Новости Украины и Новороссии 23 января 2019
- 08:00 Хроника Евромайдана: пять лет первым смертям «Небесной сотни» (ФОТО, ВИДЕО).
- 05:30 Россия выдвигает ультиматум Украине по транзиту газа.
- Вчера 22:11 Шарий признался в любви к режиму.
Хроника Евромайдана: пять лет первым смертям «Небесной сотни» (ФОТО, ВИДЕО)
Пять лет назад, 22 января 2014 года, погибли первые участники протестов на Майдане. После этих смертей стал невозможным мирный выход из политического кризиса. Но и пять лет спустя дело об этих убийствах не расследовано.
Когда появились сообщения о первых убитых, помнится, кто-то из коллег сказал: ну вот, началось. Что именно началось, не договорил, но и без того было понятно — теперь могут сбыться самые нехорошие предчувствия. Что вскоре и произошло.
22 января 2014 года, через несколько дней после начала системного силового противостояния между радикалами и правоохранителями у стадиона «Динамо», появились первые жертвы. Утром сообщили об убийстве 20-летнего активиста Сергея Нигояна. Позднее появились сообщения о гибели в ходе протестов на Майдане 26-летнего активиста УНА-УНСО* белоруса Михаила Жизневского и 45-летнего львовянина Романа Сеника (он получил ранения 22 января, а 25 января скончался в больнице).
Эти имена станут первыми в списке «героев Небесной сотни» — мартирологе Майдана.
Хотя Евромайдан в украинских СМИ преподносили исключительно как «мирный протест», а евромайдановцев называли не иначе, как «мирными протестующими», в их мирные намерения могли поверить только наивные. Варварский снос памятника Ленину на Бессарабке, столкновения майдановцев с милицией у Кабмина, попытка штурма Администрации президента 1 декабря — уже тогда было ясно, что мирными методами этот политический кризис едва ли удастся разрешить.
А 19 января (вряд ли случайно подгадали к празднику Крещения) начался «военный» этап Евромайдана, который, в сущности, продолжается до сих пор — в форме гражданской войны на востоке страны. К «Небесной сотне» добавились тысячи и тысячи.
Тогда у активистов Майдана не было сомнений в том, что их товарищей убили «беркутовцы». Кто же ещё? Уверенно говорили о гибели соратников будто бы во время атаки «Беркута», когда протестующих пытались оттеснить от стадиона. Однако на обнародованных в те дни видеозаписях гибель активистов не была зафиксирована. Видео с моментом убийства (возможно) Жизневского обнародовано только сейчас — но об этом позже.
Представители Антимайдана тоже не сомневались, но версия была совсем другая: майдановцев убили свои же (или представители «третьей силы»), чтобы «раскачать» ситуацию.
© РИА Новости, Андрей Стенин
Такую же версию рассматривали в МВД: там сообщили, ссылаясь на результаты экспертиз, что Нигоян и Жизневский убиты не из табельного милицейского оружия. Так, Нигоян погиб от картечи, Жизневский был убит пулей в сердце — из ружья.
Кроме того, по данным экспертизы, все трое были убиты с близкого расстояния, с двух-трёх метров. Позднее эти результаты были поставлены под сомнение, были проведены новые экспертизы, по результатам которых стреляли уже с большего расстояния. Как сообщил в январе 2017 года начальник управления специальных расследований ГСУ Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, в результате «в круг подозреваемых попали представители правоохранительных органов».
Казалось бы — кто мешал новой власти, пришедшей в результате Евромайдана, расследовать все обстоятельства убийств на Майдане, начиная с самых первых? Но пяти лет оказалось для этого недостаточно.
В обнародованной весной 2014 года записи телефонного разговора между тогдашней главой европейской дипломатии Кэтрин Эштон и главой МИД Эстонии министр Урмас Паэт говорит: тревожно, что новая коалиция не желает расследовать точные обстоятельства происшедшего, стремительно растёт понимание того, что за этими снайперами стоял не Янукович, а кто-то из новой коалиции…
Понимание было уже в 2014-м. Расследование убийств пытались замять (многие помнят, как пилили деревья с застрявшими пулями на Грушевского), но когда-нибудь всё тайное станет явным.
На днях украинское издание Страна.ua впервые обнародовало видео момента убийства активиста Жизневского, которое ставит под сомнение официальную версию. Активист в это время находился у сгоревшего автобуса, в «мёртвой зоне» для силовиков.
Кстати, в январе прошлого года представители следствия сообщили журналистам, что правоохранителями были изъяты дополнительные видеозаписи с места событий, на этих записях зафиксированы моменты убийств Нигояна и Жизневского, установлены точные места их гибели. Кроме того, установлены и допрошены новые свидетели (в частности, медик-волонтер, который переносил Нигояна). С тех пор новых подробностей от следствия не поступало.
Уже в апреле 2014 года погиб первый волонтер Донбасса — Рубен Аванесян (брат известного киевского дизайнера Гайка Аванесяна). Он вёз гуманитарную помощь в Славянск, его машина была расстреляна. На многотысячном митинге в Донецке почтили память погибшего и сообщили, что у него остались двое маленьких детей.
Рубена назвали «первым героем Донбасса, который погиб, защищая свободу и независимость Донецкой Народной Республики». В этой же стычке с украинской стороны погиб офицер СБУ.
Если бы первые смерти вызвали шок в украинском обществе, если бы люди задумались, к чему это приведёт, в какую кровавую пропасть катится страна… Но, как известно, история не имеет сослагательного наклонения.
Гражданская война унесла более десяти тысяч жизней, породила миллионы беженцев. И сегодня простые люди продолжают гибнуть, а политики-бенефециары Евромайдана — продолжают богатеть.
В Киеве помнят имена первых погибших в ходе протестов, но назовёт ли кто-нибудь фамилии и имена детей, запечатлённые на граните памятника «Аллея Ангелов» в Донецке?
Эта война не будет длиться вечно. Виновным в гибели десятков тысяч людей придётся ответить перед законом и перед Богом.
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Андрей Лубенский
* запрещенная в России экстремистская группировка
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Россия выдвигает ультиматум Украине по транзиту газа
Украинская сторона продолжает спекулировать на вопросе реализации проекта «Северный поток — 2». Киев старается убедить западные государства в том, что Россия якобы таким образом подсадит «на газовую иглу» Европу. Несмотря на это, государства ЕС не желают отказываться от голубого топлива из нашей страны.
Киев опасается, что газотранспортная система Украины в результате не пригодится ни России, ни Европе. По этой причине регулярно проходят встречи, где обсуждается эта тема. Но агрессивный настрой Банковой может поставить крест на сотрудничестве сторон.
Вчера Россия, Украина и Евросоюз вновь обсуждали условия, при которых Москва готова была бы сохранить транзит газа через украинскую территорию. О том, как прошли переговоры, рассказал министр энергетики Российской Федерации Александр Новак.
Новак выделил три основных пункта, которые вполне оправданно можно назвать «спасательным кругом» для Украины. По его словам, Киев должен представить четкие правила работы своей газотранспортной системы (ГТС), передать российской стороне четкие параметры по тарифу на транзит и создать конкурентные условия для «Северного потока» и «Турецкого потока».
Министр также упомянул о новом иске к «Газпрому» на 12 млрд долларов, который намеревается подать «Нафтогаз» в связи с гипотетическим отказом от транзита голубого топлива через территорию Украины.
«Поскольку это иск относительно тех объемов, которые якобы не будут прокачаны в будущем в случае незаключения контракта. Это в принципе не может рассматриваться», — сказал Новак.
Впрочем, несмотря на четкие условия, которые выдвигает российская сторона, официальный Киев может продолжить спекулировать вокруг наболевшей темы. Не исключено, что первые лица Украины разыграют скандал, чтобы выставить Москву монополистом, который не дает заработать Незалежной.
Украинские власти попробуют апеллировать тем, что через их ГТС идет слишком мало топлива или заговорят о якобы низких ценах транзита через другие трубопроводы. Однако вряд ли такая тактика будет выигрышной. В ЕС не пойдут на поводу у Киева, так как там не хотят переплачивать за газ.
В итоге Киев может остаться у разбитого корыта. По крайней мере, своим чрезмерным желанием руководить процессом сделки и необоснованной критикой в адрес России Украина этого добивается.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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Шарий признался в любви к режиму
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“Хроника Евромайдана”? Нет правильно это хроника еврейского майдана. Когда еврейские олигархи наняли грузинских снайперов ( со слов самих снайперов, по тому что по своей национальной привычке они забыли тем заплатить за убийства обеих сторон конфликта.) К чему всё привело одни граждане страны убивают других, а евреи готовят почву создания на юго-востоке нового государства “Новый Иерусалим”! достижения просто колоссальны, некогда процветающая страна стала за пять лет самой нищей в Европе! Десятки тысяч погибших и пропавших! Миллионы беженцев! Просто неподъёмный долг, эти займы просто украдены олигархами и вывезены на запад! Короче полная победа над разумом!