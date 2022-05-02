Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

▫️ Высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки поражены 38 военных объектов Украины. Среди них: четыре пункта управления, 30 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники и три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов ПЕРВОМАЙСКОЕ и ИЛЬИЧЕВКА. Также уничтожены: зенитный ракетный комплекс «Оса АКМ» и батарея реактивных систем залпового огня в районе АРХАНГЕЛОВКИ.

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 27 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе населенного пункта ЧЕРВОНОЕ Запорожской области. Уничтожено до 160 человек личного состава и 26 единиц украинской бронетехники.

▫️ Ракетными войсками за сутки поражены девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, а также украинская батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и артиллерийская батарея на огневых позициях.

▫️ Артиллерийскими подразделениями поражены 26 пунктов управления, 78 опорных пунктов, 359 районов сосредоточения живой силы и техники и 67 огневых позиций артиллерии. Уничтожены шесть складов боеприпасов, до 280 человек личного состава и 43 единицы вооружения и военной техники ВСУ.

▫️ Российскими средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов ВЕСЕЛОЕ, БОРЩЕВО и БАЛАКЛЕЯ Харьковской области, КИСЕЛЕВКА Херсонской области, МАЯК Запорожской области, ДОКУЧАЕВ, КОРСУНЬ и ХАНЖИНКОВО Донецкой Народной Республики, а также в районе города ЛУГАНСК. В районе населенного пункта ПЕТРОВСКОЕ Луганской Народной Республики сбиты две тактические ракеты «Точка-У» и в районе ДОНЕЦКОЕ уничтожен реактивный снаряд «СМЕРЧ».

▫️ В ходе воздушного боя в районе СЛАВЯНСКА сбит украинский истребитель МиГ-29.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 683 беспилотных летательных аппарата, 281 зенитный ракетный комплекс, 2756 танков и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1234 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2563 единицы специальной военной автомобильной техники.