде принятых законов (10% от состава парламента, сейчас 45 человек, будет — 30).
Чем мотивировали?
Главный аргумент «слуг народа»: раз количество жителей страны с начала 1990-х стало меньше, то зачем содержать раздутый парламент? Также партия власти оперирует референдумом, который проводил второй президент Украины Леонид Кучма еще 16 апреля 2000 года (т. е. 20 лет назад).
Тогда одним из предложенных вопросов тогда как раз и было сокращение количества депутатов. Кстати, цифру — 300 человек — также взяли из этого опроса.
А вот тезис о необходимости избавиться от мажоритарной составляющей при выборах Рады звучит в привязке к коррупции: якобы если не будет депутатов-мажоритариев, не будут и гречку раздавать. Впрочем, Конституционный суд в своих выводах не рекомендовал включать именно этот пункт в Основной закон, вписав его в законодательство о выборах.
Что дальше?
В сессионном зале за законопроект проголосовали 236 депутатов (впрочем, на самом деле голосов может быть больше — например, нардеп Евгения Кравчук забыла вставить в слот свою карточку для голосования, о чем сообщила в Аппарат парламента). Этого достаточно, чтобы принять документ в первом чтении.
В следующий раз проект закона будут рассматривать уже на очередной сессии, и собрать понадобится уже конституционное большинство голосов (т. е. 300 проголосовавших «за»).
Если они найдутся, переизбирать нынешний состав парламента не придется: в переходных положениях содержится норма о том, что Рада, избранная до вступления закона в силу, продолжит выполнять обязанности до следующих выборов.
Проголосуют ли?
Собрать 300 голосов под куполом будет очень непросто.
«Против» голосовала фракция «Евросолидарности» П. Порошенко в полном составе, а члены «Голоса», «Батькивщины» и групп («Довира» и «За будущее») в большинстве воздержались.
Даже тот факт, что голосов «за» добавила фракция «ОПЗЖ» (всего 35 «за») ситуацию не исправляет: внутри самой фракции «Слуга народа» нет единства. Три депутата от монобольшинства нажали кнопку «против» (среди них — Александр Дубинский и Максим Бужанский), еще 17 — воздержались.
Причина — в несогласии с отменой мажоритарной компоненты на выборах.
Тот же Дубинский в качестве аргумента приводит довод о «партийной диктатуре» — в Раде, избранной по пропорциональной системе, свободы выбора у депутатов будет гораздо меньше, чем сегодня (не согласен с политикой партии — вон из парламента).
Кстати, мажоритарку уже и так отменили в новом Избирательном кодексе. Однако к нему слишком много претензий, поэтому следующие выборы могут провести и по старому закону.
Что еще готовят?
Обсуждают введение на Украине двухпалатного парламента. Такую модель, между прочим, также предлагали украинцам в ходе пресловутого референдума-2000 — и тогда избирателям эта модель пришлась по душе. А в свое время задумывался о подобной реформе и Виктор Ющенко.
В случае если идею таки предложат и Рада примет ее — парламент Украины будет состоять из верхней палаты (представительство регионов, по два человека от каждой области, например) и нижней (депутаты, избранные по спискам).
Ожидается, что это позволит снизить проявления «регионального сепаратизма» (как в Восточной Украине, так и в Западной, ведь так у регионов будет право прямо высказаться в парламенте) и сделает законодательную ветвь власти более сбалансированной. Хотя эксперты справедливо замечают, что у у Украины нет соответствующего исторического опыта.
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Тарас Козуб, Украина
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Азаров о новых исторических датах Украины
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Представитель Зеленского прокомментировал возможность подачи воды в Крым
Информация относительно планируемого восстановления водоснабжения Крыма не соответствует действительности. Об этом заявил «постоянный представитель президента Украины в АРК» Антон Кориневич.
«В связи с появлением в СМИ очередных спекуляций относительно возможного восстановления водоснабжения в Крым и связанного с этим „визита комиссии из Киева”, отметим, что эта информация не соответствует действительности», — написал он на странице в соцсети.
Человек, занимающий несуществующую должность, отметил, что «11–12 февраля состоится выездное заседание Комитета Верховной Рады Украины по правам человека в Херсонской области с целью ознакомления с вопросами, связанными с временно оккупированными территориями АР Крым и г. Севастополя».
Указанная комиссия посетит КПВВ «Каланчак» и перекрытый участок дамбы Северо-Крымского канала, поскольку он находится в непосредственной близости к пункту пропуска.
«Никто ни о каком восстановлении водоснабжения не говорит, вода из канала пойдет в Крым только после деоккупации. Никакой воды до деоккупации.
Выездное заседание Комитета никак не связано с вопросом водоснабжения, а имеет целью ознакомление с ситуацией у админграниц с временно оккупированной АР Крым», — подчеркнул Кориневич. Он также посоветовал тем, кто распространяет подобные слухи, перестать искать везде «зраду».
Напомним, майданные власти прервали подачу воды по Северо-Крымскому каналу в апреле 2014 года вскоре после госпереворота. Сам канал был построен в 1961–1971 годах для обеспечения водой маловодных и засушливых территорий Херсонской и Крымской областей Украинской ССР с забором воды из специально построенного в нижнем течении Днепра Каховского водохранилища, заполненного в 1955–1958 годах. Нехватка пресной воды в Крыму наблюдалась всегда и объясняется малым количеством осадков и бедностью речной сети.
АРК — автономная республика Крым — название, которое носил полуостров с 1991 по 2014 год, будучи автономией в составе унитарного государства.
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Короли зеленых лошадок
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Киев поймали на фальсификации переписи населения
Широко разрекламированная «современная» электронная перепись населения Украины, похоже, оказалась ещё одной бутафорией. Так, министра Кабинета министров Украины Дмитрия Дубилета обвинили в том, что результаты переписи были получены путем простого умножения цифр Государственной службы статистики на 0,888.
Об этом заявила общественная организация «Украинский центр общественных данных».
Этот вывод эксперты УЦОД сделали на основе анализа файла под названием «Оценка имеющегося населения Украины», опубликованного в Telegram-канале Дубилета.
Данные о поле и возрасте населения сравнили с информацией Госслужбы статистики и предположили, что при подсчете в каждой возрастной группе было приблизительно одинаковое соотношение.
После этого был проведён эксперимент по применению коэффициента 0,888 к данным Госкомстата. Данные, которые выдал Дубилет, удалось сгенерировать с почти стопроцентной точностью после нескольких итераций.
Как сообщала «Русская Весна», в конце января Кабмин Украины представил результаты пробной переписи, согласной которой численность населения Украины на сегодняшний день составляет 37 млн человек, что говорит о сокращении населения с 2001 года на 11,45 миллионов. Ранее министр обещал, что перепись населения в конце 2020 года будет проведена при помощи анализа данных SIM-карт, это позволит сэкономить 83–124 миллиона долларов.
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Зеленский нашёл применение полученным от «Газпрома» деньгам
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На Украине нашли ещё один способ заработать на Донбассе
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что по заданию президента страны было принято решение о создании Министерства «по вопросам оккупированных территорий».
Об этом он заявил вчера, 4 февраля, на совещании в администрации президента.
«Это (создание министерства — прим. РВ) даст нам возможность гораздо эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и являются временно перемещенными лицами», — пояснил он.
Гончарук указал, что был проведен анализ работы правительства за последние пять месяцев и приняты кадровые решения.
На Украине с 2014 года уже создали одно дутое министерство — «по делам ветеранов». Ветеранами в этом контексте называют тех, кто воевал против Донбасса.
Полное его название звучало так: «Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины».
Этот орган был создан 20 апреля 2016 года путём объединения госагентства по вопросам восстановления Донбасса и госслужбы по вопросам Автономной республики Крым и города Севастополя.
Отделяя тех, кто якобы занимается «реинтеграцией» Донбасса, в отдельное ведомство, Киев не только плодит чиновников, не дающих ничего, кроме нагрузки на бюджет, но и создаёт, по сути, синекуру, где можно будет безнаказанно «пилить бюджеты» годами.
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Убийство Шеремета. Всё больше следов ведёт к СБУ (ВИДЕО)
Офис генпрокурора Украины поставил под сомнение расследования полиции по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
С учётом того, что в «Слуге народа» ранее заявляли, что испытательный срок Авакова на посту министра внутренних дел напрямую зависит от успеха расследования по делу Шеремета, позиция Генпрокуратуры была воспринята как тревожный звоночек для украинского министра. А по словам, украинской журналистки Олеси Медведевой, возможно, и как пролог к его отставке.
С другой стороны, как отметила Медведева, дело Шеремета объективно пока не радует прогрессом.
«За полтора месяца с предъявления первых подозрений прямых улик о причастности к преступлению трёх арестованных волонтеров-„атошников“ так и не было предъявлено», — подчеркнула она.
Однако появились новые подробности, связанные с убийством Шеремета, которые, по словам Медведевой, показывают, что «у следствия ещё есть определённые козыри в рукаве».
«Особенно интересными являются утечки телефонных разговоров, которые подтверждают возможную причастность Службы безопасности Украины к этой всей истории», — добавила она.
Так, благодаря известному украинскому юристу Андрею Портнову, были обнародованы видео, которые проливают свет если не на самоубийство Шеремета, то на людей, которые могли быть к нему причастны.
Напомним, Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в Киеве. У следствия пока что есть четыре версии на этот счёт: его профессиональная деятельность, личная неприязнь, дестабилизация ситуации в стране, а также ошибочное нападение — автомобиль, в котором взорвался Шеремет, принадлежал Алёне Притуле — редактору издания «Украинская правда».
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Позорное предательство: народ возмущён инициативой декоммунизировать «Родину-мать»
В 2015 году власти Украины приняли закон о декоммунизации. Тогда Порошенко только встал у руля и пытался максимально рьяно критиковать и бездоказательно обвинять во всем Россию, проводить русофобскую политику, перевирать историю и кормить националистов своими громкими фразами.
В процессе реализации закона в стране уничтожали памятники, переименовывали улицы и даже города. Мнения жителей о новой инициативе, разумеется, никто не спрашивал. Рушили все, что хотя бы отдаленно напоминало эпоху СССР.
Власть на Украине сменилась, но порядки, увы, остались прежними. Вместо того, чтобы решать проблемы, которых в Незалежной масса, политики продолжают устраивать шоу. Для этого еще в 2014 году был создан так называемый Институт нацмапяти Украины, и, видимо, Зеленскому он приглянулся.
Сотрудники этой шарашки неоднократно покушались на монумент «Родина-мать». И сейчас вновь встал вопрос об этом. Столь великое и мощное напоминание о советской эпохе и Великой Победе не дает покоя украинской хунте.
Вот только у людей опять ничего не спрашивают, а они тем временем резко против того, чтобы с памятником что-то делали. Пользователи Сети резко раскритиковали эту инициативу недоинститута.
«Герб-то вы, конечно, убрать можете, можете даже тризуб на щит прикрутить, но Родина-мать всё равно будет стоять и смотреть на вас, как на предателей», — написал один из пользователей.
Пользователь Твиттер @DayPease и вовсе рассказал историю о строительстве Подольского моста в Киеве. Оказывается, его строят уже более 20 лет, но выделяемые деньги регулярно «пилят».
«”Планета обезьян”, сами не создают ничего, умеют гробить следы предыдущей цивилизации», — подытожил рассказчик.
А вот несколько других комментариев по поводу планов Института нацпамяти Украины и украинских властей:
«Нет у них Родины-матери. Совсем».
«Им не привыкать)) почти вся история Укры — это предательство во благо личной наживы, что прекрасно демонстрирует сегодняшняя их элита!».
Украинцы все чаще возмущаются действиями своих властей. Вначале страну распродавал Порошенко. Теперь этим же занимается Зеленский, который обещал вести совершенно отличную от предшественника политику.
Вот только до сих пор в стране действуют закон о языке, памятники сносятся, а мнения людей не спрашивают.
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Людмила Корсунова, специально для «Русской Весны»
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Автор украинского учебника истории объяснил появление в нём интернет-мема с Киану Ривзом (ФОТО)
Автором учебника истории, в котором на иллюстративном фото с работниками на строительстве небоскреба оказался Киану Ривз, оказался директор Украинского института изучения Холокоста «Ткума», кандидат исторических наук Игорь Щупак.
Напомним: с 58 страницы указанного учебника начинается девятый параграф «Соединенные Штаты Америки в период между войнами».
Его иллюстрирует знаменитая фотография «Обед на небоскребе», также известная как «Нью-йоркские рабочие, обедающие на поперечной балке». На оригинале, сделанном в середине прошлого века, запечатлены 11 рабочих. Однако в украинском учебнике истории к ним добавилась еще одна фигура — актера Киану Ривза из знаменитого мема «Как дела пирожок?».
Книга была выпущена в 2018 году и рекомендована Министерством образования и науки Украины.
По словам Щупака, это фото вовсе не было ошибкой, это скорее задача на внимательность. Более того, по его словам, в указанном учебнике по истории для 10 классов данное фото не единственное, которое является интернет-мемом.
Щупак утверждает, что самостоятельно подбирал снимки для учебника, а потом обсуждал их с дизайнером учебника. Именно дизайнер якобы и показал историку «фотожабу» с Киану Ривзом, причем автор учебника и сам не сразу разглядел подвох. А когда заметил, то предложил именно это фото и вставить в учебник.
Щупака рассказал, что он задался вопросом, насколько тщательно ученики работают с фотоматериалами, размещенными в учебнике. За три года, что учебник «на руках» школьников, Ривза заметили только сейчас.
«Остается только поблагодарить Киану за то, что привлек внимание к учебе и к истории. Может, кто-то снова возьмет учебник в руки и это будут не только дети», — говорит историк.
По его словам, в учебнике есть и другие «контрверсийные детали и мемы», которые можно попробовать найти.
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«Это жесть»: Скандальный нардеп посоветовал украинцам ловить воробьев и продавать почки, чтобы оплатить коммуналку (ВИДЕО)
Постоянно попадающий в скандалы нардеп Илья Кива рассказал журналистке, сколько собак необходимо, чтобы оплатить коммуналку.
Кроме того, депутат от «Оппозиционной платформы — за жизнь» дал советы малоимущим украинцам, как оплатить коммунальные услуги
Журналистка спросила народного избранника, на сколько времени пенсионерке хватит собак, чтобы заплатить за коммуналку, если у нее есть немецкая овчарка «смешанной национальности», «чихуахуа украинская» и пекинес обыкновенный.
Кива ответил, что этого хватит, чтобы оплатить коммуналку примерно на полгода, «если собаки не в очень хорошем состоянии». Но если собаки не элитной породы, тогда этого, по мнению нардепа, хватит примерно на три месяца.
Также нардеп рассказал, что украинцам с низким доходом можно «бегать по крышам, ловить воробьев и голубей и продавать в цирк».
А если дела идут совсем плохо, то Кива советует украинцам ехать в соседнюю Молдавию и продавать внутренние органы, чтобы на эти деньги безбедно прожить полтора года.
Пользователей сети возмутили высказывания депутата.
«У меня одна мысль, как они туда попадают? Это жесть. Становиться страшно жить в своей стране. Одни уходят, другие еще хуже приходят какое-то проклятие»;
Это политическая элита Украины. Законодатель. Лидер мнений. Пример для подражания. Это наверное какое-то проклятие… другого объяснения у меня нет»;
За такие слова надо увольнять таких. Мы, простой народ, для них просто воробьи, президент должен наказывать, как это происходит в Белоруссии», — пишут комментаторы.
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А Ломаченко и Усик, конечно, «обезяны”
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Крым потерян
Интересное с закрытой встречи Помпео с украинскими активистами.
Несмотря на отсутствие качественных рывков в двухсторонних отношениях, Помпео продемонстрировал чудеса продуктивности. За один рабочий день в Киеве он успел встретиться по отдельности с президентом, с министром обороны, главой МИД и даже пообщался 1,5 часа на одной встрече с представителями антикоррупционого сообщества, крымской активисткой Эмине Джапаровой и президентом Американской торговой палаты. И о каждой встрече отрапортовал в Твиттере.
Как рассказали НВ приглашённые участники, на полуторачасовой встрече речь в перую очередь зашла о Крыме.
Джапарова попросила Белый Дом держать Крым в поле зрения внешней политики США, а также помощь с организацией конференции по крымскому вопросу в Вашингтоне.
Собеседники издания отметили, что по выражению лица Помпео было понятно — у него несколько другие приоритеты, чем конференция по Крыму.
«Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать», — передает НВ один из участников встречи реплику Помпео по Крыму.
Также присутствующая на встрече Елена Тригуб, генсекретарь Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны (основанная Transparency International) рассказала НВ, что госсекретаря впечатлила история о блокировании судебной реформы элитами Высшего совета правосудия (ВСП). По закону ВСП имеет широкие полномочия и должна самостоятельно запустить процес очищения от недобросовестных судей. «Он когда это услышал, то спросил: зачем такой закон о судебной реформе вообще был принят (с широкими полномочиями ВСП — ред) и как можно было сделать лучше?», — привела Трегуб слова госсекретаря. Дополнительно Помпео интересовался о волнующих гражданский сектор вопросах и как их решает офис Зеленского. «Он будто сопоставлял их с той повесткой, которую он услышал на Банковой», — отметила Трегуб.
Эксперты также обращают внимание на то, что Украина озвучила Помпео предметы собственного беспокойства, воспользовавшись визитом третьего человека в Белом Доме. Это 25% пошлины на продукцию из стали, введенную Администрацией Трампа, назначение постоянного посла, а также спецпредставителя Госдепартамента по Украине — вместо Курта Волкера.
«Если Украину исключат из этого списка, то это также станет успехом этого визита», — говорит Гетьманчук. Пока в Вашингтоне на обе должности не спешат никого назначать.
Трегуб, работавшая в Нью-Йорке, считает, что многие дипломаты отказываются ехать в Украину из-за страха испортить карьеру очередным скандалом.
Безуглая делает вывод из визита Помпео, что главное для Украины не терять стабильности в отношениях с американцами, а также избегать втягивания Киева во внутреннюю политику США.
«Мы постоянно повторяем о нашем нейтралитете по отношению к обеим партиям — это одна из принципиальных линий во внешней политике. Уверена — нас услышали», — резюмировала депутат.
https://nv.ua/ukraine/politics/krym-ne-vernut-pompeo-novosti-ukrainy-50068211.html – цинк
Уверен, что не это хотели услышать в Белом Доме, где ожидают, что после завершения процедуры импичмента Трампа, можно будет еще сильнее давить на тему расследования против "Бурисмы" и сына Байдена.
Касательно Крыма это конечно не такой уж большой секрет, но примечательно, что вассалам это теперь говорят прямо.
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Зеленое т(р)епло
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