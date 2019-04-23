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Новости Украины и Новороссии 23 апреля 2019

10:03. 23 апреля 2019 Просмотров - 186 Нет комментариев Опубликовал:

Гройсман заявил о создании партии без Порошенко

Гройсман заявил о создании партии без Порошенко | Русская весна

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении сформировать новую политическую силу для участия в парламентских выборах.

«Однозначно, что это будет политическая сила, которая объединит в себе людей с хорошей репутацией, людей, которые способны не просто говорить, а реально делать вещи, которые будут отданы стране», — заявил Гройсман.

Он добавил, что не хочет «быть статистом в следующем политическом сезоне»:

«Я хочу быть активным, бороться за идеи и их внедрять».

Напомним, Гройсман — выдвиженец Порошенко, часть винницкой команды, которую Петро привёл с собой в мае 2014-го.

Несмотря на то, что кресло премьера он занял лишь 14 апреля 2016 года, когда ушёл Яценюк, Гройсман не желает идти на полтическое дно вместе с бывшим шефом.

Впереди — парламентские выборы и многие из тех, кто пять лет был на волне, рассматривают их как шанс отаться в политике хоть в каком-то качестве.

Отметим, Гройсман не сказал ни слова о Петре Порошенко, который, напомним, намерен и вернуться в кресло президента через год, и возглавить парламентское большинство.

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Парубий: Решение суда в пользу УПЦ является абсурдом

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий считает, что Украинская православная церковь (Московского патриархата) должна сменить название, несмотря на решение Окружного административного суда Киева.

Выступая в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV, Парубий назвал данное судебное решение «абсурдным» и подчеркнул, что закону о переименовании УПЦ (МП) продолжает действовать.

«Решение окружного суда сегодня, конечно, является абсурдом. Подчеркиваю: закон не отменен, он действует», — заявил спикер.

Напомним, Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла закон, обязывающий УПЦ (МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. 22 декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Согласно закону, если в течение четырех месяцев церковь с центром в РФ не подаст на регистрацию изменения в устав о переименовании, ее устав в этой части утратит силу.

Однако в начале апреля Окружной административный суд Киева постановил признать противоправными положения данного закона.

При этом в УПЦ отмечают, что церковь не подпадает под закон. В Украинской православной церкви акцентируют внимание, что их центр находится не в Москве, а в Киеве, а связь с российской столицей только духовная.

Отметим, что на фоне поражения Порошенко на выборах, Парубий пытается демонстрировать, что парламент будет придерживаться прежнего политического курса. Ранее сообщалось, что спикер призвал депутатов не поддаваться панике и «держать строй».

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Первые шаги: у Зеленского рассказали, как будут рубить головы гидре коррупции

Первые шаги: у Зеленского рассказали, как будут рубить головы гидре коррупции | Русская весна

В штабе будущего президента Украины Владимира Зеленского рассказали о первых шагах, которые планируют предпринять в борьбе против коррупции. Рассматриваются планы отмены депутатскую неприкосновенность, перезапуска антикоррупционных органов и снижения давления на бизнес.

Об этом в прямом эфире украинского ТВ рассказала Галина Янченко, глава Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ), которая входит в команду Зеленского.

«Депутатская неприкосновенность должна уйти в прошлое, НАПК (нацагентство по вопросам противодействия коррупции — прим. РВ) следует перезапустить, САП (специализированную антикоррупционную прокуратуру — прим. РВ) тоже, по крайней мере руководство», — заявила Галина Янченко.

Также важным шагом является снижение административного и уголовного давления на бизнес, уверена Янченко.

«Мы знаем, что сегодня хозяйственные и финансовые дела расследуют все, кто хотят — и СБУ, и налоговая. У нас даже осталась налоговая милиция! Все это нужно убрать, чтобы люди могли развиваться, развивать экономику, создавать новые рабочие места. Поэтому нужен единый орган, который будет занимается хозяйственными и финансовыми делами, а бизнес будет заниматься тем, что и должен делать — развивать экономику», — рассказала она.

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Что победа Зеленского принесёт Донбассу? — мнение жителей Донецка (ВИДЕО)

Что победа Зеленского принесёт Донбассу? — мнение жителей Донецка (ВИДЕО) | Русская весна

Военный корреспондент Александр Сладков поинтересовался мнением жителей Донецка о победе Владимира Зеленского на выборах президента Украины.

Итак, улицы Донецка, вопрос: «Что победа Зеленского принесёт Донбассу»?

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Дeдyшкa-пpoпaгaндиcт: “мы пpocто yвaжaeм Пopoшeнкo”

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Он хочет вернуться через год

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Экс-президент Украины посоветовал Зеленскому снять блокаду с Крыма (ВИДЕО)

Экс-президент Украины посоветовал Зеленскому снять блокаду с Крыма (ВИДЕО) | Русская весна

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук считает, что лидеру второго тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому необходимо изменить государственную политику по отношению к Крыму и начать налаживать отношения с жителями полуострова.

Об этом Кравчук рассказал в комментарии РИА Новости Крым.

«Украина ни при каких обстоятельствах не согласится признать, что Крым — не украинский. Но нужно делать так, чтобы наши отношения с живущими в Крыму людьми были человеческими. Необходимо снимать все блокады. Вопросы, связанные с водой, электроэнергией и так далее, должны решаться цивилизованным рыночным путем. Если мы наладим нормальные отношения с жителями Крыма, думаю, постепенно мы эти отношения будем углублять, развивать, и придем к каким-то правильным выводам», — сказал политик.

Говоря о причинах победы Зеленского на президентских выборах, Кравчук отметил, что люди на Украине устали от бедности, высоких цен и пустых обещаний властей, поэтому проголосовали за новое лицо в политике.

«Народ был готов поменять власть. Он хотел это сделать очень давно. Почему именно Зеленский? Потому что среди кандидатов в президенты не было нового человека, более политически подготовленного. Зеленский имеет хорошие человеческие качества, он юрист, гуманитарий, добрый по своей природе человек. И когда он остался наедине с действующим президентом, который все пять лет жизнь людей не только серьезно не менял, а еще и усугубил, естественно, выбрали Зеленского. Если бы вместо него был другой новый человек, выбрали бы и его тоже», — пояснил первый президент Украины. 

По словам Кравчука, одна из первостепенных задач, стоящих перед новым президентом — борьба с существующими в стране коррупционными схемами, а также полное обновление управленческой элиты государства.

Кроме того, считает политик, необходимо решать проблему неподконтрольного новому президенту парламента.

«Есть только один путь — досрочно распустить парламент. Для этого нужно, чтобы как минимум 150 депутатов заявили о сложении полномочий. Если это произойдет, парламент станет недееспособным и его полномочия прекращаются. Это единственный законный путь», — отметил Кравчук.

Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье. По результатам обработки 99% протоколов, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,21% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,46% избирателей.

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«Простить и посадить»: Украинский чемпион отреагировал на поражение Порошенко (ВИДЕО)

«Простить и посадить»: Украинский чемпион отреагировал на поражение Порошенко (ВИДЕО) | Русская весна

Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBO и IBF в тяжёлом весе Александр Усик во время прямого эфира в своём Instagram поделился мнением о результате второго тура выборов президента Украины.

Знаменитый спортсмен явно остался доволен результатом волеизъявления народа.

«Знаете, что интересно? Посмотреть на тех оборотней, которые будут переворачиваться и перевоплощаться в другое обличье», — сказал он, очевидно, имея в виду «порохоботов».

«На самом деле их нужно простить. Простить и посадить», — резюмировал Усик.

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Сторонники Порошенко резко изменили риторику после победы Зеленского

Фото: © РИА Новости / Стрингер
Сторонники Петра Порошенко резко поменяли тон высказываний после победы на выборах Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на “Страна.ua”.
Так, украинский журналист Айдер Муждабаев после первого тура неоднократно называл Зеленского предателем и призывал соотечественников браться за оружие в случае его успеха. Он позволил себе ряд экстремистских высказываний об украинцах, отдавших свои голоса за кандидата от партии “Слуга народа”.
“Я только что разговаривал у себя дома с боевым комбатом. Видимо, придется стрелять”, — заявлял журналист.
Однако после завершения второго тура Муждабаев неожиданно поздравил Зеленского с победой.
“Украина — европейская, западная страна, и я как ее гражданин поздравляю Владимира с победой на честных выборах, гарантом которых стал первый президент по-настоящему независимой Украины Петр Порошенко. За это честь ему и хвала”, — написал он в фейсбуке.
Замминистра Украины по делам “оккупированных территорий” Георгий Тука, поддерживавший Порошенко, ранее негативно отзывался о Зеленском. Накануне первого тура выборов в эфире телеканала “Прямой” он описывал “последствия”, которые ждут Киев в случае победы “не того” кандидата.
“Руины аэропорта донецкого имени Прокофьева, избитая взлетно-посадочная полоса, сикось-накось садится чартер Медведчука, красная дорожка, выходит улыбающийся Зеленский, за ним “95-й квартал” с “благотворительным концертом”. Зеленского встречают с цветами и караваем Пасечник и Пушилин”, — говорил он.
Однако сразу после второго тура Тука согласился сотрудничать с Зеленским.
“Объяснял и объясню еще раз: для меня важны принципы, а не персоны”, — высказался он в фейсбуке.
Украинский блогер Мирослав Олешко перед выборами опубликовал ряд критических постов о Зеленском. В частности, он упрекал кандидата в том, что его опыта не хватит для успешного президентства. Досталось Зеленскому и за его слова о Степане Бандере.
“Зеленский заявил, что Бандера герой лишь части страны. То же самое говорил Янукович. Привело это к сепаратизму и боязни слова “бандеровцы”. Вовсе нет. Бандера — герой всей Украины”, — говорится в одном из постов Олешко.
После успеха Зеленского на выборах блогер наряду со словами благодарности в адрес Порошенко написал, что необходимо уважать выбор своих соотечественников.
По мнению Олешко, сторонники действующего президента могут быть полезны его преемнику. Как заявил блогер, поддержка 25% “порохоботов” даже важнее голосов остальной части населения.
Как пишет “Страна.ua”, большая часть публичных людей, пророчивших Порошенко победу, теперь делает акцент на его стремлении остаться в большой политике, а не на поражении на выборах.
В воскресенье 21 апреля на Украине прошел второй тур выборов главы государства. В нем участвовали действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский.
Согласно данным ЦИК, после обработки 99% протоколов Зеленский одерживает победу с результатом 73,21% голосов. Порошенко набирает 24,46%. Этот результат можно назвать прецедентом в истории Украины: еще ни один президент не получал такой кредит доверия со стороны граждан.

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Метки: важное, компиляция

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