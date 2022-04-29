Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что вызвавшие общественный резонанс «языковые патрули» в республике организованы профессиональными провокаторами.

«Имеющиеся факты так называемых языковых патрулей – это все провокация, направленная на подрыв национального единства Казахстана. Все эти действия организованы профессиональными провокаторами, действующими по заданию профессиональных служб или специальных служб. На языке профессиональных специальных служб это называется активными мероприятиями. И они, к сожалению, имеют место в нашей стране», – сказал он на ХХXI сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Токаев предупредил, что «политические игры вокруг языков могут привести к непоправимым последствиям». «Примеров этого на международной арене немало. Поэтому давайте будем ответственно подходить к нашей внутренней политике», – призвал он.

Глава государства подчеркнул, что «единство ради развития является общестрановым девизом». «Мы должны понимать и принимать друг друга, невзирая на различие во взглядах и убеждениях, искать точки соприкосновения и укреплять, возвеличивать то, что нас объединяет, – сказал он. – Недопустимо, чтобы высокие ценности патриотизма подменялись низменными чувствами этнического превосходства, а вместо дружбы и сплочения насаждались взаимная неприязнь и язык вражды».

«Государственным языком является казахский, и вы это тоже должны помнить и принимать меры по укреплению статуса казахского языка, но не в ущерб и не с целью дискриминации каких-нибудь других языков и тех людей и граждан, которые говорят на других языках», – указал Токаев и напомнил, что Казахстан – многоязычное государство, что является «плюсом и активом».

Ранее СМИ писали о появившихся в Казахстане т.н. языковых патрулях, представители которых требуют на улице или в магазинах от русскоговорящих граждан изъясняться только на государственном, то есть казахском языке. В прошлом году казах Куат Ахметов опубликовал в YouTube серию видеозаписей, на которых запечатлены конфликты, возникшие из-за того, что его и других людей сотрудники магазинов и объектов общественного питания не смогли обслужить на казахском языке. В описаниях к видео в отношении запечатлённых на них лиц автор использует термины «фашисты», «гастарбайтеры» и другие. Занимавший тогда должность первого замглавы администрации президента Казахстана Даурен Абаев осудил деятельность авторов канала, выразил уверенность, что правоохранительные органы дадут ей справедливую правовую оценку. МВД РФ запретило Ахметову въезд в Россию на 50 лет.

Напомним, в январе 2022 года Токаев назначил на пост министра информации Казахстана Аскара Умарова, известного тем, что он ранее вёл русофобский паблик. Он также является автором фразы: «с русскими проблемами языка и культуры – в Россию, пожалуйста».

По материалам РИА Новости, «Интерфакса», Regnum