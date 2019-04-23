Новости Украины и Новороссии 23 апреля 2019

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении сформировать новую политическую силу для участия в парламентских выборах.

«Однозначно, что это будет политическая сила, которая объединит в себе людей с хорошей репутацией, людей, которые способны не просто говорить, а реально делать вещи, которые будут отданы стране», — заявил Гройсман.

Он добавил, что не хочет «быть статистом в следующем политическом сезоне»:

«Я хочу быть активным, бороться за идеи и их внедрять».

Напомним, Гройсман — выдвиженец Порошенко, часть винницкой команды, которую Петро привёл с собой в мае 2014-го.

Несмотря на то, что кресло премьера он занял лишь 14 апреля 2016 года, когда ушёл Яценюк, Гройсман не желает идти на полтическое дно вместе с бывшим шефом.

Впереди — парламентские выборы и многие из тех, кто пять лет был на волне, рассматривают их как шанс отаться в политике хоть в каком-то качестве.

Отметим, Гройсман не сказал ни слова о Петре Порошенко, который, напомним, намерен и вернуться в кресло президента через год, и возглавить парламентское большинство.

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