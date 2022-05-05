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Брифинг Минобороны России (05.05.2022 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены: в районе Кировограда авиационная техника на военном аэродроме «Канатово», в городе Николаев крупный склад боеприпасов и в районе Жовтневое Николаевской области хранилище топлива для украинской военной техники.

▫️ Кроме того, поражён передовой пункт управления 17-й отдельной танковой бригады ВСУ, четыре района сосредоточения живой силы и военной техники, а также два склада военно-технического имущества на военном аэродроме в районе Краматорска.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражено 93 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

Ракетными войсками в течение ночи поражены два пункта управления ВСУ, артиллерийская батарея на огневой позиции, а также две пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина тактического ракетного комплекса «Точка-У».

Артиллерийскими подразделениями поражены 32 пункта управления, пять складов с боеприпасами, 403 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 51 позиция украинской артиллерии. Уничтожено свыше 600 националистов и 61 единица вооружения и военной техники.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три самолета воздушных сил Украины: один Су-24 в районе острова Змеиный, один Су-27 в районе населенного пункта Ингулец Херсонской области и один Су-25 в районе населенного пункта Кошевое Днепропетровской области.

▫️ Кроме того, за ночь уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Вербовка, Великая Камышеваха, Бражковка, Веселое, Перемога, Большие Проходы Харьковской области, Барвинок Херсонской области, Авдеевка, Доля, Каменка Донецкой Народной Республики, Северодонецк Луганской Народной Республики, в том числе один беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2» в районе острова Змеиный. Также перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» в районе населенных пунктов Тарасовка и Васильевка.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 149 самолетов, 112 вертолетов, 726 беспилотных летательных аппаратов, 288 зенитных ракетных комплексов, 2834 танка и других боевых бронированных машин, 325 установок реактивных систем залпового огня, 1306 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2646 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/15193
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5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 18525 9479
    BlackCat два часа назад

      Mi-6 озвучили следующий маневр российских войск в Донбассе.

      Российская Федерация намерена взять под контроль Северодонецк и Краматорск для полномасштабного продвижения на север Донбасса. Тем самым ВС России смогут обеспечить себе плацдарм, который позволит продолжить окружение группировки украинских вооруженных сил на юго-востоке Незалежной, считают в британской разведке.

      Как пишет “Военное обозрение”, ссылаясь на источники, для этого союзные силы якобы решили развернуть двадцать две батальонные тактические группы под городом Изюм в Харьковской области. И Северодонецк, и Краматорск – опорные пункты для ВСУ. Пока они подконтрольны украинской группировке, полный контроль северо-востока Донбасса для российских войск не представляется возможным.

      Поэтому, уверены в спецслужбах Великобритании, ВС РФ начнут атаковать позиции ВСУ в указанных городах.

      Издание отмечает, что приведенные разведывательные данные не представляют большой ценности.

    • 904 662
      Ленид два часа назад

        И всё-таки:
        “Наше дело правое!
        Враг будет разбит!
        Победа будет за нами!” Сталин

        Но надо усердно потрудиться по планам Генерального Штаба!

      • 23490 19596
        марина 25 мин. назад

          Жрать захотели в подвалах Азова меняют людей на еду -ну чистые хохлы …https://cont.ws/@BernardShaw17/2278732

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