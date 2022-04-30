Почему КООПЕРАЦИЯ СПАСЁТ Россию
Участники: Смуров Игорь Игоревич и Давлетбаев Рустам Хайбуллович
Ведущий: Алексей Орлов
В эфире обсудим:
Почему кооперация и почему мы этим занимаемся. Почему кооперация эффективнее умирающей капиталистической модели. Почему именно некоммерческий формат потребительской кооперации? Деньги и человек, или: деньги или человек и его самореализация? Ты – не начальник, я – не дурак. Формат “бизнеса”, который “не война”. Человек человеку – СОСЕД – объединение или конкуренция? Кристаллизация настоящих лидеров. Главный критерий лидеров – создание Общественно Полезного Продукта. Возврат к классическим (наука о хозяйствовании) принципам экономики.
Как современные цифровые технологии усиливают ее эффективность. Что мы делаем и что мы сделали. Цель нашего проекта – платформа свободной экономики для всех.
Цель обсуждения:
Дать клич – присоединяться и объединяться на создание не просто общей инфраструктуры кооперации, но и для создания в стране справедливого контура экономики для потребительского сегмента.
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Быть ДОБРУ!
#кооперация #Россия #деньги
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