Ефимов В.А. Выступление на открытии слёта “Образование длиною в жизнь”.
Резервные каналы Ефимова В.А.
https://t.me/viktorefimof
https://vk.com/viktorefimof
Дорогие наши друзья – единомышленники! Мы приглашаем вас присоединиться к участию в первом образовательном слёте «ОБРАЗОВАНИЕ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (с 1 по 4 апреля 2022). Вместе мы строим образование будущего!
Также Вы можете приехать на весенний лагерь СОКОЛ С 27 марта по 3 апреля. Вас ждёт волшебная яркая программа с удивительными мастерами и преподавателями.
Подробности о Слёте: лагерьсокол.рф
Информация о лагере: https://taplink.cc/sokolpsebay
https://www.instagram.com/sokolpsebay/
По всем вопросам участия обращайтесь по телефону +79126562706 Юлия.