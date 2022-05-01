Брифинг Минобороны России (01.05.2022 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
Высокоточными ракетами «Оникс» в районе ОДЕССЫ на военном аэродроме уничтожен ангар с поступившим из США и европейских стран вооружением и боеприпасами, а также разрушена взлетно-посадочная полоса.
Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесено поражение семи военным объектам Украины. Среди них: четыре района сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов БЕРЁЗОВОЕ Донецкой Народной Республики, СЛАТИНО и БАРВЕНКОВО Харьковской области.
Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса С-300 в районах населенных пунктов ЗАПОРОЖЬЕ и АРТЕМОВСК. Поражены два склада боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов ПРИВОЛЬНОЕ и ШЕВЧЕНКО Запорожской области, а также пятнадцать опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники. В результате ударов уничтожены до 140 человек личного состава и 19 единиц бронетехники ВСУ.
Ракетными войсками и артиллерией в течение суток поражены 786 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 24 пункта управления и три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе ГРУШЕВАХИ. Уничтожены до 200 человек личного состава, батарея реактивных систем залпового огня и до 20 единиц военной техники.
Российскими средствами противовоздушной обороны в районе ПЕТРОВСКОЕ Харьковской области сбиты два бомбардировщика Су-24м воздушных сил Украины. Также в течение ночи уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов МЕЖЕВАЯ, НОВОБОГДАНОВКА, МИРОГРАД, ШИРОКАЯ БАЛКА, ПРИЮТНОЕ, ТОРСКОЕ, СТАРОМИХАЙЛОВСКАЯ, БАЛАКЛЕЯ и ХАРЦИЗСК. Над населенным пунктом ТОКМАК Запорожской области сбиты две украинские баллистические ракеты «Точка-У». Также над населенным пунктом СЕМЁНОВКА Харьковской области уничтожены два украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 145 самолетов, 112 вертолетов, 672 беспилотных летательных аппарата, 281 зенитный ракетный комплекс, 2703 танка и других боевых бронированных машин, 312 установок реактивных систем залпового огня, 1203 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2514 единиц специальной военной автомобильной техники.
Оскольский котёл. Зрады и перемоги:
https://odnarodyna.org/article/zrady-i-peremogi-29-aprelya-oskolskiy-kotyol?utm_source=politobzor.net