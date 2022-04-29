К очередной годовщине взятия Берлина советскими войсками в апреле – мае 1945 года пресс-служба ФСБ впервые опубликовала на своём сайте копии рассекреченных документов из следственного дела личного пилота Адольфа Гитлера группенфюрера СС Ганса Баура. В материалах содержится информация о последних днях существования фашистской Германии и её руководства.

Из бумаг следует, что в составе наступающих на Берлин весной 1945 года частей 1-го Белорусского фронта военные контрразведчики «Смерш», перед которыми поставили задачу разыскать и арестовать Гитлера и других главарей нацистской Германии, штурмовали рейхстаг и рейхсканцелярию с оборудованным в её дворе «фюрербункером» – тщательно забетонированным, укреплённым подземным сооружением, в котором последние месяцы войны прятались Гитлер и министр пропаганды Йозеф Геббельс.

2 мая 1945 года бункер был захвачен, эсэсовцы задержаны и начался кропотливый сбор данных о местах возможного нахождения всех высших руководителей Третьего рейха. Среди свидетелей последних дней Гитлера были начальник его личной охраны Ганс Раттенхубер, начальник обороны сектора «Цитадель» (бункер и рейхсканцелярия) Вильгельм Монке, старший камердинер Гейнц Линге, личный адъютант Отто Гюнше. Их неоднократно допрашивали.

Согласно показаниям личного пилота, командира «эскадрильи фюрера» Баура, 8-10 января 1945 года он был вызван из Мюнхена к Гитлеру, вернувшемуся в начале января в Берлин из Восточной Пруссии. «Находясь в Берлине, Гитлер <…> всё больше и больше становился замкнутым, держась от всех вдали и проводил всё время в своём убежище, – рассказывал лётчик. – Меня вызывали к Гитлеру только тогда, когда мне давалось какое-либо лётное задание или если у меня хотели получить справку о продолжительности полета в то или иное место». По его словам, Гитлер «всё время поддерживал видимость оптимизма и уверенности в победе Германии». Его окружение полагало, что «видимо, у Гитлера всё ещё есть средства довести войну до благополучного конца», предполагая наличие какого-либо нового секретного оружия вроде атомной бомбы или «лучей смерти» небывалой силы.

К моменту выхода русских на реку Одер «в верховной ставке стали возникать сомнения в целесообразности дальнейшего пребывания в Берлине» и в середине марта адъютанты подготовили переезд ставки на берег Балтийского моря, «в начале апреля [1945 года] всё было готово к тому, чтобы перенести ставку на север либо на юг в Бергхоф». Баур держал несколько самолётов на случай, если Гитлер решит покинуть Берлин.

Пилот заявил, что видел последний раз Гитлера в день его самоубийства 30 апреля – фюрер пригласил его в свою комнату и подарил висевший на стене портрет императора Фридриха кисти Рембрандта. Сам Баур попытался выйти из Берлина, но 2 мая был ранен и взят в плен русскими.

Тем временем Минобороны РФ опубликовало в рамках проекта «Архивы помнят всё!..» новую партию документов о зверствах украинских националистов в годы Великой Отечественной войны, в которых раскрываются детали операций по ликвидации банд УПА*, проведённых 1-м Белорусским фронтом под командованием Константина Рокоссовского.

В частности, обнародованы материалы дела нескольких националистов, совершавших убийства красноармейцев и гражданских, подробные карты-схемы к плану операции по ликвидации бандитизма, а также переводы трофейных документов, среди которых есть немецкий план по полному разрушению Донбасса при отступлении фашистских войск

«Публикация документов из фондов ЦАМО России направлена на сохранение исторической памяти и правды о кровавых массовых преступлениях и зверствах украинских националистов в отношении своего народа, которые последние годы намеренно предавались забвению преступным украинским режимом», – пояснили в Минобороны.

По материалам сайта ФСБ, ТАСС, сайта Минобороны РФ, «РГ»