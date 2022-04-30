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ЗМЕИ – ЧТО МЫ О НИХ НЕ ЗНАЕМ? Документальный фильм о самых скользких рептилиях, которых все боятся

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Страх перед змеями – пожалуй, главная фобия на земле. И, казалось бы, это вполне понятно – некоторые из них смертоносны, поэтому бояться змей – это всего лишь генетически зашитый в наше тело вопрос инстинкта выживания. Но было бы несправедливо считать, что змеи – только убийцы. Это еще и удивительные животные с невероятными способностями и невероятными внешними данными.

Например, как летают некоторые змеи? Почему они вообще отказались от лапок? Как делают противоядие от змеиного яда? В этом документальном фильме мы собрали самые удивительные кадры, которые мало кто видел, и которые могут вызвать разные эмоции, но уж точно никого не оставят равнодушным.

Тайм-коды:

< ![CDATA[]]>00:00:00< ![CDATA[]]> – Вступление

< ![CDATA[]]>00:00:48< ![CDATA[]]> – Как работают змееловы?

< ![CDATA[]]>00:01:43< ![CDATA[]]> – Нужно ли высасывать яд?

< ![CDATA[]]>00:02:28< ![CDATA[]]> – Что делать при укусе змеи?

< ![CDATA[]]>00:02:49< ![CDATA[]]> – Как делают антидот от змеиного яда?

< ![CDATA[]]>00:04:49< ![CDATA[]]> – Смертельные укусы

< ![CDATA[]]>00:05:43< ![CDATA[]]> – Змеиный яд и его последствия

< ![CDATA[]]>00:06:45< ![CDATA[]]> – Биологическая фабрика по производству антидота

< ![CDATA[]]>00:08:03< ![CDATA[]]> – Змеиные способности

< ![CDATA[]]>00:08:26< ![CDATA[]]> – Коричневая бойга, умеющая двигаться вертикально

< ![CDATA[]]>00:09:25< ![CDATA[]]> – Змея-робот

< ![CDATA[]]>00:10:02< ![CDATA[]]> – Подземные змеи

< ![CDATA[]]>00:10:27< ![CDATA[]]> – Плавающие змеи

< ![CDATA[]]>00:11:02< ![CDATA[]]> – Летающие змеи

< ![CDATA[]]>00:12:19< ![CDATA[]]> – Нереальная гибкость

< ![CDATA[]]>00:13:05< ![CDATA[]]> – Где живут змеи?

< ![CDATA[]]>00:13:37< ![CDATA[]]> – С чего все началось?

< ![CDATA[]]>00:16:03< ![CDATA[]]> – Самые необычные представители:

< ![CDATA[]]>00:16:12< ![CDATA[]]> – Калифорнийская подвязочная змея

< ![CDATA[]]>00:16:39< ![CDATA[]]> – Радужная змея

< ![CDATA[]]>00:17:11< ![CDATA[]]> – Голубые змеи

< ![CDATA[]]>00:18:03< ![CDATA[]]> – Королевский питон

< ![CDATA[]]>00:18:27< ![CDATA[]]> – Змея – альбинос

< ![CDATA[]]>00:19:21< ![CDATA[]]> – Моноклевая кобра

< ![CDATA[]]>00:20:09< ![CDATA[]]> – Двухголовая змея

< ![CDATA[]]>00:21:26< ![CDATA[]]> – Калифорнийская королевская змея. Двухголовая змея-альбинос

< ![CDATA[]]>00:21:59< ![CDATA[]]> – Как разводят особей с необычным окрасом?

< ![CDATA[]]>00:23:34< ![CDATA[]]> – Паукохвостая змея

< ![CDATA[]]>00:24:08< ![CDATA[]]> – Габонская гадюка. Самая ленивая змея

< ![CDATA[]]>00:24:52< ![CDATA[]]> – Щупальценосная змея

< ![CDATA[]]>00:25:20< ![CDATA[]]> – Листоносый мадагаскарский уж

< ![CDATA[]]>00:25:53< ![CDATA[]]> – Африканский дракончик

< ![CDATA[]]>00:26:25< ![CDATA[]]> – Яванская бородавчатая змея

< ![CDATA[]]>00:27:04< ![CDATA[]]> – Гадюка обыкновенная

< ![CDATA[]]>00:27:35< ![CDATA[]]> – Зеленая мамба

< ![CDATA[]]>00:28:15< ![CDATA[]]> – Индийская кобра

< ![CDATA[]]>00:28:47< ![CDATA[]]> – Африканский бумсланг

< ![CDATA[]]>00:29:42< ![CDATA[]]> – Тигровая змея

< ![CDATA[]]>00:30:21< ![CDATA[]]> – Малайский крайт

< ![CDATA[]]>00:31:00< ![CDATA[]]> – Черная мамба

< ![CDATA[]]>00:31:48< ![CDATA[]]> – Прибрежный тайпан

< ![CDATA[]]>00:32:12< ![CDATA[]]> – Морская змея Белчера

< ![CDATA[]]>00:32:49< ![CDATA[]]> – Африканские яичные змеи

< ![CDATA[]]>00:34:20< ![CDATA[]]> – Рогатая гадюка

< ![CDATA[]]>00:34:38< ![CDATA[]]> – Гадюка-носорог

< ![CDATA[]]>00:35:59< ![CDATA[]]> – Слепозмейки

< ![CDATA[]]>00:36:21< ![CDATA[]]> – Длиннорылая плетевидка

< ![CDATA[]]>00:36:56< ![CDATA[]]> – 15-метровые змеи Титанобоа

< ![CDATA[]]>00:37:26< ![CDATA[]]> – Барбадосская узкоротая змея

< ![CDATA[]]>00:38:21< ![CDATA[]]> – Размножение змей

< ![CDATA[]]>00:43:28< ![CDATA[]]> – Почему у змей мутнеют глаза? Линька

< ![CDATA[]]>00:45:42< ![CDATA[]]> – Главные враги змей:

< ![CDATA[]]>00:46:24< ![CDATA[]]> – Мангусты против змей

< ![CDATA[]]>00:48:04< ![CDATA[]]> – Королевская кобра – каннибал

< ![CDATA[]]>00:50:04< ![CDATA[]]> – Почему королевские кобры настолько опасны?

< ![CDATA[]]>00:51:27< ![CDATA[]]> – Что будет, если сразяться две королевские кобры?

< ![CDATA[]]>00:52:25< ![CDATA[]]> – Питон – главный противник королевской кобры

< ![CDATA[]]>00:53:15< ![CDATA[]]> – Змеиная деревня в Тайланде

< ![CDATA[]]>00:54:12< ![CDATA[]]> – История змееловов

< ![CDATA[]]>00:56:14< ![CDATA[]]> – Лекарства из змеиного яда

< ![CDATA[]]>00:56:36< ![CDATA[]]> – Одна из самых опасных профессий

< ![CDATA[]]>00:56:41< ![CDATA[]]> – Гибель американского герпетолога

< ![CDATA[]]>00:57:25< ![CDATA[]]> – Самая знаменитая жертва змеиного яда

< ![CDATA[]]>00:58:27< ![CDATA[]]> – Кормление верблюдов живыми змеями

< ![CDATA[]]>00:58:43< ![CDATA[]]> – Народная медицина. Змеиный яд

< ![CDATA[]]>00:59:48< ![CDATA[]]> – Завершение

Источник: https://www.kramola.info/video/neobyknovennoe/zmei-chto-my-o-nih-ne-znaem-dokumentalnyy-film-o-samyh-skolzkih-reptiliyah
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