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Почему КООПЕРАЦИЯ СПАСЁТ Россию

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Участники: Смуров Игорь Игоревич и Давлетбаев Рустам Хайбуллович
Ведущий: Алексей Орлов

В эфире обсудим:

Почему кооперация и почему мы этим занимаемся. Почему кооперация эффективнее умирающей капиталистической модели. Почему именно некоммерческий формат потребительской кооперации? Деньги и человек, или: деньги или человек и его самореализация? Ты – не начальник, я – не дурак. Формат “бизнеса”, который “не война”. Человек человеку – СОСЕД – объединение или конкуренция? Кристаллизация настоящих лидеров. Главный критерий лидеров – создание Общественно Полезного Продукта. Возврат к классическим (наука о хозяйствовании) принципам экономики.
Как современные цифровые технологии усиливают ее эффективность. Что мы делаем и что мы сделали. Цель нашего проекта – платформа свободной экономики для всех.

Цель обсуждения:

Дать клич – присоединяться и объединяться на создание не просто общей инфраструктуры кооперации, но и для создания в стране справедливого контура экономики для потребительского сегмента.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
#кооперация #Россия #деньги
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yFTBjdxrjCc
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