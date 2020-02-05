Новости Украины и Новороссии 05 февраля 2020

Вчера Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, сокращающий количество народных депутатов на Украине с 450 до всего 300 человек и «отменяющий» мажоритарку — выбирать депутатов граждане страны скоро будут только по пропорциональной системе, голосуя за партию, а не конкретного кандидата.

Украинское издание «Вести» подготовило материал о том, чем руководствовались «слуги народа», что это будет означать для страны и парламента.

Что приняли?

Президент Украины Владимир Зеленский внес этот проект закона в парламент еще 29 августа, затем Рада отправила его для проверки в Конституционный суд (обязательная процедура, поскольку изменяется Основной закон). Суд вынес положительное решение в декабре.

Собственно, проект меняет две статьи Конституции Украины:

♦ ст. 76 (численность уменьшается с 450 до 300 депутатов; стать депутатом может только гражданин, достигший 21-летнего возраста, проживавший на Украине последние пять лет и владеющий мовой);

♦ ст. 77 (Верховная Рада избирается по пропорциональной системе).

Кстати, суд дал уточнение, которое касалось некоторых технических деталей: теперь придется изменять количество «простого большинства» и «конституционного» (т. е. будет не 226 и 300 депутатов, а, соответственно, 150 и 200).

Также изменится количество депутатов, необходимых для оспаривания в Конституционном суде принятых законов (10% от состава парламента, сейчас 45 человек, будет — 30).

Чем мотивировали?

Главный аргумент «слуг народа»: раз количество жителей страны с начала 1990-х стало меньше, то зачем содержать раздутый парламент? Также партия власти оперирует референдумом, который проводил второй президент Украины Леонид Кучма еще 16 апреля 2000 года (т. е. 20 лет назад).

Тогда одним из предложенных вопросов тогда как раз и было сокращение количества депутатов. Кстати, цифру — 300 человек — также взяли из этого опроса.

А вот тезис о необходимости избавиться от мажоритарной составляющей при выборах Рады звучит в привязке к коррупции: якобы если не будет депутатов-мажоритариев, не будут и гречку раздавать. Впрочем, Конституционный суд в своих выводах не рекомендовал включать именно этот пункт в Основной закон, вписав его в законодательство о выборах.

Что дальше?

В сессионном зале за законопроект проголосовали 236 депутатов (впрочем, на самом деле голосов может быть больше — например, нардеп Евгения Кравчук забыла вставить в слот свою карточку для голосования, о чем сообщила в Аппарат парламента). Этого достаточно, чтобы принять документ в первом чтении.

В следующий раз проект закона будут рассматривать уже на очередной сессии, и собрать понадобится уже конституционное большинство голосов (т. е. 300 проголосовавших «за»).

Если они найдутся, переизбирать нынешний состав парламента не придется: в переходных положениях содержится норма о том, что Рада, избранная до вступления закона в силу, продолжит выполнять обязанности до следующих выборов.

Проголосуют ли?

Собрать 300 голосов под куполом будет очень непросто.

«Против» голосовала фракция «Евросолидарности» П. Порошенко в полном составе, а члены «Голоса», «Батькивщины» и групп («Довира» и «За будущее») в большинстве воздержались.

Даже тот факт, что голосов «за» добавила фракция «ОПЗЖ» (всего 35 «за») ситуацию не исправляет: внутри самой фракции «Слуга народа» нет единства. Три депутата от монобольшинства нажали кнопку «против» (среди них — Александр Дубинский и Максим Бужанский), еще 17 — воздержались.

Причина — в несогласии с отменой мажоритарной компоненты на выборах.

Тот же Дубинский в качестве аргумента приводит довод о «партийной диктатуре» — в Раде, избранной по пропорциональной системе, свободы выбора у депутатов будет гораздо меньше, чем сегодня (не согласен с политикой партии — вон из парламента).

Кстати, мажоритарку уже и так отменили в новом Избирательном кодексе. Однако к нему слишком много претензий, поэтому следующие выборы могут провести и по старому закону.

Что еще готовят?

Обсуждают введение на Украине двухпалатного парламента. Такую модель, между прочим, также предлагали украинцам в ходе пресловутого референдума-2000 — и тогда избирателям эта модель пришлась по душе. А в свое время задумывался о подобной реформе и Виктор Ющенко.

В случае если идею таки предложат и Рада примет ее — парламент Украины будет состоять из верхней палаты (представительство регионов, по два человека от каждой области, например) и нижней (депутаты, избранные по спискам).

Ожидается, что это позволит снизить проявления «регионального сепаратизма» (как в Восточной Украине, так и в Западной, ведь так у регионов будет право прямо высказаться в парламенте) и сделает законодательную ветвь власти более сбалансированной. Хотя эксперты справедливо замечают, что у у Украины нет соответствующего исторического опыта.

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Тарас Козуб, Украина