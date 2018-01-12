Как должна работать кооперация (Познавательное ТВ, Сергей Грошев)

Сергей Грошев: Как должна работать кооперация. Выступление на Северном деловом форуме “Ливадия” в ноябре 2017: https://www.youtube.com/playlist?list…

Содержание:

0:00:00 – почему не работает кооперация

0:07:03 – что такое кооператив

0:09:39 – почему миром управляют транснациональные корпорации?

0:10:00 – болтают многие, делают единицы

0:11:16 – постинформационное общество

0:12:38 – строительство нового мира

0:13:48 – отдать или продать?

0:16:51 – принципы и договорённости кооперации

0:20:39 – как распродали СССР

0:23:35 – принципы кооперации

0:28:11 – образ будущего для кооперативного движения

0:38:42 – механизмы кооперации

0:40:38 – колхозное Сколково

0:44:09 – кооперативный фонд

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Источник: www.youtube.com