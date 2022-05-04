Если делать – то цены не будут расти. Они будут снижаться – потому что товар прибывает и вал его нарастает. Если не делать – то цены будут расти, сколько бы министры брови ни хмурили. Не сумели заставить людей делать дело – гримасами с трибуны не напугаете!

А почему его сделали мало? Кто схалтурил? Или – как часто бывает – специально, чтобы погреть руки, создал ажиотаж вокруг искусственно сфабрикованной нехватки?

Смысл в том, что дефицит любого товара предполагает рост цен, но дефицит – нет роковой приговор, а халатность! Почему растут цены на какой-то товар? Потому что его сделали мало.

Если делать, то цены будут снижаться. Если не делать, то будут расти.

На самом деле любая экономика – это воля власти, или безволие властей. Что и читается по результатам, по росту или снижению цен, например.

Такой вот краткий афоризм . Экономика только в больной голове у либералов растёт или падает сама по себе. И цены там сами по себе скачут.

Касается ли это только промтоваров, или сырьевых товаров тоже? Разумеется, в первую очередь речь идёт о промтоварах, производство которых в современном мире потому и переносится с такой лёгкостью в нищие малограмотные страны Азии – что при современной технике его организовать с нуля на голом месте – раз плюнуть.

Воля только нужна. "Всех обеспечим отечественными пылесосами – а импортные не пустим". И появится много пылесовос, ещё и экспортировать будем!

Но и с сырьём (которого, кстати сказать, у нашего Союза государств завидная копилка) – тоже не всё фатально.

Те, кому не хватало натурального каучука – придумали искусственный каучук. Те, кому не хватало угля – придумали топить нефтью и газом. Те, кому не хватает нефти и газа – придумали атомную энергетику, и т.п.

Нужна воля, и, пусть не сразу, но всего станет завались, и цены будут снижаться. В СССР говядина была дешевле вареной колбасы и курятины, что само по себе, может быть, и не очень умно – но показывает возможности ВОЛИ в экономике.

Опыт у нас богатый: 70 лет назад, 1 марта 1949 г. в обстановке разрухи после тяжелейшей войны, обескровленная страна запустила сталинское снижеине розничных цен в госторговле.

А первое такое произошло ещё в декабре 1947 г., но тогда оно было частичным. Хлеб и мука подешевели на 12%.

Макароны, крупа и неизвестно как затесавшееся сюда пиво — на 10%. На мясо, рыбу, масло, сахар, соль, водку, вино, табак, спички и всякую «мануфактуру» цены формально не снижали, оставив на уровне «пайковых» военного времени. Зато отменили «коммерческие» цены на те же продукты.

Что касается 1 марта 1949 г. – второго планового снижения цен, то в памяти современнков оно стало первым «настоящим» обвалом цен.

После в послевоенном СССР цены снижали 6 (!) раз — вплоть до 1953 г., обычно в марте или апреле. 1 апреля 1953 г. снижение цен было самым крупным.

Оно произошло уже после смерти Сталина, однако основные параметры с ним были согласованы. Глава СССР в обозримой перспективе вообще хотел некоторые жизненно важные продукты, как, например, хлеб, сделать бесплатными.

Не обходилось без курьёзов: глава Отдела пропаганды ЦК Дмитрий Шепилов писал: «Часть женщин выражает неудовлетворение большим снижением цен на водку». Вводка подешевела разом на 28%.

Это была не кампанейщина, а сознательная стратегия сталинизма. АХ, ЕСЛИ БЫ НЕ ХРУЩЁВ, ГДЕ БЫ МЫ УЖЕ БЫЛИ, И КАК БЫ МЫ ЖИЛИ!!!

До войны, в 1937 г., Совнарком СССР объявил о довольно широком снижении розничных цен. Носки, чулки, трикотажное бельё и детская одежда подешевели на 5%, ситец, шерстяные и льняные ткани, модельная обувь, галоши и папиросы — на 10%, а игрушки, патефоны, парфюмерия и оконные стёкла — на все 15%.

А вот постановление Совета труда и обороны № 234: «Снизить с 11 июня 1936 г. розничные цены на курительную махорку с 50 коп. до 35 коп. за пачку весом в 50 грамм. Разницу от переоценки… отнести за счёт госбюджета».

А вот постановление Совнаркома № 1023: «Снизить с 16 июня 1936 г. действующие розничные цены на масло парижское, несолёное и солёное по всем поясам: масло „Экстра“ — на 2 руб. на кг, масло высшего сорта — на 1 руб. на кг».

25 июня 1931 г.: «ЦК считает совершенно недопустимым высокие цены на ранние овощи, и в особенности огромные наценки на них, и рассматривает это как извращение партийной политики коммунистами, работающими в заготовительных и торгующих организациях».

В итоге ранние огурцы дешевеют с 40 коп. за штуку до 20 коп. Редиска — с 30 коп. за пучок до 12 коп. Салат и шпинат — с 1 руб. 20 коп. до скромного полтинника за кило.

Всего-то и надо было, чтобы партия приняла волевое политическое решение: «Упразднить всякие наценки для тех организаций, которые сами непосредственно заготовкой ранних овощей не занимаются». То есть исключить из торговой цепочки многочисленных посредников.

Видный американский социолог Баррингтон Мур в 1954 г. писал: «Сама по себе советская экономическая система не генерирует безжалостной энергии, которая сделала СССР первоклассной индустриальной державой.

Это делает коммунистическая элита, ставшая тем же, чем были носители авантюрного духа предпринимательства, создавшие индустриальные и финансовые империи западного мира. Если политический источник этой экспансии исчезнет или уменьшится, нет ничего, что могло бы его заменить».

Американец злобствует – но признаёт: СССР тогда уверенно вырывался в лидеры. В том числе и благодаря регулярным снижениям цен. Причём – инструментом была ВОЛЯ. В случае США – железная воля "носителей духа предпринимательства", создавших "финансовые империи", а в случае СССР – партия.

Есть воля – появляется рост производства, растёт доступность благ, снижаются цены. Они (англосаксы) ведь тоже через это проходили – правда иначе, и с иными целями.

В том же 1949 г. было сказано: «Ещё на первом этапе снижения цен значительно поднялась покупательная способность рубля, улучшился его курс по сравнению с курсом иностранных валют».

Через год Совет Министров СССР постановил: «Прекратить с 1 марта 1950 г. определение курса рубля по отношению к иностранным валютам на базе доллара и перевести на более устойчивую, золотую основу в соответствии с золотым содержанием рубля».

Можно ли эти механизмы роста снова включить в современной России?

Можно, но следует помнить: цены сами по себе снижаться НИКОГДА не будут. Если говорить о производителе – то он (характерный пример – страны ОПЕК) – сократит производство товара, чтобы удержать цены от падения.

Если же говорить о конкуренции, то без контроля государства, когда она "свободная" – она деструктивна.

Того, кто попытается продавать товары дешевле других – попросту убьют. Кто сталкивался с заговорами таксистов на вокзалах – знает, как работает ЭТОТ механизм "свободной", государственной волей не регулируемой конкуренции.

То есть ни отдельно взятый производитель, ни совокупность свободных рыночных производителей снижать цены не будут. Причина очень проста: им это банально невыгодно.

Как саудиты не хотят, чтобы нефть стала по 10 долларов за баррель, так и производитель тапочек не хочет, чтобы два тапка уходили по цене одного.

К тому же зарабатывать больше на повышении цен (в режиме сговора) – гораздо проще, быстрее и удобнее, чем за счёт снижения себестоимости и роста производительности. Мой любимый пример – два веника по пять рублей и пять веников по два рубля.

Деньги одинаковые, но разве сделать два веника не легче, чем пять? Поэтому любая экономическая свобода всегда приведёт к тому, что вариант "два веника по пять рублей" восторжествует над "пятью по два". Если, конечно, не вмешается ВОЛЯ государства, как бывало и у нас и на Западе не раз.

Сталин до каждого предприятия доводил план по снижению себестоимости продукции. В значительной степени именно снижение издержек производства стало залогом экономической победы в Великой Отечественной войне.

Этот опыт и результаты народного хозяйства сделали возможным регулярное снижение цен уже после войны.

Система государственного планирования и распределения, целенаправленное сокращение издержек создавали экономическую модель, в которой хозяйственные звенья не дублировали друг друга.

В такой системе разработка и освоение новой продукции осуществлялись централизованно, в интересах всего общества, а не отдельного предприятия. Запланированный объём производимых товаров соотносился с выявленным спросом, затраты на логистику сокращались.

Объёмы поступающей в розничную сеть продукции не приводили к затовариванию, как в нынешних супермаркетах, поэтому не возникало ситуации, когда потери от списания нереализованного товара торговля включает в цены, как это происходит сейчас.

Сталинская экономика работала без посредников и перекупщиков. Оптовые цены устанавливались, строго исходя из издержек. Промежуточная продукция (от сырья до комплектующих) товаром не считалась и налогами не облагалась.

Но главное – не это. Главное – это воля к действию. Нам нужно сделать – и мы сделаем…

При Хрущёве началось обратное, предательское: "нам нужно развалить, и мы развалим". И они преуспели – хоть и не сразу.

Развалили всё до фундаментов. Это продукт злой воли, и ничем, кроме противопоставленной этому распаду мощной встречной воли от властей он не лечится…

В.Л. Авагян

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