Неглубокий разбор, некоторые выводы не обоснованы, с некоторыми не согласен, да это и не выводы, а скорее рассуждения. Но за логику и здравый смысл рассуждений "5".

На дворе 2019 год. Смартфоны, планшеты и высокоскоростной интернет теперь в каждом доме, люди гонятся за технологиями, а технологии за людьми. Все оцифровано и посчитано, любой исторический документ, любая книга когда-либо изданная, все теперь в свободном доступе, любые научные знания.

Читая название статьи, многие справедливо заметят: «Ты что дурак? Какие еще неоязычники? Это те что в шкурах пенькам молились на капищах? И ты что, хочешь нам на полном серьезе сказать, что в 2019 году есть молодые люди, которая имея доступ к любой информации в мире, становится неоязычниками?»

Удивительно, но да, именно это я и хочу сказать, и с каждым годом их все больше и больше. И высокие технологии в этом случае играют как раз с ними злую шутку. Это тот случай, когда, как говорится, с каждым годом телефоны все тоньше и умнее, а люди наоборот…

Помните сколько раньше было всяких сект? Они то по квартирам ходили, то листовки свои раздавали, всякие околофашистские движения на заборах свое писали, а сейчас их не видно, думаете они пропали? Да их сейчас в разы больше, просто они теперь все в интернете, и там ищут своих жертв.

Есть оффники, околофутбольные фанаты, анархисты, и прочие движения пропагандирующие хаос и насилие. Причем в отличии от того же ауе там часто идет пропаганда насилия просто ради насилия. Не ради какой-то цели, или чтобы что-то получить, а просто так, как образ жизни. Под это подводится своя идеология, примитивная конечно, но как известно чем пропаганда примитивнее, тем лучше она заходит.

Даже в безобидной группе ребенок может прочесть профессионально составленный комментарий, и уйти по ссылке в соответствующий сайт или сообщество, ну а дальше вопрос времени и техники. В приличных группах таких комментаторов обычно конечно банят, но где их взять эти приличные группы. Ведь дети и подростки как правило подписываются на то, на что подписаны их друзья, и те также, а учитывая что 99 процентов всего контента ВК это помойка, то картина получается совсем безрадостная.

Разберем такое направление как современное псевдославянское неоязычество, или родноверие. Тема очень большая, и не простая. Появилась эта тема у нас тогда же, когда и вся остальная похожая дрянь, в 90-х годах, причем одновременно и на Украине и в России. Только на Украине это были сказки про великих укров от которых произошли почти все люди, и которые черное море выкопали, а у нас это были сказки про древних славян, которые 7000 лет назад были величайшей цивилизацией, и от которых тоже все народы пошли, ну кроме великоукров наверное. Короче и там и там создается картина искусственно идеального прошлого, и это очень важный момент.

Исторически вся эта ахинея конечно же не имеет вообще ни каких источников, даже близко, когда их спрашиваешь, откуда вы берете всю эту чушь про древнюю тартарию, асию, и прочее, где источник? Его нет, и быть не может, так же как его не может быть у Толкина во властелине колец, потому что это сказка. Только если у Толкина это просто красиво нарисованный вымышленный мир, то в случае со сказками о древних славянах, они имеют вполне конкретную цель, но об этом чуть позже.

Настоящих источников нет, и они пользуются вымышленными. Для наших родноверов это велесова книга, которая была чудесным образом обретена в 90 каком-то году, ее случайно нашли на чердаке на котором она лежала несколько тысяч лет, ее как-то успели переписать, и таким же чудесным образом она тогда же пропала, короче никто ее в глаза никогда не видел, но все утверждают , что она была. Ну бред полный так можно любую теорию построить,что собственно говоря и делается. Еще они ссылаются на книгу «славяно-арийских вед» выдуманных в 20 в. оккультистом-шарлатаном Александром Хиневичем, позже осужденным за экстремизм. При этом в группах постоянно публикуются посты с жестким отрицанием всей официальной истории, из всех периодов. Ролики про великую тартарию это все туда же.

Казалось бы, ну и что, ну нравиться людям верить в этот бред, по лесам в вышиванках бегать и пенькам молиться, ну и пусть себе на здоровье. Только вот эти идеи родноверов основаны на идее расового превосходства и расовой исключительности, а такие идеи всегда вбрасываются извне только с одной единственной целью, и мы все хорошо помним с какой. В 30-х годах немцам рассказывали ровно такие же сказки про великих арийцев, которые тоже создали все, как великие укры и великие славяне, а потом им объяснили что есть они, великие арийцы, а есть враги, унтерменшен, ровно та же схема сработала в 2014 на Украине. Там все добровольные батальоны айдар азов, это были неоязыческие объединения. Там людей десятки лет обрабатывали этой теорией исключительности, и все тоже ведь выглядело относительно безобидно, до 2014 года они там никого не убивали, они там тренировались в лесах, вели здоровый образ жизни, в рубахах забавных ходили, в таких же кстати вышиванках что и наши, а потом по щелчку объединились в отряды и пошли убивать людей, и они были подготовлены к этому этой идеей расовой исключительности. И в нужный момент им просто показывают кто их враг.

А что у нас. А у нас вот такие картинки по всему интернету, засеяны ровным слоем.

Тут кстати тоже видите, уже как бы мягко мягко намекают кто враг, и с кем нужно будет в перспективе воевать. Кому такой расклад выгоден я думаю говорить не стоит, но те, кто интересуются политикой прекрасно понимают о чем тут речь. Теперь у нас Георгий победоносец это оказывается символ победы над древнем Китаем, здорово правда? Вы не знали, и я не знал, и Георгий даже не догадывался, но если бы он это видел, то пронзил бы копьем сначала бы не змия, а того дурака кто это придумал.

В этих псевдославянских группах периодически вбрасывается образ какого-нибудь врага. Постоянно кто-то что-то у нас украл, везде враги. Нагнетается истерия граничащая с паранойей, и естественно без каких либо исторических подтверждений, хотя какие подтверждения могут быть в принципе вот у такой бредятины.

Можно долго приводить примеры этих «древнеславянских» сказок, но статья не про это.

Подведем промежуточный итог, что мы имеем. Сети сообществ с жестким отрицанием официальной истории, и идеями расовой исключительности, с культом силы, с комплексом того что «все украли, всех обманули», и с образом врага. Ничего не напоминает? Для полноты картины разберем их символику. Это очень важно, ведь значение символов в любой идеологии это ключевое.

Вот такой символ они называют коловратом, но по факту это свастика, просто слегка измененная, и она присутствует практически на всех их символиках и украшениях.

Кстати важный момент, «потомки древних славян» почему-то везде используют кельтский стиль написания, и западноевропейские руны, а не глаголицу. Оно и не удивительно, ведь шаблон один, и тут нет ничего нового, все это уже было в истории, и не раз… Найдите 10 отличий как говориться…(не стал публиковать фотографии, а то будет статья пропаганда фашизма)

Зачем придумывать что-то новое, когда старое работает прекрасно…

Но последнее время с их «коловратами, просто символами солнца» стала «вдруг» происходить интересная деформация, они в группах начали проявлять тот самый символ «солнца», который всегда имели ввиду, свастику они уже используют в группах вполне открыто, с коловратом, и без него.

Названия еще какие-то нелепые придумывают для своих побрекушек, чтобы сбить с толку. Видимо людей совсем за дураков считают.

А если вы присмотритесь внимательно к их вышиванкам, то вам станет совсем грустно…

Есть даже варианты для самых маленьких, тут даже не особо завуалировано, обратите внимание на воротник…

Сейчас кто-то скажет, ну а может тогда славяне такие символы и носили? Нет, не носили! Ничего похожего даже по стилю до нас не дошло, а то что дошло выглядело ну совсем не так, сходите в музей, убедитесь.

Они говорят конечно что это все просто солярные символы, но если у кого-нибудь из них спросить, ну хорошо, допустим, а какие еще солярные символы ты знаешь, кроме тех которые на свастику похожи, ведь их сотни на самом деле? В ответ тишина. Причем если раньше они принципиально отрицали какую-либо связь со свастикой, говорили что с ней ничего общего, это коловрат, солярный символ, символ солнца, или еще что-то, но только не свастика, то сейчас они уже говорят вот так. Чем этих сообществ становится больше, тем они начинают говорить более откровенно.

а тут с главного символа наших родноверов наконец-то убрали все лишнее, и сразу стало более понятно.

Если кто забыл, или не знал, то откровенно фашистская организация 90-х РНЕ использовала ровно этот же трюк со слегка измененной свастикой, вот так это выглядело тогда. Сгласно ответу Минюста РНЕ и его символика не являются запрещёнными в РФ.

Завершая тему символики, просто сравните эти картинки, и как говориться найдите 10 отличий..

Здесь были двойные фото 1939 года и современности, но из 1939 теперь нельзя, статья пропаганда фашизма, чтобы молодёжь не могла сравнить. Ввспоминаем самостоятельно из советского прошлого, кто жил тогда.

Сейчас кто-то скажет, ну хорошо, допустим с символикой все так, но ведь просто фашистская символика сама по себе, без соответствующей идеологии наверное не так страшна?

Ну во-первых сама по себе свастика ДО ТОГО как под ее символом было убито 20 миллионов наших соотечественников, возможно и на самом не имела ничего страшного, но после известных исторических событий, она стала вполне конкретным, и главным символом фашистской идеологии и фашистских зверств, а также безусловным символом уничтожения миллионов людей. И сейчас, люди носящие на себе свастику, именно свастику, как бы они ее не называли, тем самым демонстрируют свое одобрительное отношение к этим страшным событиям.

И если бы только символика, конечно одной фашистской символикой в этих группах дело не ограничивается. Вы видели когда-нибудь зигующих древних славян? Вот, посмотрите на этих потомков Перуна, чтущих память рода и предков, как они постоянно говорят. Очень по древне-славянски!

Эти люди, зигующие в вышиванках под свастикой очень любят говорить про то, что они чтят память предков. Эта идея у них идет главным пунктов во всей их пропаганде. Я думаю если бы их сейчас видели их предки, не те,мифические, которые в их сказках победили Китай 7500 лет назад, а самые настоящие, которые победили фашизм, под знаменами которого они теперь стоят, и чью атрибутику носят, и чьи зиги раскидывают, то их предки поступили бы с ними примерно также, как поступил Тарас Бульба со своим сыном в известном произведении.

Чтите память предков говорите? Ну-ну, только они не за такое будущее воевали. Чтобы их внуки и правнуки зиговали, носили свастику, и поклонялись пенькам, такого они не могли бы себе представить даже в самом страшном сне. Вы не чтите память предков, вы просто издеваетесь над ними, ведь сложно придумать чего-то более мерзкое и унизительное, чтобы могло так их оскорбить как то, что вы делаете.

Люди на этих фото, вот кто теперь ваш настоящий герой, а возможно и предок, можете повесить его фото у себя в углу, рядом со статуей перуна, нашейным коловратом, и вышиванкой со свастикой.

Жесты, символику разобрали. Теперь сам контент, вот такие посты у них проскакивают в многих группах весьма регулярно. Но тут думаю можно не комментировать, и так все понятно.

Что еще? Один из самых главных пунктов их агитации, это просто фанатичная ненависть к религиям, особенно к православию. Если откровенно фашистские картинки показанные выше встречаются далеко не во всех неоязыческих сообществах, то вот антирелигиозная пропаганда абсолютно во всех. Причем ее там даже больше чем в сообществах сатанистов (изучал и эту тему).

Оно в принципе и понятно, ведь они себя подают еще и как религию, хотя это какая-то очень странная религия. У каждой группы родноверов свое слегка отличительное от других групп учение, и по этому поводу естественно они еще и спорят друг с другом. Вы не поверите, но они же до сих пор не могут договориться какой бог у них главный, там у каждого из племен или не знаю как они свои объединения называют, он свой персональный. Везде разная градация богов, у каждой группы она своя. Можете проверить сами, введите поиск через картинки «славянские боги» там такой раздрай будет в табеле о рангах.

Это кстати очень показательно, ведь не зря говорят, сколько неоязычников столько и неоязычеств.

Вообще отсутствие в язычестве единого учения, не сплоченность отдельных групп, отсутствие единого центра, все это очень не характерно для сект, которыми они являются, и многие не могут понять, почему у родноверов все так сильно по-разному.

Но причина есть, это фашистские корни современного неоязычества. Вот что Гитлер говорил про необходимость распространения идей язычества на оккупированных славянских территориях: В наших интересах – чтобы каждая деревня имела собственную секту, развивающую собственное представление о боге. Образование деревенских общин надо тоже осуществлять так, чтобы между соседними общинами не могло возникнуть никакой общности.

Можете прочесть подробнее обширную цитату из книги Генри Пиккера “Из застольных бесед в ставке фюрера”, “Вечер в “Вольфшанце” (11 апреля 1942 года): http://www.k-istine.ru/sects/sects_fascits§s.htm

Вторая причина такой лютой ненависти всех родноверов к христианству, это компекс жертвы, которые руководители этих групп умело навязывают наивным подписчикам. Схема ровно та же самая что в сообществах у феминисток: психическое заражение подписчиков комплексом жертвы, с нагнетанием ненависти. Им постоянно долбят одно и тоже, что у вас украли веру, вас обокрали, обманули, насильно крестили, вот раньше то было! (и дальше включается искусственно созданная картина идеального сказочного прошлого, о чем было в начале статьи).

Третья причина их ненависти к религиям, это то, что и христианство и ислам, категорически не приемлят идеи национализма, избранности, и рассовой исключительности. Основа двух главных религий, это как раз равенство всех людей и народов перед богом, что категорически неприемлемо с националистической точки зрения родноверов. От них же все произошли в конце концов, какое еще равенство, с кем? Вот с этими со всеми? Ну нет уж. Потомки древних славян на такое унижение пойти никак не могут.

Антирелигиозный контент у них занимает просто львиную долю всего контента, и он очень разнообразен, от высмеивания и издевательств, до вот таких картинок с соответствующими призывами.

Если же рассматривать их языческую веру как религию, то на самом деле, кроме простого поклонения пеньку там в принципе ничего и нет. Ни заповедей каких-то, ни принципов того что такое хорошо, а что такое плохо, вообще ничего из того что есть во всех мировых религиях. Никаких сложных трактатов, а зачем, для кого? Вот для этих?

Ты должен просто поклоняться пеньку, и слушать своего волхва, вот и все! Все очень просто, сразу видно что те, кто всю это ахинею придумали, зная на какую аудиторию все это рассчитано, решили сильно не усложнять, но про это будет позже.

При этом там очень сильна оккультная часть, кроме ложной истории они еще подсовывают какую-то дикую смесь ведической чуши с славяноязыческими богами, и плюс какие-то индуистские мировоззрения, и у всех групп все по разному, короче это просто какая-то наркомания, которую просто невозможно даже пересказать, я не знаю сколько галлопередола пришлось скушать авторам чтобы придумать такое. Все в одной куче.

Но если вы думаете что это какое-то единое учение, то нет. Они всегда говорят про объединение, родную веру, но как-то упускают тот момент что вообще это возвращение даже не в средневековье, а в палеолит, к племенному образу жизни, когда у каждого племени был свой бог-пенек, и каждое племя воевало в том числе и по этому поводу с каждым. Крещение Руси как раз положило конец этим войнам, и объединило многочисленные языческие племена под единой верой, почему и отсчет государственности у нас идет с этого периода, а они сейчас по факту запускают обратный процесс. Возвращение к поклонению деревянным идолам, и междоусобным войнам, к отрицанию современной истории в пользу сказок о древних славяно-русах, удивительное дело, но все это происходит в 2019 году.

Вектор у родноверия был и остается один – разгосударствление нашего общества, низведение его из ранга государственно организованного в ранг организованного по родоплеменному принципу.

Видели бы вы их контент, там такие истории про древних славян, просто мухоморные сны наяву, Толкин обзавидовался бы! Мир средиземья , Гарри Потер и хроники нарнии просто рядом не стоят по сравнению с этими историями о древних русах. Ну посмотрите сами, сколько сюжетов для экранизации.

Тем кто глумился над древними украми, которые выкопали черное море, я хочу вот что сказать, вы просто еще не слышали историй о древних славянах. На последнем «историческом фото» если кто вдруг не знает изображен прилет Перуна к древним славянам 40.017 лет назад, кто хочет, почитайте подробности это важного, скрываемового от нас врагами Руси (жыдами скорее всего) исторического факта, https://lektsia.com/9×7050.html. Почитайте, получите удовольствие. Но если вкратце, то вы наверное уже поняли, что все в мире произошли от древних славян. Что-то очень напоминает, правда? Где-то мы это все уже слышали, и не раз…

Все бы это было на самом деле смешно, только проблема в том что там люди все это воспринимают всерьез как реальную историю. Или по крайней мере не спорят с этим, и принимают это, что по сути одно и тоже. Ведь если человек принимает малую ложь (ну не очень то и малую в данном случае), то он потом и с легкостью примет большую.

Но главный вопрос, зачем? Зачем все это делается? Чтобы понять смысл происходящего, обратимся к истории. У нас есть 2 (на самом деле больше, но разберем эти) исторических примера практического применения точно такой же технологии, просто один в один. Это третий рейх 30-х годов, и Украина после 90-х. И там и там нужны были подготовленные люди, для совершения чудовищных преступлений в больших количествах. Это должны быть люди легко манипулируемые, фанатичные, убежденные, физически сильные, и не очень сильно умные, иначе они поймут обман, и на такое просто не пойдут. Но как таких людей выбрать из толпы, и где их столько взять в нужном количестве?

Нужно создать то, что сейчас называется воронкой вовлеченности. Создается примитивное учение, грубо оторванное от реальной истории, древние арии, укры, русы (отсев на уровне образования, купятся на такой бред только сильно не образованные), создается культ силы, культ воина (отсев на уровне того, что пойдут туда физически сильные, и с навыками). А далее просто повторение, и закрепление идеологии, каждый день, плюс обязательное навязывание идеи расовой исключительности, и люди согласившиеся с ней со временем становятся фанатичными и управляемыми. Дальше из особо проникшихся создаются дивизии СС, или добровольческие батальоны. Именно ради создания таких людей и создается эта воронка. Конечно большинство наших современных «родноверов» к счастью никогда не дойдут до низа воронки, где находятся явно фашистские сообщества, но так тем кто это все запускает и спонсирует, сильно много людей на самом деле и не надо. Мы это видим на примере Украины и их добровольческих батальонах, чьи «добровольцы» вооружены на порядок лучше регулярной армии.

Вот они, и сравните их с нашими «древними славянами».

И наших готовят к этому же.

А вот кадры с «русского марша в Москве»

И я думаю эти ребята прекрасно понимают, откуда этот символ, равно как и родноверы прекрасно понимают, что такое свастика на самом деле. Чем более распространены идеи язычества в обществе, тем больше народа там участвуют, тем больше людей принимают эти символы, а за ними и идеологию, и тем больше получается кандидатов на выборку.

Одна из самых опасный тенденций, это проникновение у нас в стране идей неоязычества в спортивные клубы и секции рукопашного боя, где воспитывают детей. Огромное количество спортивных секций по всей стране с названием «перун», «коловрат», «сварог» и прочие «славянские» названия. Хотя одно название конечно же еще ни о чем не говорит. Родители водят туда детей, даже не подозревая, какой идеологией они там могут пропитаться. Я прошелся по группам действующих спортивных клубов с соответствующими названиями, которые есть в ВК, вот такой там контент, и это я поверьте сильно не искал. Также очень много представителей неоязычества в силовых структурах, и в армии. Это происходит потому, что язычество позиционирует себя как культ силы, не говоря для каких целей и кому эта сила нужна.

Про воронку вовлеченности в сообщества

Про воронку вовлеченности, групп которые откровенно фашистские, которые находятся внизу воронки по сравнению с общей массой неоязыческих групп относительно не много, но верхняя часть воронки настолько широкая и разнообразная, что им есть из кого туда выбрать.

Ведь они очень хорошо мимикрируют под патриотические движения, и движения ЗОЖ, они очень активны в комментариях, ведь они выступают якобы как патриоты, за «традиции» (наплевав на настоящие) и за здоровый образ жизни.

Только это очень такой странный патриотизм с идеей собственной расовой исключительности, в многонациональной то стране, с лютой ненавистью к традиционному православию, с принятием нацистских символов, и с отрицанием истории последних 30 поколений в угоду сказкам о древних Русах. Особенно противно видеть их лозунги о том что они чтут память предков. Каких предков, которые 7000 лет назад в их снах победили китайцев? А тех предков которые совсем недавно победили в самой страшной настоящей, а не вымышленной войне, вы не чтите? Очевидно что нет, потому что для них сложно представить что-то более оскорбительное, чем внуков и правнуков зигующих под свастикой, и поклоняющихся пенькам.

А насчет здорового образа жизни, это да, они не пьют и не курят, в этом они молодцы на самом деле, вот только заменить химический яд в голове идеологическим это как-то странно. По мне так лучше не употреблять ни то ни другое. И кстати учитывая цели создания подобных объединений, описанные выше, включение в их идеологию идей трезвости вполне понятны, ведь из пьющих людей бойцы совсем никудышные.

про КОБ

Если неоязыческая тема служит воронкой вовлеченности в околофашистские сообщества, то такие сообщества как КОБ и КПЕ часто служат воронкой вовлеченности в саму неоязыческую тему.

Для тех кто не знает, КОБ, это концепция общественной безопасности, ныне уже не особо популярное движение, хотя еще несколько лет назад они были на взлете, их идеология включает в себя представление о существовании «мирового заговора» созданного 3500 лет назад 22 древнеегипетскими жрецами, про источники я молчу, я думаю и так понятно что их нет. Еще они расскажут вам о секретах управления миром, о тайной власти, и еврейском заговоре, грамотно объяснят ситуацию в мире, и перескажут новости с концептуально правильной точки зрения. Слабенько конечно по сравнению с родноверами, те сразу уже очень умные и все знают, но тем не менее, с ними они очень сильно схожи, хотя явно деструктивного контента у них в отличии от родноверов нет. Скорее даже наоборот, они берут именно положительным контентом. И их мы рассматриваем не как какое-то радикальное течение, а только в качестве примера двух их манипуляций по заманиванию людей, чтобы было понятно как люди попадают в похожие группы, а затем в группы родноверов.

Один из их главных отцов-основателей КОБ уволенный со службы генерал Петров. Да многие наверно видели его выступления, они были очень вирусными, все адепты коба постоянно пихали эти видео во всех комментариях, где только можно, их этому кстати учили. При этом сам Петров во время записи этих своих лекций в 2004 году уже давно не служил в армии, еще в 1995 году он был оттуда уволен за свою деятельность не совместимую со службой, проще говоря за распространение описанных выше идей, что было не совместимо со службой офицера. Но уже 9 лет будучи уволенным со службы, выступал он в генеральской форме, так как ее вид добавляет доверия у людей, ведь людям в военной форме подсознательно больше доверия, тем более в генеральской, и надо понимать что служил он на Байконуре, а не в каких-то суперсекретных спецразведках, но вид генерала говорящего о мировом заговоре действовал на многих завораживающе, да и до сих пор есть люди, смотрящие его лекции. Потом он кстати провозгласил себя волхвом Мерагором и принял обряд раскрещивания, на одном из неоязыческих сборищ на дне Перуна. Вот он с коловратом на шее, тогда язычники еще не решались открыто носить свастику, как делают это сейчас, и носили только коловраты.

Второй пример их манипуляции, второе по популярности в КОБ видео, это видео Ефимова, которое называется «Лекция в ФСБ» хотя чаще она называется как-то так: Секретное видео ФСБ запрещенное к показу на ТВ я думаю не стоит говорить очевидное, что она была ни в каком ни в ФСБ.

Просто как вот вы себе это представляете? Приходит такой начальник управления ФСБ на работу и думает, а давай ка я приглашу перед всеми сотрудниками кого-нибудь выступить. А кого? А вот же человек проводит лекции про устройство мира, еврейском заговоре, глобальном управлении, египетских жрецах, на основе книг мертвая вода и тайны управления человечеством, которые у нас признаны экстремистскими! Отлично, это прям то что надо, вот его я и приглашу! И еще это обязательно надо снять все на камеру, прям у нас в служебном ведомственном кабинете ФСБ, и выложить в интернет, конечно же под названием лекция в ФСБ, чтобы не у кого не было никаких сомнений. Ну бред полный. Это же простая логическая цепочка. Для чего это видео называется именно лекция в ФСБ я думаю тоже понятно. Просто ради интереса наберите в ютубе «лекция в ФСБ» кроме его выступления якобы там, вы ничего не найдете. Причем обратите внимание, в поисковой строке я даже на писал «Ефимов» а просто «лекция в ФСБ», и вот что мне выдал ютуб.

Просто посмотрите на названия этих видео, ну это же просто дичь какая-то. Лекция для силовиков ФСБ о боге и управлении миром, читает ректор аграрного университета? Вы это что, серьезно?

Очевидно что такие ведомства не занимаются такими вещами, и не приглашают таких людей из сомнительных организаций, а уж тем более не снимают такие видео и не выкладывают их в интернет. Кстати сейчас Ефимов под следствием.

Бывший зам Петрова Москалев (Бякин) сооснователь КПЕ в 1997 г. был осуждён по 222 статье УК РФ за торговлю оружием. А КПЕ как раньше назывался КОБ была признана экстремистской организацией, после этого она стала называться КОБ.

Справедливости ради надо сказать что в КОБе в отличие от родноверов на самом деле нет фашистских или экстремистских ответвлений, они ни к чему явно незаконному не призывают, и в основном сейчас там люди все не агрессивные, даже по большей части вежливые, если не считать их фанатичную ненависть к православию. Если родноверие с их сказками о древних славянах это все-таки скорее для маргиналов, то КОБ все-таки рассчитан на несколько другую публику, любящую подумать, но суть его от этого не меняется.

У кобовцев как и у родноверов тоже фанатичная ненависть к религиям, ну не ко всем, к православию конечно, она у них в каждом выступлении идет прям красной линией. Причем забавно, они говорят что все религии обманывают, но при этом они совершенно лояльны к родноверам поклоняющимся пенькам, перуну, и еще не знаю кому там, лесу кажется… Как у них вот это так все интересно получается? Сначала Петров часами рассказывает про то как церковь обманывает, а потом выступает как жрец волх мерагор на празднике Перуна, и вот все у них вот так. Еще они на пару с родноверами хором распространяют миф о том что крещение Руси было произведено насильно, и при этом было убито, внимание! 9 млн.человек! Это из 12 млн. населения. Дружина князя Владимира на минуточку, была максимум 3.000 человек, по тем временам это даже не войско. Как эти 3000 человек могли перебить 9 млн. таких могучих славяно-арийцев, которые по утверждению неоязычников и кобовцев так яростно сопротивлялись крещению? И где следы захоронения 9 млн.убитых ими славян? И такого бреда сейчас просто навалом, вот классические названия роликов которыми завалены все неоязыческие и КОБовские сообщества.

Еще КОБовцы любят искать везде тайные знаки и послания, это прям у них пунктик такой. Ведь даже в обычных фильмах, оказывается всегда есть 2,3,8, и 39 смысловой ряд, заложенный создателем, расшифровать который могут только люди, концептуально грамотные, глубоко изучившие учение ДОТУ. Просто вчитайтесь в эти названия!

Последнее меня просто убило наповал —История библейского проекта “от А до Я” в мультфильме “Падал прошлогодний снег”)))) Я хоть и зарекался, но не сдержался, и начал это читать, и поверьте, не пожалел! Рекомендую всем ознакомиться, чтобы понять, каких «глубин познания» и «гармонии с миром» можно достичь, и каким «интересным человеком» стать, если с утра до ночи изучать подобные учения. https://www.planet-kob.ru/analytics/8761/istoriya-bibleiskogo-proekta-ot-a-do-ya-v-multfilme-padal-proshlogodnii-sneg

Приведу несколько отрывков из этого шедевра, они будут пунктиром, кто не хочет тратить время на этот бред, просто пропустите:

Щука здесь символизирует Глобального Предиктора (ГП), а в целом – это уходящая эпоха Рыб.В одной из недавних наших статей «Ночь Сварога накануне рассвета в фильме “Вечера на хуторе близ Диканьки”» мы рассказали вам о цикличности всех процессов, происходящих в мироздании.

с первых минут мультфильма мы видим мельницу, которая символизирует Коловорот – вращение солнца, вечное движение и продолжение жизни в бесконечности вселенной.

Под мельницей мы видим бабку и деда, которые вынуждены кланяться, пригибаясь под каждой лопастью работающей мельницы. На наш взгляд это символизирует язычество – когда процессы, происходящие в мироздании, формировали религию народа. Они явно ругаются и даже пускают в ход снежки, но при этом своих петухов, которые символизируют военные конфликты, а так же предикцию в управлении, держат крепко при себе. Это может указывать на то, что худо-бедно, но наши предки самостоятельно осуществляли управление обществом без серьёзных военных конфликтов.

Героев этой сказки шестеро – шесть приоритетов обобщённых средств управления. Дед – это шестой, военный приоритет, а мышка, которая и решила исход истории про репку – первый методологический

Под елью лиловый заяц со счётами. Заяц символизирует животное-посланца, как атрибут Гермеса Трисмегиста – синкретического божества, сочетающего в себе черты древнеегипетского бога мудрости и письма Тота и древнегреческого бога Гермеса (Меркурия).

Все, дальше не могу, вызывайте скорую!

Те кобовцы, которые смогли дочитать до этого абзаца не разбив монитора, наверное уже просто орут на экран: да благодаря кобу (или родноверию) я бросил пить, курить, и смотреть всякую дрянь! Они изменили мою жизнь!

Это на самом деле хорошо и правильно, я вот тоже не пью, не курю, и не смотрю телевизор, только для всего этого,поверьте, совсем не обязательно читать ДОТУ, или быть родновером. Но почему-то они считают, что только они обладают такой информацией, которая может вот так лихо влиять на людей. Это ни так, совсем ни так. Все материалы, которые использует КОБ, это чистой воды плагиат, взятый у весьма не глупых авторов, но не имеющих никакого отношения к КОБу, и жирно разбавленный кобовской сектантской мутной терминологией, чтобы выдать это все за свое. Они далеко не первые кто так делают, этот трюк используют абсолютно все сектантские учения, чтобы люди потом про них говорили «они мне открыли правду!» Для этого все они в свое учение подмешивают долю действительно нужной информации, чтобы человек клюнул, и доверился им.

Есть масса источников, общественных организаций, объединений, отдельных авторов, никак не связанных с КОБом, и объясняющих все эти на самом деле правильные вещи про алкоголь, наркотики, масс-медиа гораздо лучше, и понятнее, чем адепты КОБа, без сектантской терминологии, и сложных дурацких слов-заменителей. То что вы их не нашли, или нашли только после знакомства с КОБом, вопрос чисто ситуативный. Поверьте, те люди, кто знакомятся с КОБом после чтения нормальных авторов, объясняющих эти же самые вещи простым и понятным языком, смотрят на КОБ как на цирк умалишенных.

Касаемо алкоголя и табака к примеру, ругая церковь, кобовцы как-то не замечают, что к примеру крупнейшая в России антиалкогольная общественная организация «общее дело», которая сыграла самую значительную, РЕАЛЬНУЮ роль в отрезвлении народа, и которая ежедневно проводит по всей стране уроки трезвости в школах, основана митрополитом Тихоном Шевкуновым. Митрополитом той самой церкви, которую ваши адепты на каждом шагу поливают грязью. Так зачем вы все это делаете?

Про источники

Самое забавное, это то, что они учат людей якобы тому, чтобы быть независимыми, и чтобы ими никто не манипулировал, как они говорят на историческом, и религиозном приоритете управления, и сами тут же несут ахинею о жрецах, перунах, придумывают свою историю, и очерняют традиционные религии.

Причем когда им очень часто задают вполне конкретные и правильные вопросы, откуда вы всю эту чушь берете, где источники? Они все отвечают на это одинаково. Не надо ничего проверять, надо просто нам верить, тут Ефимов про это как раз подробно, именно про это говорит. https://www.youtube.com/watch?v=fsmMAiAdJRI&t=239s

Уважаемые кобовцы, я не считаю вас дураками, как кто-то может подумать, нет, но вас просто тупо обманывают, а такое очень часто случается с хорошими людьми. Я знаю много людей неравнодушных к КОБу, это хорошие люди, и мне в какой-то мере даже слегка неудобно перед ними такое писать про их учение, но и молчать тоже уже, простите, но не получается. Послушайте еще раз что говорит Ефимов про источники, постарайтесь оценить все сказанное независимо от авторитета, как вас он же кстати и учил… Ну это же чистой воды подлог и обман.

А вот что мне написал на вопрос про источники руководитель одного из крупнейших «славянских» сообществ: К сожалению сами источники трудно обнаружить.В нашем случае следует проверять всё через здравомыслие по принципу – То что я прочёл и узнал полезно мне? моей семье и Роду? моему обществу? всему Мину? Если все ответы ДА, значит всё верно. Если нет, значит что-то не так. Ко всему в этом мире нужно относиться не сточки зрения где источники, ибо любой источник можно подделать, а с точки зрения здравомыслия.

Просто один в один! Верить всему написанному людьми в вышиванках со свастикой, поклоняющимся пенькам, это по вашему здравомыслие? Как видите, это очень удобная и универсальная позиция, но мы как взрослые люди должны понимать главное, если вам переписывают историю, и в чем-то переубеждают, причем настойчиво, и на регулярной основе, не приводя при этом никаких доказательств, то вас просто считают за дураков, и если вы при этом на это ведетесь, то вы ими и являетесь. А дураки нужны для того, чтобы их использовать.

Говоря про источники, не стоит забывать и про другие источники, финансовые. Ведь все эти родноверы проводят регулярно свои шабаши и фестивали такого уровня, что патриотические организации о таком не могут и мечтать.

Вот к примеру один главных из идеологов неоязычества, и прочей окультной дури с этим связанной, Левашов. Известный в определенных изотерических кругах шарлотан-целитель. Вот от рядом с Рокфелером , а тот держит в руках его книгу о «разоблачении христианства». Это опять же к вопросу о деньгах, и о том кому выгодно. Ниже символика организации Левашова.

В чем опасность этих учений для подростков

Фактически они всегда говорят примерно так, но мы же за все хорошее, а значит какая вам разница. А разница есть, ведь если например подросток примет всю эту чушь только потому что она за все хорошее, то он потом легко примет и любую другую чушь, которой в его жизни еще будет хватать, и в итоге будет всегда манипулируем то одними, то другими. Такие движения инфантилизируют подростков, приучая их верить всему тому что выглядит как что-то хорошее, даже если это основано на откровенной лжи. Так что аргумент, но они же за все хорошее а значит не важно правда это или нет, это очень опасный аргумент, который может сильно аукнутся в будущем. Такие люди привыкшие всему верить потом легко становятся жертвами финансовых пирамид и тоталитарных сект.

Как объяснить подростку что вот это все на самом деле? Ну в первую очередь важно объяснить главное, что любую историческую информацию какой бы правдивой и логичной она не казалась, нужно проверять. Я прекрасно понимаю что нет ничего менее постоянного чем история, и что ее переписывают постоянно при первой же возможности, но нужно понимать, что если вам кто-то говорит что что-то было не так как написано в официальной истории,то будьте добры источник. Источника нет, все до свидания, значит вам просто нагло врут. Источник есть, тоже проверять, что за книга, кто автор, чем знаменит, какова его судьба. В случае с неоязычниками и КОБом этого будет более чем достаточно, начав проверять по вашему совету источники этих сказок о глобальном предикторе, жрецах и древних славянах с их сказочными победами 5 и 10 тысяч лет назад, подросток с легкость найдет авторов, вернее их отсутствие, а также с интересом обнаружит что большинство этой литературы попадает под статью экстремизм. Кстати в списках литературы признанной экстремистской, языческая литература находится на 2 месте после радикально-исламистской.

Попав в эту воронку неоязычества, подросток даже если и не окажется на ее дне среди откровенных фашистов, фриков, или шизофренников-окультистов, то в любом случае приняв и поверив во всю эту чушь, и листая каждый день у себя в ленте подобный контент, он рано или поздно станет человеком со сломанным сознанием, и отрицанием вообще всего что принято у нас в обществе, всей истории, религии, всех традиций, вообще всего, заменив все это вот таким примитивным и дешевым суррогатом.

Понять что подросток подсел на такой контент и попал в воронку неоязычества можно если вы видите у него в ленте сообщества с соответствующей символикой, она почти всегда схожа со свастикой, и если в названии сообществ присутствуют такие слова как: Веды, арии, Род, Родновер, Родная вера, Славяне, и прочее. Также он туда может попасть из некоторых патиотических групп, есть некоторые группы, которые репостят все подряд, лишь бы там были знакомые правильные слова и картинки, не разбираясь за тем, что за ними стоит.

Уважение к предкам, и соблюдение традиций, это не беганье по лесам и поклонение пенькам. Хотите чтить традиции, и уважать память предков? Так кто же вам не дает! Только применять это все нужно к тем традициям и предкам, которые ближе, понятнее, и роднее нам. Уважать и ценить ту настоящую историю, свидетелями которой были наши бабушки и прабабушки. А не ту историю которую вам придумывают окультисты-шарлотаны разных мастей. Ведь если так пойдет дальше, то следующий этап неоязычества, это будет возвращение на деревья, и подчинение тому, у кого самая широкая морда и самый большой хвост…. А хвосты вам обязательно раздадут, причем совершенно бесплатно!