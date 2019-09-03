ВП СССР: «О текущем моменте» № 1 (139). Снова о перспективах… 5





Все прочие общественные институты (государственность, наука, школа) порождены институтом семьи в ходе исторического развития обществ, а изменения в их функционировании следуют за изменениями, происходящими в институте семьи, с некоторым запаздыванием.

Поэтому в ходе «гибридных войн» институт семьи — первейший объект атаки, а норма рабовладения — в рабском стаде не должно быть института семьи и должен процветать всевозможный разврат потому, что это калечит генетику и обеспечивает биологическую и социокультурную ущербность рабов (а также — жертв успешной гибридной агрессии) в сопоставлении с рабовладельцами и агрессорами.



Экономическое подавление института семьи — один из аспектов гибридной агрессии против России, что показано в приводимой ниже выдержке из публикации в «Комсомольской правде».



«Недавно Росстат огорошил: 26% наших детей живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума. Самая высокая концентрация детской бедности в селах: 45 % деревенских ребятишек растут вмалоимущих семьях.



А в многодетных семьях по всей стране уровень бедности еще выше — 52,2 %. Да, ведомство оговорилось, что это данные 2017 года, их только сейчас посчитали — такие уж у нас скоростивычислений в эпоху нанотехнологий и IT-революций.



Социологи уже заговорили о ловушке нищеты, в которую попала значительная часть россиян, это нехудожественный образ, а профессиональный термин. Он обозначает бедность, ставшую родовым проклятием, из которого не могут выбраться поколения за поколением». 72

И хотя эта статистика соответствует действительности и в ней выразилась политика экономического геноцида, необходимо понять, что все разговоры о том, что в условиях постсоветской России семья не может себе позволить зачать, родить и воспитать нескольких детей потому, что это означает для неё впасть в нищету и после этого продолжать «плодить нищету» в последующих поколениях — вздор, обусловленный «потреблятским» образом жизни приверженцев этой точки зрения вне зависимости от того, какими доходами в расчёте на одного члена семьи они располагают.



Жизненная состоятельность такого рода мнений опровергается исторической практикой, в частности, данными по блокадному Ленинграду.

«В 1941 году приходится 25 рождений на тысячу жителей, т.е. еще продолжался довоенный уровень рождаемости детей, в 1942 — 10, в 1943 — 12,6, в 1944 — 25, в 1945 — 38! 73





Отсюда я вынужден сделать важнейший вывод: В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ НА ТЫСЯЧУ ЖИТЕЛЕЙ РОЖДАЛОСЬ ПОЧТИ ВДВОЕ БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ, ЧЕМ ИХ РОЖДАЛОСЬ В РАЗГАР ПЕРЕСТРОЙКИ В ПЕТЕРБУРГЕ.



Если в период Блокады ленинградцы твердо знали, кто их враг, и также твердо были уверены в победе, то в начале 90-х, в условиях безудержного разграбления богатства страны и столь же безудержного обнищания основной массы населения, город охватила безысходность, пришло трагическое мироощущение и его верные спутники — увеличивающееся количество самоубийств и уменьшающееся количество новых рождений.



Не с этим ли связаны возникшие с 1989 года попытки части нашей интеллигенции принизить подвиг ленинградцев в период Блокады, выпятить все негативное и замолчать все позитивное той поры? Из отмеченных фактов следует, что вера в будущее, жажда жизни у блокадников была выше, чем у жителей Ленинграда-Петербурга эпохи перестройки».



Соответственно:



· Шуточки о блокаде Ленинграда, включая тему зачатия и рождаемости в нём, отрицание подвига жителей и защитников города — удел «бандерлогов» и негодяев.



· Даже в результате текущей, начиная с 2008 г., деградации экономики страны условия жизни в России в наши дни, включая и аспекты потребления, всяко качественно лучше, чем условия жизни в СССР в годы Великой Отечественной войны, и тем более, — лучше, чем они были в блокадном Ленинграде либо в «лихие девяностые» в большинстве регионов России. Да, действительно, в условиях политики экономического геноцида, осуществляемой на протяжении нескольких десятилетий, дети в семье это — прежде всего тяжёлая нагрузка на бюджет подавляющего большинства семей.



Но обилие не самых дешёвых иномарок на дорогах и на стоянках перед хрущёвками, чуть ли не ежегодная замена не самых дешёвых мобильных телефонов и компьютеров новыми ещё более дорогими моделями, ежегодное обновление гардероба в соответствии с требованиями моды, устремлённость на заграничные пляжи, работа на то, чтобы переехать на жительство (желательно постоянное) в «более цивилизованные страны», иллюзорные надежды вступить в брак и родить детей после того как будет сделана карьера и обеспечено «финансовое и материальное благополучие»,



Такая инверсия приоритетов в смыслах жизни большинства индивидов обоих полов, а также распространение сексуально-извращенческих субкультур, «культурного пития» алкогольных напитков (включая пиво инструмент биохимической кастрации) и иных ухудшающих генетику субкультур, движений феминизма и чайлд-фри — тоже результат «гибридной войны» против России.



Поэтому следующий шаг — понять, что в собственном спектре потребления и деятельности принадлежит к демографически обусловленным потребностям, а что — к деградационно паразитическим, и на основе этого разграничения — осмысленно-волевым порядком — отказаться от удовлетворения своих деградационно-паразитических потребностей и выйти из культуры «потреблятства»: сразу же появятся некоторые свободные средства, которые можно направить на построение и развитие семьи.



В частности, переход (взрослых) к режиму питания, предлагаемому мусульманам в пост Рамазан (однократное питание перед сном), — вопреки мнению европейской медицинской традиции — обеспечивает улучшение показателей здоровья, высвобождает время, влечёт за собой сокращение объёма потребления продуктов питания и общий рост работоспособности.



Почему за 1 300 лет со времени ниспослания Корана носители мусульманской культуры этого не ощутили, не поняли и не ввели в норму повседневной жизни? — одна из загадок истории, объяснить которую можно только тем, что ислам воспринят и воспроизводится ими как свод ритуалов, а не как жизнь человека в искреннем (нелицемерном) диалоге с Богом.



Но главное состоит в том, что если человек личностно развивается и продвигается к становлению необратимо человечного типа строя психики, то происходит изменение того, как он взаимодействует с ноосферой Земли.



В результате личностного развития невозможное прежде— становится для него возможным даже вопреки, казалось бы, непреодолимым обстоятельствам.



И кроме того, он обретает поддержку Свыше в реализации его благих устремлений: необходимо только верить Богу как субъекту, добродетельствующему по отношению к индивиду, и не разрушать Его помощь своими сомнениями и нигилизмом и представлениями о том, что Бог сделает за человека всё сам и даст ему всё вожделенное в готовом к употреблению виде.



А для того, чтобы жить в ладу с ноосферой и Богом, необходимо научиться держать эмоционально-смысловой строй, выработать навык самообладания, устойчивый в ходе взаимодействия с потоком событий.



Тем не менее, демографические проблемы России таковы, что три ребёнка в семье — это мало: для развития страны надо как минимум — четверо детей, которых надо не только родить и прокормить, но и воспитать так, чтобы они стали культурно-состоятельными, т.е. могли бы по своему усмотрению отвечать на «вызовы времени» и профилактировать их.



В условиях проводимой постсоветской государственностью политики экономического геноцида принцип «четверо детей и более в семье» для большинства семей означает:



· Жизнь «в тесноте — да не в обиде», чему необходимо учиться. Да, это — режим выживания, но «гибридная война» — тоже война и в ней — либо Победа путём мобилизации всех ресурсов и их предельно эффективного использования, либо побеждённые не заслуживают ни жалости, ни пощады.



· Внутреннюю экономию, в соответствии с которой младшим детям придётся пользоваться одеждой старших детей, выросших из неё и т.п. Эти цифры я и возьму за основу. А теперь рассмотрим количество рождений детей в перестройку — эти данные приводятся во многих справочных изданиях. Если в 1985 году на тысячу жителей Ленинграда-Петербурга было 14,5 рождений, в 1990 — 10,8, то в 1995 — 6,99, а в 1996 — 6,6 родившихся.Отсюда я вынужден сделать важнейший вывод: В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ НА ТЫСЯЧУ ЖИТЕЛЕЙ РОЖДАЛОСЬ ПОЧТИ ВДВОЕ БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ, ЧЕМ ИХ РОЖДАЛОСЬ В РАЗГАР ПЕРЕСТРОЙКИ В ПЕТЕРБУРГЕ.Если в период Блокады ленинградцы твердо знали, кто их враг, и также твердо были уверены в победе, то в начале 90-х, в условиях безудержного разграбления богатства страны и столь же безудержного обнищания основной массы населения, город охватила безысходность, пришло трагическое мироощущение и его верные спутники — увеличивающееся количество самоубийств и уменьшающееся количество новых рождений.Не с этим ли связаны возникшие с 1989 года попытки части нашей интеллигенции принизить подвиг ленинградцев в период Блокады, выпятить все негативное и замолчать все позитивное той поры? Из отмеченных фактов следует, что вера в будущее, жажда жизни у блокадников была выше, чем у жителей Ленинграда-Петербурга эпохи перестройки». 74 Соответственно:· Шуточки о блокаде Ленинграда, включая тему зачатия и рождаемости в нём, отрицание подвига жителей и защитников города — удел «бандерлогов» и негодяев.· Даже в результате текущей, начиная с 2008 г., деградации экономики страны условия жизни в России в наши дни, включая и аспекты потребления, всяко качественно лучше, чем условия жизни в СССР в годы Великой Отечественной войны, и тем более, — лучше, чем они были в блокадном Ленинграде либо в «лихие девяностые» в большинстве регионов России. Да, действительно, в условиях политики экономического геноцида, осуществляемой на протяжении нескольких десятилетий, дети в семье это — прежде всего тяжёлая нагрузка на бюджет подавляющего большинства семей.Но обилие не самых дешёвых иномарок на дорогах и на стоянках перед хрущёвками, чуть ли не ежегодная замена не самых дешёвых мобильных телефонов и компьютеров новыми ещё более дорогими моделями, ежегодное обновление гардероба в соответствии с требованиями моды, устремлённость на заграничные пляжи, работа на то, чтобы переехать на жительство (желательно постоянное) в «более цивилизованные страны», иллюзорные надежды вступить в брак и родить детей после того как будет сделана карьера и обеспечено «финансовое и материальное благополучие», 75 и многое другое — показатели того, что при планировании деятельности и реализации личных и семейных бюджетов удовлетворение «потреблятских» устремлений стоит на более высоких приоритетах, нежели задача построения семьи, воспроизводства народа в новых культурно состоятельных поколениях: ведь, сильное государство — это, прежде всего, духовно и физически здоровое и образованное население, воспроизводящее себя в преемственности поколение с развитием этих качеств.Такая инверсия приоритетов в смыслах жизни большинства индивидов обоих полов, а также распространение сексуально-извращенческих субкультур, «культурного пития» алкогольных напитков (включая пиво инструмент биохимической кастрации) и иных ухудшающих генетику субкультур, движений феминизма и чайлд-фри — тоже результат «гибридной войны» против России.Поэтому следующий шаг — понять, что в собственном спектре потребления и деятельности принадлежит к демографически обусловленным потребностям, а что — к деградационно паразитическим, и на основе этого разграничения — осмысленно-волевым порядком — отказаться от удовлетворения своих деградационно-паразитических потребностей и выйти из культуры «потреблятства»: сразу же появятся некоторые свободные средства, которые можно направить на построение и развитие семьи.В частности, переход (взрослых) к режиму питания, предлагаемому мусульманам в пост Рамазан (однократное питание перед сном), — вопреки мнению европейской медицинской традиции — обеспечивает улучшение показателей здоровья, высвобождает время, влечёт за собой сокращение объёма потребления продуктов питания и общий рост работоспособности.Почему за 1 300 лет со времени ниспослания Корана носители мусульманской культуры этого не ощутили, не поняли и не ввели в норму повседневной жизни? — одна из загадок истории, объяснить которую можно только тем, что ислам воспринят и воспроизводится ими как свод ритуалов, а не как жизнь человека в искреннем (нелицемерном) диалоге с Богом.Но главное состоит в том, что если человек личностно развивается и продвигается к становлению необратимо человечного типа строя психики, то происходит изменение того, как он взаимодействует с ноосферой Земли.В результате личностного развития невозможное прежде— становится для него возможным даже вопреки, казалось бы, непреодолимым обстоятельствам. 76 И кроме того, он обретает поддержку Свыше в реализации его благих устремлений: необходимо только верить Богу как субъекту, добродетельствующему по отношению к индивиду, и не разрушать Его помощь своими сомнениями и нигилизмом и представлениями о том, что Бог сделает за человека всё сам и даст ему всё вожделенное в готовом к употреблению виде.А для того, чтобы жить в ладу с ноосферой и Богом, необходимо научиться держать эмоционально-смысловой строй, выработать навык самообладания, устойчивый в ходе взаимодействия с потоком событий.Тем не менее, демографические проблемы России таковы, что три ребёнка в семье — это мало: для развития страны надо как минимум — четверо детей, которых надо не только родить и прокормить, но и воспитать так, чтобы они стали культурно-состоятельными, т.е. могли бы по своему усмотрению отвечать на «вызовы времени» и профилактировать их.В условиях проводимой постсоветской государственностью политики экономического геноцида принцип «четверо детей и более в семье» для большинства семей означает:· Жизнь «в тесноте — да не в обиде», чему необходимо учиться. Да, это — режим выживания, но «гибридная война» — тоже война и в ней — либо Победа путём мобилизации всех ресурсов и их предельно эффективного использования, либо побеждённые не заслуживают ни жалости, ни пощады.· Внутреннюю экономию, в соответствии с которой младшим детям придётся пользоваться одеждой старших детей, выросших из неё и т.п.



То есть вызовы времени таковы, что требуют реализовать то, о чём говорил О. фон Бисмарк — «Россия опасна мизерностью своих потребностей».

Для реализации этого семьям потребуется самостоятельно преодолевать разобщение людей и семей, соорганизовываться — учиться кооперации, чтобы эффективно помогать друг другу в решении разного рода проблем, на решение которых не хватает средств семейного бюджета благодаря «финансовому климату», который сформировали и поддерживают в стране подвластные либерально-буржуазной ветви масонства «Единая Россия» 77 и центробанк.

* * *

Изложенное выше прочитано взрослыми представителями нескольких многодетных семей и одобрено ими, поскольку сами они прошли через всё это в Любви к своим супругам, детям, друзьям детей.

* *

*

Один из аспектов становления и распространение соборности — взаимопомощь семей друг другу. Но для того, чтобы соборность стала реальностью, определяющей качество жизни общества и политику государственности, надо преодолевать предубеждения о том, что прибегать к помощи других людей — унизительно и недостойно человека; но при этом и оказание помощи — со своей стороны — должно быть дружеским, а не самодовольно-меценатскивысокомерным.

· Что касается патриотизма предпринимателей, то те из них, кто не «потребляти» и не приверженцы капитализма со «слегка очеловеченным мурлом», обязаны:

Ø обеспечить дополнительные — не символические, а жизненно ощутимые — выплаты сотрудникам, в семьях которых рождаются и растут дети, а также воспитываются приёмные дети;

Ø в рамках своих возможностей соучаствовать в финансировании различных образовательных проектов, направленных на личностное развитие населения — как детей, так взрослых, как по-одиночке, так и в составе семей.

· С другой стороны, эти выплаты должны осознаваться сотрудникам именно как помощь работодателя им в обеспечении личностного развития их детей, обусловленная не только фактом наличия детей и доброй волей работодателя, но и их собственным отношением к труду на предприятии работодателя, т.е. они, получая эти доплаты, не имеют права «бандерложить» на работе.

В ближайшие десять лет действительно надо родить не менее 100 миллионов детей и — вопреки информационной политике СМИ и министерства просвещения РФ — обеспечить их культурную состоятельность в процессе взросления.



Но надо понимать, что «обеспечить культурную состоятельность» ребёнка в процессе взросления — это не означает снабжать его по как можно наиболее высоким стандартам всем, что так или иначе стало модно в его возрастной группе: формирование детской моды (моды в детской социальной группе) как социального явления, детских вожделений — один из аспектов «гибридной войны». 78

Во все эпохи обеспечение истинной культурной состоятельности индивида заключалось в ином во всех социальных группах — в формировании способности воспринимать Жизнь без предубеждений, осмыслять её и действовать по совести осмысленно волевым порядком без оглядки на окружающих и вышестоящих в социальной иерархии. 79





И надо понимать, что не существует в природе «развивающих» компьютерных игр или каких-либо «развивающих» гаджетов: единственно, что они развивают, — навык нажимать на кнопки клавиатуры и щёлкать мышкой, но личностное развитие состоит не в этом.



Творческий потенциал осваивается и развивается единственно в результате осмысленного общения родителей с детьми, начиная с пренатального периода жизни ребёнка, и далее — самими детьми в процессе взросления в результате их собственного творчества и познания.



В наши дни это означает, что невозможность для семьи купить ребёнку навороченный гаджет для того, чтобы он мог похвастаться им перед друзьями, требует всего лишь одного — объяснить, почему это невозможно, и что это реально не только не ущемляет ребёнка ни в чём, но более того — открывает перед ним лучшие возможности, от которых отказываются те, кто становится рабами гаджетов.



· В частности, если познавательно-творческий потенциал освоен, то когда жизнь потребует, человек сам научится пользоваться любой техникой, просто прочитав самостоятельно «руководство пользователя» и какие-то пособия для «чайников» и осмысленно опробовав в действии все пункты меню программ, необходимых ему для работы.



· Но если познавательно-творческий потенциал не освоен, то даже после окончания вуза по специальности «информационные технологии», он останется зомби, вызубрившим какието сведения и наработавшим какие-то автоматизмы обращения с «гаджетами», поэтому изменение интерфейса операционной системы



Но главное — семья должна осуществить такое воспитание, чтобы дети входили в возраст, когда пробуждаются половые инстинкты, носителями человечного типа строя психики, а получая образование и осваивая свой творческий потенциал, обретали функционально-психологический тип «единоначальника», а ещё лучше — «юродивого единоначальника».



И такие дети, вырастая, должны осуществить благое будущее России и человечества.



Теперь о том, чего делать не следует. Но наряду с совестью и волей в формировании культурной состоятельности личности особую роль играет освоение и развитие познавательно-творческого потенциала.И надо понимать, что не существует в природе «развивающих» компьютерных игр или каких-либо «развивающих» гаджетов: единственно, что они развивают, — навык нажимать на кнопки клавиатуры и щёлкать мышкой, но личностное развитие состоит не в этом. 80 Творческий потенциал осваивается и развивается единственно в результате осмысленного общения родителей с детьми, начиная с пренатального периода жизни ребёнка, и далее — самими детьми в процессе взросления в результате их собственного творчества и познания.В наши дни это означает, что невозможность для семьи купить ребёнку навороченный гаджет для того, чтобы он мог похвастаться им перед друзьями, требует всего лишь одного — объяснить, почему это невозможно, и что это реально не только не ущемляет ребёнка ни в чём, но более того — открывает перед ним лучшие возможности, от которых отказываются те, кто становится рабами гаджетов.· В частности, если познавательно-творческий потенциал освоен, то когда жизнь потребует, человек сам научится пользоваться любой техникой, просто прочитав самостоятельно «руководство пользователя» и какие-то пособия для «чайников» и осмысленно опробовав в действии все пункты меню программ, необходимых ему для работы.· Но если познавательно-творческий потенциал не освоен, то даже после окончания вуза по специальности «информационные технологии», он останется зомби, вызубрившим какието сведения и наработавшим какие-то автоматизмы обращения с «гаджетами», поэтому изменение интерфейса операционной системы 81 или прикладной программы в новой версии поставит его в тупик, и его потребуется снова направлять на какие-то курсы для обучения пользованию новым «продвинутым и улучшенным продуктом».Но главное — семья должна осуществить такое воспитание, чтобы дети входили в возраст, когда пробуждаются половые инстинкты, носителями человечного типа строя психики, а получая образование и осваивая свой творческий потенциал, обретали функционально-психологический тип «единоначальника», а ещё лучше — «юродивого единоначальника».И такие дети, вырастая, должны осуществить благое будущее России и человечества.

· Не следует впадать во«всёпропальчество».

· Не следует «бандерложить». В частности, не следует прилагать усилия к тому, чтобы «раскачивать лодку» и свергать «эту власть» (это касается тех «чекистов-патриотов», у которых могут сдать нервы от непонимания того, что реально происходит в глобальной политике и её проявлениях в России).



«Элитарно»-корпоративная государственность деградирует сама (ничего иного она не умеет), но этот процесс продолжительный, который даёт время на собственное личностное развитие, на рождение и воспитание детей и внуков дееспособными человеками-единоначальниками новых поколений.



Если «эту власть» обрушить ранее, чем будет сформирован и активизирован качественно иной управленческий корпус, то произойдёт социальная катастрофа, которая возрождение России, если и не сделает в принципе невозможным, то перенесёт его в ещё более отдалённое будущее.



Поэтому тем временем, которое предоставляет процесс биологической и социокультурной деградации «элитарно»-корпоративной государственности, — надо воспользоваться во благо предельно эффективным образом. Но этот рецепт не для «бандерлогов»…

Вместо заключения

Главное — не засидеться в отказе: видеть реальность такой, какова она есть; слышать правду; думать и изрекать своё мнение по совести; действовать осмысленно волевым порядком по совести, наращивая потенциал собственной дееспособности и помогая во всём этом другим…



Без этого есть полная гарантия стать «безвинными» жертвами социальной гигиены (очищения планеты от человекообразного биомусора), возрождения России и преображения «планеты обезьян» в Землю людей.

* * *

Ещё раз:

· процесс социальной гигиены — не злой умысел, проводимый в жизнь злою волей, направленный против «безвинных» людей, хотя в истории и в современности есть место и злому умыслу, и злой воле, и гибели тех, кто оказался не способен дать отпор злодеям;

· процесс социальной гигиены — неизбежное замыкание обратных связей Свыше на тех, кто не желает или не может жить в согласии с объективными закономерностями, которым подчинена жизнь Мироздания, человечества, каждого из народов и всех людей персонально.

И настоящая записка — прежде всего прочего — уведомление об этом…



Внутренний Предиктор СССР

15 августа — 1 сентября 2019 г.