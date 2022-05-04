Брифинг Минобороны России (04.05.2022 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены шесть тяговых электроподстанций в районах железнодорожных станций Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка, через которые украинской группировке войск на Донбассе осуществлялась доставка вооружения и боеприпасов производства США и европейских стран.
Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены: пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У» в районе Новая Дмитровка, в районах населенных пунктов Санджейка, Крысино и Вольнянск три локатора подсвета и наведения ЗРК С-300, а также в районе Новоалександровки склад боеприпасов и девять районов сосредоточения живой силы и военной техники.
Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены: сорок военных объектов Украины. Среди них: понтонная переправа в районе населенного пункта Протопоповка, четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники.
Ракетными войсками поражены два командных пункта подразделений ВСУ, батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», батарея самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика», батарея гаубиц Д-30, а также четыре района сосредоточения живой силы и военной техники.
Артиллерийскими подразделениями поражены 16 пунктов управления, два склада горюче-смазочных материалов, а также 476 опорных пунктов подразделений националистов, районов сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожено до 310 человек личного состава и 53 единицы военной техники.
Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Изюм, Топольное, Малая Камышеваха, Русские Тишки, Бражковка Харьковской области, Зелёный Гай Николаевской области и Новокраснянка Луганской Народной Республики, в том числе в районе Александровки Харьковской области беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2». Кроме того, в воздухе сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» в районе населенного пункта Великая Камышеваха.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 706 беспилотных летательных аппаратов, 287 зенитных ракетных комплексов, 2807 танков и других боевых бронированные машин, 321 установка реактивных систем залпового огня, 1279 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2609 единиц специальной военной автомобильной техники.
Цифры уничтоженных ресурсов укронацистов вдохновляют, но не радуют, ибо радость и война – вещи несовместимые!
Война – опасная, тяжелая, неприятная работа, но мы поставлены перед выбором – Победа – или смерть! Остаться в стороне – не выйдет!
“Наше дело правое!
Враг будет разбит!
Победа будет за нами! И Сталин
Война идет по всем фронтам. По высказыванию Лаврова что нацистов на Украине организовали евреи, вызвали посла и потребовали объяснений. Захарова выступила с подтверждением фактов. Сейчас евреи шантажируют и требуют от Лаврова прилюдных извинений.
Нам не нужны еврейские подачки. Должны выжить без них и сами. Должны освободить киевскую Русь от нерусской нечисти.
Все вместе должны быть. Единой стеной. От мала до велика.
Должны и обязаны выстоять. Победа будет за нами.
У Вас с Ленидом классный велосипед-тандем. Даже крутите в одну сторону. Правда, Ленид помедленнее крутить стал. ГАИ-шника испугался.))
Глупость о вас.
Третья голова сбежала, – та-а-кой баян ! Понимаю.)
Трудно тебе с тремя головами. Понимаю тебя, брат.
С двумя Вашими пустыми головами очень легко. Пустые же.) Третья ваша ( уже не ваша) занята собой, – за свою голову взялась (стала своей собственной). Помнишь же – голова чтобы думать, а мозги – чтобы соображать. Вот и соображай. Спинным..))
У жориков с Мариной на велосипеде-тандеме оба педали крутят в разные стороны так, что ГАИ боится приближаться, психиатр догнать не может, а народ хохочет.
Процитирую:
Знает даже польский кот
Даже твёрдый абормот
Что Мари и Жора из одной конторы.
Неправильно говорить, что бендеровцев организовали евреи. Евреи – целый народ. Евреи – разные.
В данном случае речь идет не о простых евреях, а о евреях-иудеях, с идеологией сионизма. Сионисты – враги человечества, были наставниками Гитлера.
Израиль – государство сионистов.
Давайте теперь разберёмся, что означает высказывание Лаврова по поводу еврейского происхождения Гитлера.
Во-первых, как справедливо заметил Лавров еврейское или нееврейское происхождение Гитлера не имеет какой-то связи с той политикой, которую он проводил. Тоже самое касается и Зеленского. Но это только верхний слой замечания Лаврова. Под ним кроются гораздо более глубокие смыслы.
Более глубокий смысл заключается в том, что Лавров откровенно объявил войну идеологической гегемонии Запада по Грамши. Мнение о еврейском происхождении Гитлера существует, но является маргинальным и табуированным в публичных дисскусиях. В русле западной гегемонии на истину до 24.02. следовало и российское руководство. Лавров вышел за рамки и по взрыву возмущения в Израиле и в западных сми мы можем видеть, что Лавров попал западу в больное место- нанёс сокрушительный, образно выражаясь ядерный, удар по солнечному сплетению господствующей над миром западной монополии на истину.
Заявление Лаврова означает, что неизбежна денацификация не только Украины, но и всего человечества. Денацификация в сфере идеологии означает разрушение тоталитарной западной истины. Табу и запреты за которые держится запад вскоре будут стёрты в пыль.
Лавров послал западу чёткий сигнал: мы больше не будем говорить на вашем языке, больше не будем находится в вашем понятийном и идеологическом пространстве. Ваши скрепы нам теперь безразличны и ваши правила нам не указ.
На наших глазах сегодня рождается новый мир, свободный от западного тоталитаризма. Сами по себе военные действия никакого нового мира родить не могут- его может родить только свобода слова и свобода мысли. Денацификация и духовное возрождение человечества должно начаться с сомнения в самых очевидных вещах.
Волны возмущения в западной прессе, как круги от камня брошенного в болото. Россия окончательно вернулась к своей исторической роли: быть entfant terribel западного мира.
Поэтому ошибаются те, кто считает, что после окончания операции Россия попадёт в полную изоляцию- всё будет наоборот. Влияние России на социальную и политическую мысль Запада увеличивается в десятки раз.
Запад невозможно победить в военном плане, но запад, как политическая система будет побежён, когда станет невозможным заткнуть рты всем, кто не верит в господствующую на западе идеологическую доктрину. Свою несостоятельность эта доктрина продемонстрировала, когда породила ковиддиктатуру. После этого она уже не имеет права на существование и должна быть уничтожена любой ценой….
п.с. не упрощайте -идеология Запада шире ,чем сионизм,нацизм..
” Изя, а что ты будешь делать на необитаемом острове , если туда попадёшь ? – Построю две синагоги. – А две зачем ? – В одну буду ходить, а в другую – ни ногой ! ” В РФ уже подпрягся Берл Лазар ( русский с акцентом (учился в США) против Лаврова , а второй раввин – пока молчит.
Он срочно отьехал ,как многие из них..
“Ранее в СМИ появились сведения об отъезде Гольдшмидта из России. Как заявили РИА «Новости» в московской еврейской религиозной общине, в настоящее время он находится в Израиле.
«Настоящим обращением я бы хотел сообщить вам, что ввиду болезни и госпитализации моего отца я должен находиться рядом с ним… В связи с этим, к моему глубокому сожалению, сейчас я не имею возможности в полной мере выполнять свои обязанности главного раввина московской еврейской религиозной общины и находиться в нашей синагоге в Москве», – цитирует агентство официальное обращение Гольдшмидта.
Он также сообщил, что назначил временно исполняющим его обязанности раввина Давида Юшуваева. Также Гольдшмидт подчеркнул, что остается председателем Раввинского суда стран СНГ и Балтии.
Перепрошивка в Главном политотделе ?
Мне вообще страшно это читать ,но Д.Пескова участвует в этом -он автор законов -не знаю как высший Политотдел ,но наших детей уже пригворили :
” На телеканале “СПАС”, юрист Анна Швабауэр прямым текстом вычитывает цитаты из разработанного Агентством Стратегических Инициатив, совершенно не укладываюшийся в голову, сатанинский проект под названием “Детство 2030″, в котором они собираются, вы только не падайте! — ВПРЫСКИВАТЬ В КРОВЬ ЧИПЫ и ИСКУСТВЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПСИХИКИ, которые сами будут встраиваться в нейроны!..
И это – Государственный! Проект! Ребята!.. Заметим при том, что наука за всю исторю человечества ешё ни одного сумасшедшего не вылечила!
Человека при этом ставят в один ряд с крысами.
Т.о. вопрос о вакцинации-чипизации и пандемия – это никакая не пандемия вовсе, а самый настоящий глобальный сатанинский спектакль и проект по развёртыванию на всей планете деятельности по сокращению, оцифровки и вакцинации-чипизации населения!..https://irina-fadeewa.livejournal.com/3007734.html
Это наследники и реализаторы Плана. По изготовлению биороботов. При внимательном рассмотрении их можно увидеть везде. “Барановирус” – термин прочитал 4 дня назад.
“У меня одного ощущение, что если Сталин придумал Израиль, то Путин его раздумает ? Потому что арабы, персы, пиндосы и мы, в этом плане удивительно единодушны…”-а может это план -Трамп его уже озвучивал
Польские СМИ по этому поводу промолчали,однако простые поляки услышали и поддержали Лаврова.)
дайто бог ,чтобы большинство опомнилось, пока не поздно.
“Александр I жителям Варшавского герцогства
«Жители Варшавского герцогства!
Тщетно и неблагоразумно надеялись вы на французов. Чем вознаградили они вас за службу вашу? Вы от них ограблены, они от нас побиты.
Как могли вы впасть в такую слепоту ума, что тот даст вам свободу и восставит державу вашу, кто хочет всякую державу разорить и покорить под иго свое? Заблуждение ваше достойно жалости!
Победоносное воинство Наше, не имея пред собою ни единого неприятеля, идет в ваше герцогство. Вы опасаетесь мщения. Не бойтесь. Россия умеет побеждать, но никогда не мстит. Вы можете спокойно оставаться в домах своих.
Надеемся, что Наше чадолюбивое и по единому подвигу милосердия соделанное прощение приведет в чистосердечное раскаяние виновных, и жителям областей сих докажет, что они, яко народ издревле единоязычный и единоплеменный с россиянами, нигде и никогда не могут быть так счастливы и безопасны, как в совершенном во едино тело слиянии с могущественною и великодушною Россиею.
Александр I».
1812
https://t.me/lang_witch/506
п.с. надеюсь ,что часть народа на украине тоже уцелеет от этих хищников и умельцев перепрошивать головы ,да и в самой России еще чистить и чистить авгиевы конюшни и конечно же это не Делягиы -они десятки лет только говорят и говорят правильно ,но их при этом никто не трогает…
ВЗГЛЯД: Стало известно об аресте пытавшегося бежать с «Азовстали» канадского генерала
Канадского генерала Тревора Кадиера арестовали при попытке побега с территории «Азовстали» в Мариуполе, сообщили СМИ и блогеры.
По распространившимся данным, генерал руководил биолабораторией №1, где 18 человек работали со смертельными вирусами. Кадиера доставили в Москву, где он предстанет перед судом
сегодня Макорон два часа беседовал с ВВП ,кого ж они там потеряли ,может Леви-вот бы эту цуку поймать…
Пока домыслы. А вот то, что сегодня Макарон пообещал Зельцу усилить помощь после тёрки по телефону,- ясно говорит о том, куда его послал Дядя Вова.