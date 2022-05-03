Брифинг Минобороны России (03.05.2022 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
Высокоточными ракетами «Оникс» в районе Одессы нанесен удар по логистическому центру на военном аэродроме, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения. Уничтожены ангары с беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ2», а также ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из США и европейских стран.
Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение ночи ВКС России нанесено поражение шести военным объектам Украины. Среди них: защищенный пункт управления, склад боеприпасов в районе населенного пункта Слатино, а также четыре района сосредоточения живой силы и военной техники.
Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 69 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
Ракетными войсками поражены командные пункты 81-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Долина и 77-й бригады территориальной обороны в районе Подоловки Харьковской области. Также в районе Кульбакино Николаевской области уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300.
Артиллерийскими подразделениями поражены 54 огневых позиций артиллерии ВСУ, 38 опорных пунктов, а также 195 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожено до 230 националистов и 52 единицы вооружения и военной техники.
Российскими средствами противовоздушной обороны за ночь уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов: Березовка Одесской области, Борщевая и Чернещина Харьковской области, БАРВИНОК Херсонской области и Михайловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, сбиты в воздухе: в районе Дмитровки украинская баллистическая ракета «Точка-У» и в районе Изюма два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 696 беспилотных летательных аппаратов, 286 зенитных ракетных комплексов,
2783 танка и других боевых бронированные машины, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1255 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2590 единиц специальной военной автомобильной техники.