Без срока давности: рассекречены зверства эстонских карателей
Заключенным в день полагались 200 граммов хлеба с опилками и один литр баланды — жидкой похлебки из воды и проса.
Убийства и казни
Эстонские каратели не щадили и мирных граждан. Одна из свидетельниц рассказала, что весной 1942 года в кустах вблизи лагеря расстреляли 31 человека — евреев и цыган, в основном женщин, стариков и детей. В акте не приводятся причины, послужившие поводом для расправы. Другой свидетель рассказал о расстреле ещё 30 заключенных.
Главный свидетель
Лето 1943 года. Расстрел 18 цыган. Женщины, старики, дети. По пути на казнь люди плакали, вспоминает свидетель. «Особенно сильный плач поднялся, когда они вошли в кустарник… Сразу же послышалась одиночная стрельба», — вспоминает он. Расстреливали Кайзер и Луукас.
Показания обвиняемых
Каждый признается, что участвовал в расправах. Называют оружие, из которого стреляли. Но при этом числа убитых никто не называет.
Приговор приведен в исполнение
Источник: https://nstarikov.ru/bez-sroka-davnosti-rassekrecheny-zverstva-jestonskih-karatelej-110320