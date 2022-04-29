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Российские космонавты развернули в открытом космосе копию Знамени Победы

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Российские космонавты развернули в открытом космосе копию Знамени Победы

Космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев провели в открытом космосе почти восемь часов. Помимо основных работ за бортом Международной космической станции (МКС), они развернули на модуле «Наука» копию Знамени Победы в Великой Отечественной войне.

Как рассказала пресс-служба Роскосмоса, с инициативой вынести копию флага в открытый космос в преддверии Дня Победы озвучил несколько дней назад Артемьев. Его инициативу поддержали на всех уровнях, «никто не остался равнодушным».

Напомним, штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии был водружён над Рейхстагом 1 мая 1945 года красноармейцами Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантарией. Знамя является символом победы советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Реликвия хранится в Центральном музее Вооружённых сил РФ.

Во время внекорабельных работ, как сообщили в Роскосмосе, Артемьев и Матвеев совместно с космонавтом Роскосмоса Сергеем Корсаковым впервые включили дистанционный манипулятор ERA.

«Корсаков с помощью внутреннего пульта управления ERA осуществил отстыковку концевого эффектора КЭ2 от стартовой такелажной точки, поворот кисти ERA для обеспечения доступа к приводу TRM, а затем — к замкам системы крепления манипулятора. Следующей важной задачей было перемещение манипулятора на базовые лётные точки (специальные платформы, цепляясь к которым рука сможет “шагать” по станции) модуля “Наука”», – рассказали в госкорпорации.

Это третий выход в открытый космос по программе полета российского сегмента МКС в 2022 году. Первый выход совершили космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Пётр Дубров 19 января, второй —Артемьев и Матвеев 18 апреля.

По материалам сайта Роскосмоса

Источник: http://stoletie.ru/lenta/rossijskije_kosmonavty_razvernuli_v_otkrytom_kosmose_kopiju_znameni_pobedy_201.htm
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 30159 6623
    Русофил 25 мин. назад

      Знамя развивалось на ветру в космосе.
      Марсиане и лунатики любовались
      Как красиво
      Нехватало только Персильд

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