Главная » Видео, Мировоззрение, Образование

Ефимов В.А. Выступление на открытии слёта “Образование длиною в жизнь”.

1 0

Резервные каналы Ефимова В.А.
https://t.me/viktorefimof
https://vk.com/viktorefimof

Дорогие наши друзья – единомышленники! Мы приглашаем вас присоединиться к участию в первом образовательном слёте «ОБРАЗОВАНИЕ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (с 1 по 4 апреля 2022). Вместе мы строим образование будущего!

Также Вы можете приехать на весенний лагерь СОКОЛ С 27 марта по 3 апреля. Вас ждёт волшебная яркая программа с удивительными мастерами и преподавателями.

Подробности о Слёте: лагерьсокол.рф
Информация о лагере: https://taplink.cc/sokolpsebay
https://www.instagram.com/sokolpsebay/

По всем вопросам участия обращайтесь по телефону +79126562706 Юлия.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=f0ckH6vOSOE
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Поединок. Жириновский VS Гозман
Ситуация с жизнью в Беларуси: Плохо. Непросто. Тяжело и Страшно.
Проснитесь, русы, нас величье ждёт!
ТАТЬЯНА МИРОНОВА. ГОЛОСОВАТЬ ЗА ПУТИНА, ЗНАЧИТ ВЫМИРАТЬ

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru