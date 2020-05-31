Зверства нацистов под Ленинградом: взрывчатка в игрушках и яд для больных

Взрывчатка в игрушках

В Ленинградской области зверствовали не только немецкие, но и финские оккупанты. В рассекреченных документах рассказывается, как финские военные уничтожали мирное население поселков Парголовского района. Там не было ни военных, ни промышленных объектов, говорится в одном из сообщений, и потому артобстрелы и бомбардировки с воздуха были направлены исключительно на уничтожение мирного населения — детей, женщин, стариков.