Без срока давности: рассекречены зверства эстонских карателей

Главный свидетель

В уголовном деле приводятся выдержки из допросов основного свидетеля. Это бывший охранник моглинского лагеря. Туда он попал в начале сентября 1942 года и находился до февраля 1944-го. По его словам, в руководство лагеря входили начальник караула фельдфебель Луукас (имя вспомнить не смог), комендант Мяэтам Вилли (младший лейтенант эстонской армии). Начальником был немец Кайзер (имя в документах также не значится). Ему было в тот момент около 30 лет, выше среднего роста, худощавый. Сначала он жил в Пскове, а зимой 1943 года переехал в моглинский лагерь.