Новости Украины и Новороссии 23 января 2019

Пять лет назад, 22 января 2014 года, погибли первые участники протестов на Майдане. После этих смертей стал невозможным мирный выход из политического кризиса. Но и пять лет спустя дело об этих убийствах не расследовано.

Когда появились сообщения о первых убитых, помнится, кто-то из коллег сказал: ну вот, началось. Что именно началось, не договорил, но и без того было понятно — теперь могут сбыться самые нехорошие предчувствия. Что вскоре и произошло.

22 января 2014 года, через несколько дней после начала системного силового противостояния между радикалами и правоохранителями у стадиона «Динамо», появились первые жертвы. Утром сообщили об убийстве 20-летнего активиста Сергея Нигояна. Позднее появились сообщения о гибели в ходе протестов на Майдане 26-летнего активиста УНА-УНСО* белоруса Михаила Жизневского и 45-летнего львовянина Романа Сеника (он получил ранения 22 января, а 25 января скончался в больнице).

Эти имена станут первыми в списке «героев Небесной сотни» — мартирологе Майдана.

Хотя Евромайдан в украинских СМИ преподносили исключительно как «мирный протест», а евромайдановцев называли не иначе, как «мирными протестующими», в их мирные намерения могли поверить только наивные. Варварский снос памятника Ленину на Бессарабке, столкновения майдановцев с милицией у Кабмина, попытка штурма Администрации президента 1 декабря — уже тогда было ясно, что мирными методами этот политический кризис едва ли удастся разрешить.

А 19 января (вряд ли случайно подгадали к празднику Крещения) начался «военный» этап Евромайдана, который, в сущности, продолжается до сих пор — в форме гражданской войны на востоке страны. К «Небесной сотне» добавились тысячи и тысячи.

Тогда у активистов Майдана не было сомнений в том, что их товарищей убили «беркутовцы». Кто же ещё? Уверенно говорили о гибели соратников будто бы во время атаки «Беркута», когда протестующих пытались оттеснить от стадиона. Однако на обнародованных в те дни видеозаписях гибель активистов не была зафиксирована. Видео с моментом убийства (возможно) Жизневского обнародовано только сейчас — но об этом позже.

Представители Антимайдана тоже не сомневались, но версия была совсем другая: майдановцев убили свои же (или представители «третьей силы»), чтобы «раскачать» ситуацию.



© РИА Новости, Андрей Стенин

Такую же версию рассматривали в МВД: там сообщили, ссылаясь на результаты экспертиз, что Нигоян и Жизневский убиты не из табельного милицейского оружия. Так, Нигоян погиб от картечи, Жизневский был убит пулей в сердце — из ружья.

Кроме того, по данным экспертизы, все трое были убиты с близкого расстояния, с двух-трёх метров. Позднее эти результаты были поставлены под сомнение, были проведены новые экспертизы, по результатам которых стреляли уже с большего расстояния. Как сообщил в январе 2017 года начальник управления специальных расследований ГСУ Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, в результате «в круг подозреваемых попали представители правоохранительных органов».

Казалось бы — кто мешал новой власти, пришедшей в результате Евромайдана, расследовать все обстоятельства убийств на Майдане, начиная с самых первых? Но пяти лет оказалось для этого недостаточно.

В обнародованной весной 2014 года записи телефонного разговора между тогдашней главой европейской дипломатии Кэтрин Эштон и главой МИД Эстонии министр Урмас Паэт говорит: тревожно, что новая коалиция не желает расследовать точные обстоятельства происшедшего, стремительно растёт понимание того, что за этими снайперами стоял не Янукович, а кто-то из новой коалиции…

Понимание было уже в 2014-м. Расследование убийств пытались замять (многие помнят, как пилили деревья с застрявшими пулями на Грушевского), но когда-нибудь всё тайное станет явным.

На днях украинское издание Страна.ua впервые обнародовало видео момента убийства активиста Жизневского, которое ставит под сомнение официальную версию. Активист в это время находился у сгоревшего автобуса, в «мёртвой зоне» для силовиков.

Кстати, в январе прошлого года представители следствия сообщили журналистам, что правоохранителями были изъяты дополнительные видеозаписи с места событий, на этих записях зафиксированы моменты убийств Нигояна и Жизневского, установлены точные места их гибели. Кроме того, установлены и допрошены новые свидетели (в частности, медик-волонтер, который переносил Нигояна). С тех пор новых подробностей от следствия не поступало.

Уже в апреле 2014 года погиб первый волонтер Донбасса — Рубен Аванесян (брат известного киевского дизайнера Гайка Аванесяна). Он вёз гуманитарную помощь в Славянск, его машина была расстреляна. На многотысячном митинге в Донецке почтили память погибшего и сообщили, что у него остались двое маленьких детей.

Рубена назвали «первым героем Донбасса, который погиб, защищая свободу и независимость Донецкой Народной Республики». В этой же стычке с украинской стороны погиб офицер СБУ.

Если бы первые смерти вызвали шок в украинском обществе, если бы люди задумались, к чему это приведёт, в какую кровавую пропасть катится страна… Но, как известно, история не имеет сослагательного наклонения.

Гражданская война унесла более десяти тысяч жизней, породила миллионы беженцев. И сегодня простые люди продолжают гибнуть, а политики-бенефециары Евромайдана — продолжают богатеть.

В Киеве помнят имена первых погибших в ходе протестов, но назовёт ли кто-нибудь фамилии и имена детей, запечатлённые на граните памятника «Аллея Ангелов» в Донецке?

Эта война не будет длиться вечно. Виновным в гибели десятков тысяч людей придётся ответить перед законом и перед Богом.

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Андрей Лубенский

«Украина.ру»

* запрещенная в России экстремистская группировка