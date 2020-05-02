Неоязычество как проект западных спецслужб по разрушению России.

26 апреля в Синем зале Митрополичьего корпуса Александро-Невской лавры состоялась конференция «Русь и язычество. Мифы и правда». Инициатором этого мероприятия явился руководитель отдела по работе с казачеством Санкт-Петербургской епархии протоиерей Димитрий Василенков. Участие в форуме приняли от молодежного отдела епархии диакон Владимир Василик и антисектантский просветительный центр при миссионерском отделе епархии «Ставрос», который был представлен его сотрудниками Александром Поповым и Виталием Петановым. На конференции присутствовали многочисленные гости и слушатели из военных школ и православных организаций. Цель конференции состояла в разоблачении многочисленных мифов и лжеучений, связанных с язычеством.



В своем вступительном слове протоиерей Димитрий Василенков указал на то, что мы в настоящее время теряем молодежь, которая, к сожалению, не имеет доступа к подлинному историческому знанию, православному учению, часто соблазняется неоязыческой литературой, покупается на неоязыческую пропаганду, описывающую свободного сильного человека, который якобы стоит за патриотизм. Отец Димитрий показал, что необходима работа не только по разоблачению языческой лжи о Руси, но и планомерная просветительская работа.



Освещались подлинные образцы духовности, стойкости и мужества. Являлись миру подлинные, а не мнимые герои - Александр Невский, Дмитрий Донской, Пересвет и Ослябя, православные воители духа. Если мы будем пребывать в самоуспокоенности, то в грядущих испытаниях мы потерпим поражение.



В выступлении А.Попова были проанализированы источники происхождения секты родноверов и прочие неоязыческие организации, методы их работы, образцы пропаганды и способы их разоблачений. В ходе дискуссии было высказано мнение, что неоязычество является проектом западных спецслужб по разрушению и расчленению исторической России.



В выступлении Ивана Булыко, кандидата богословия, преподавателя Института религиоведения и церковных искусств, была прослежена типология неоязычества, психология неоязычников и, главное, психология их аудитории, причины их успеха, которые кроятся не только в огромном финансировании, но и в доверчивости русского человека, его отзывчивости к таким словам как «предки», «Родина» и «патриотизм», на что и покупаются очень многие. В выступлениях докладчиков был освещен целый ряд мифологем, которые используют родноверы и прочие язычники в пропаганде своих идей.



В выступлении диакона Владимира Василика, доцента Санкт-Петербургского государственного университета, был дан ответ на все те провокационные вопросы, которые были подняты в выступлениях двух предыдущих докладчиков, и разоблачение вех мифологем, которые были ими освещены. А именно, мифологемы ¹1 о том, что родноверы и прочие неоязычники исповедуют непрерывную религиозную традицию, восходящую ещё к арийским временам. Докладчик показал, что это является неправдой. Во-первых, мы мало что можем сказать о религии индоевропейцев. Можно лишь вместе с Генриком Лавменским и некоторыми другими учеными констатировать две вещи: прототеизм, представление о неком едином небесном божестве - небобожестве грома. И в то же время, полидоксия, представление о целом мире духов - нимф, дриад, русалок, берегинь и прочих мелких духов, мелкой бесовни, которые уже для индоевропейцев затмевали облик небесного божества, уже для них, а тем более для последующих индоевропейских народов небесный Бог был слишком высоким начальством.



Далее славяне, особенно на Балканах, испытали мощную прививку античного язычества. Наши русалки - это по сути дела древнегреческие нимфы. И многое другое было позаимствовано от сравнительно недавно христианизированных балканских народов. Например, само слово «русалка» связано с языческим праздником роз (розалий). Далее, русское язычество испытало сильную прививку скандинавского язычества. И позднее язычество славян Древней Руси испытало мощнейшее влияние манихейства, дуалистической религии, которая предполагает наличие двух богов - злого бога, который сотворил окружающий мир, и доброго, который сотворил только человеческую душу. Не исключено, что Мани - изобретатель этой религии, живший в III веке, был иудейским агентом, который специально создал свою антисистему для разрушения Христианства, а также существовавших на тот момент государств и обществ.



Манихейские следы ясно видны в культе Дельбога и Чернобога у полавских славян, когда они проклинали на своих пирах тех, кто подавал им чаши и хлеб. Следы манихейства видны и в рассказе о мятеже волхвов 1071 года, когда волхвы, взятые княжим мужем Янем, исповедуют чисто манихейскую теорию возникновения человека. О том, что дьявол вылепил человека из той мочалки, что бросил Бог, а Бог вдохнул в него бессмертную душу. Так что возникает следующий вопрос: а кто на самом деле является иудейскими агентами? Не манихействующие ли язычники? Не их ли поклонники?



Следующий миф о том, что славянскому язычеству чужды человеческие жертвы. О человеческих жертвах, особенно о ритуальном убийстве славянских жен упоминает Маврикий, упоминают арабские путешественники. Описание омерзительных человеческих жертв именно среди войск князя Святослава содержится в «Истории» Льва Диакона, который описывает, как язычники-славяне убивали пленных мужчин и женщин и топили младенцев в Дунае при сожжении своих воинов.



Следующий миф о нравственно «чистом язычестве», которое якобы давало русскому человеку силу и мужество. Из описаний нравов язычников мы видим, во-первых, что оно характеризовалось безудержным пьянством в особенности на ритуальных славянских пирах и на поминках. Во-вторых, многоженством и блудом. Например, есть рассказы о князе Само, у которого было 12 жен, о князе Владимире и многих других, - это гордость, жестокость и безудержность. К сожалению, эти черты во многом не изжиты в национальном русском характере, а в наше неоязыческое время они воскресают с необычайной силой. Поэтому если мы хотим спасения нашей страны от пьянства, разврата, безудержной жестокости и гордыни, то мы должны в себе изживать, а не культивировать язычество. Если мы хотим обновления нашей Родины, мы должны следовать заветам князя святого князя Владимира, Александра Невского, Сергия Радонежского.



В докладе Виталия Пектанова, известного сектоведа, преподавателя Института религиоведения и церковных искусств была освещена подлинная история «Велесовой книги». На поверку «Велесова книга» оказывается изобретением эмигранта Богатырева, который сочинил её, находясь за рубежом. Это были его фантазии на тему Древней Руси, которые затем были подхвачены и раскручены, не исключено, что с участием американских спецслужб. Ни по языку, ни по содержанию «Велесова книга» не соответствует реалиям IX века. До сих пор не было представлено ни одного реального образца этого текста, только фотографии. Что касается языка, то это язык не IX века, содержание книги также не соответствует реалиям IX века. Это явная фальсификация. Огромная наша вина и беда состоит в том, что этот фальсификат пользуется успехом, его перепечатывают тысячными тиражами, в то время как разоблачение этой фальшивки, например, работа «Что думают ученые о "Велесовой книге"» издана тиражом в полторы тысячи экземпляров. Это называется «сон разума», а известно, что «сон разума рождает чудовищ».



Неоязычество как проект не случайно столь мощно финансируется, потому что за ним стоят интересы западных спецслужб и закулисных сил, которые отлично понимают, что Россия стоит одним - православной верой, православным духом. Если это убрать, то Россия вновь распадется на множество племен, живущих звериным обычаем. А то, что звериные обычаи у нас интенсивно насаждаются, то это далеко не тайна.



В свободной дискуссии участники конференции сетовали на пассивность светского и церковного сообщества относительно неоязыческой проблемы и призвали священноначалие и простых православных верующих к большей активности, к напряженной деятельности против этой чумы ХХ - ХХI веков. Как говорил отец Серафим (Роуз), «Спеши делать добро».



Диакон Владимир Василик, кандидат филологических наук, доцент СПбГУ.

02.05.2012.

Источник: https://ruskline.ru/news_rl/2012/05/02/neoyazychestvo_kak_proekt_zapadnyh_specsluzhb_po_razrusheniyu_rossii