Новости Украины и Новороссии 23 апреля 2019
- 08:47 Гройсман заявил о создании партии без Порошенко.
- 07:32 Парубий: Решение суда в пользу УПЦ является абсурдом.
- 07:08 Первые шаги: у Зеленского рассказали, как будут рубить головы гидре коррупции.
- 05:30 Что победа Зеленского принесёт Донбассу? — мнение жителей Донецка (ВИДЕО).
- 02:44 Дeдyшкa-пpoпaгaндиcт: “мы пpocто yвaжaeм Пopoшeнкo”.
- 00:30 Он хочет вернуться через год.
- 00:13 Экс-президент Украины посоветовал Зеленскому снять блокаду с Крыма (ВИДЕО).
- Вчера 21:54 «Простить и посадить»: Украинский чемпион отреагировал на поражение Порошенко (ВИДЕО).
- Вчера 20:58 Сторонники Порошенко резко изменили риторику после победы Зеленского.
Гройсман заявил о создании партии без Порошенко
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении сформировать новую политическую силу для участия в парламентских выборах.
«Однозначно, что это будет политическая сила, которая объединит в себе людей с хорошей репутацией, людей, которые способны не просто говорить, а реально делать вещи, которые будут отданы стране», — заявил Гройсман.
Он добавил, что не хочет «быть статистом в следующем политическом сезоне»:
«Я хочу быть активным, бороться за идеи и их внедрять».
Напомним, Гройсман — выдвиженец Порошенко, часть винницкой команды, которую Петро привёл с собой в мае 2014-го.
Несмотря на то, что кресло премьера он занял лишь 14 апреля 2016 года, когда ушёл Яценюк, Гройсман не желает идти на полтическое дно вместе с бывшим шефом.
Впереди — парламентские выборы и многие из тех, кто пять лет был на волне, рассматривают их как шанс отаться в политике хоть в каком-то качестве.
Отметим, Гройсман не сказал ни слова о Петре Порошенко, который, напомним, намерен и вернуться в кресло президента через год, и возглавить парламентское большинство.
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Парубий: Решение суда в пользу УПЦ является абсурдом
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий считает, что Украинская православная церковь (Московского патриархата) должна сменить название, несмотря на решение Окружного административного суда Киева.
Выступая в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV, Парубий назвал данное судебное решение «абсурдным» и подчеркнул, что закону о переименовании УПЦ (МП) продолжает действовать.
Напомним, Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла закон, обязывающий УПЦ (МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. 22 декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.
Согласно закону, если в течение четырех месяцев церковь с центром в РФ не подаст на регистрацию изменения в устав о переименовании, ее устав в этой части утратит силу.
Однако в начале апреля Окружной административный суд Киева постановил признать противоправными положения данного закона.
При этом в УПЦ отмечают, что церковь не подпадает под закон. В Украинской православной церкви акцентируют внимание, что их центр находится не в Москве, а в Киеве, а связь с российской столицей только духовная.
Отметим, что на фоне поражения Порошенко на выборах, Парубий пытается демонстрировать, что парламент будет придерживаться прежнего политического курса. Ранее сообщалось, что спикер призвал депутатов не поддаваться панике и «держать строй».
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Первые шаги: у Зеленского рассказали, как будут рубить головы гидре коррупции
В штабе будущего президента Украины Владимира Зеленского рассказали о первых шагах, которые планируют предпринять в борьбе против коррупции. Рассматриваются планы отмены депутатскую неприкосновенность, перезапуска антикоррупционных органов и снижения давления на бизнес.
Об этом в прямом эфире украинского ТВ рассказала Галина Янченко, глава Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ), которая входит в команду Зеленского.
«Депутатская неприкосновенность должна уйти в прошлое, НАПК (нацагентство по вопросам противодействия коррупции — прим. РВ) следует перезапустить, САП (специализированную антикоррупционную прокуратуру — прим. РВ) тоже, по крайней мере руководство», — заявила Галина Янченко.
Также важным шагом является снижение административного и уголовного давления на бизнес, уверена Янченко.
«Мы знаем, что сегодня хозяйственные и финансовые дела расследуют все, кто хотят — и СБУ, и налоговая. У нас даже осталась налоговая милиция! Все это нужно убрать, чтобы люди могли развиваться, развивать экономику, создавать новые рабочие места. Поэтому нужен единый орган, который будет занимается хозяйственными и финансовыми делами, а бизнес будет заниматься тем, что и должен делать — развивать экономику», — рассказала она.
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Что победа Зеленского принесёт Донбассу? — мнение жителей Донецка (ВИДЕО)
Военный корреспондент Александр Сладков поинтересовался мнением жителей Донецка о победе Владимира Зеленского на выборах президента Украины.
Итак, улицы Донецка, вопрос: «Что победа Зеленского принесёт Донбассу»?
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Дeдyшкa-пpoпaгaндиcт: “мы пpocто yвaжaeм Пopoшeнкo”
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Он хочет вернуться через год
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Экс-президент Украины посоветовал Зеленскому снять блокаду с Крыма (ВИДЕО)
Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук считает, что лидеру второго тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому необходимо изменить государственную политику по отношению к Крыму и начать налаживать отношения с жителями полуострова.
Об этом Кравчук рассказал в комментарии РИА Новости Крым.
«Украина ни при каких обстоятельствах не согласится признать, что Крым — не украинский. Но нужно делать так, чтобы наши отношения с живущими в Крыму людьми были человеческими. Необходимо снимать все блокады. Вопросы, связанные с водой, электроэнергией и так далее, должны решаться цивилизованным рыночным путем. Если мы наладим нормальные отношения с жителями Крыма, думаю, постепенно мы эти отношения будем углублять, развивать, и придем к каким-то правильным выводам», — сказал политик.
Говоря о причинах победы Зеленского на президентских выборах, Кравчук отметил, что люди на Украине устали от бедности, высоких цен и пустых обещаний властей, поэтому проголосовали за новое лицо в политике.
«Народ был готов поменять власть. Он хотел это сделать очень давно. Почему именно Зеленский? Потому что среди кандидатов в президенты не было нового человека, более политически подготовленного. Зеленский имеет хорошие человеческие качества, он юрист, гуманитарий, добрый по своей природе человек. И когда он остался наедине с действующим президентом, который все пять лет жизнь людей не только серьезно не менял, а еще и усугубил, естественно, выбрали Зеленского. Если бы вместо него был другой новый человек, выбрали бы и его тоже», — пояснил первый президент Украины.
По словам Кравчука, одна из первостепенных задач, стоящих перед новым президентом — борьба с существующими в стране коррупционными схемами, а также полное обновление управленческой элиты государства.
Кроме того, считает политик, необходимо решать проблему неподконтрольного новому президенту парламента.
«Есть только один путь — досрочно распустить парламент. Для этого нужно, чтобы как минимум 150 депутатов заявили о сложении полномочий. Если это произойдет, парламент станет недееспособным и его полномочия прекращаются. Это единственный законный путь», — отметил Кравчук.
Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье. По результатам обработки 99% протоколов, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,21% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,46% избирателей.
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«Простить и посадить»: Украинский чемпион отреагировал на поражение Порошенко (ВИДЕО)
Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBO и IBF в тяжёлом весе Александр Усик во время прямого эфира в своём Instagram поделился мнением о результате второго тура выборов президента Украины.
Знаменитый спортсмен явно остался доволен результатом волеизъявления народа.
«Знаете, что интересно? Посмотреть на тех оборотней, которые будут переворачиваться и перевоплощаться в другое обличье», — сказал он, очевидно, имея в виду «порохоботов».
«На самом деле их нужно простить. Простить и посадить», — резюмировал Усик.
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Сторонники Порошенко резко изменили риторику после победы Зеленского
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