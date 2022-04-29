Брифинг Минобороны России (29.04.2022 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования ВКС России уничтожены производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в городе Киев.
Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» уничтожены три тяговые электроподстанции в районах железнодорожных узлов Фастов, Красноселка и Полонное.
Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесено поражение десяти военным объектам Украины. Среди них: девять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Ильичевка.
Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России ночью поражены 112 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, 11 опорных пунктов, 95 мест сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенных пунктах Покровское и Гороховское.
Ракетными войсками в течение ночи поражены 13 военных объектов Украины. В районе села Гороховское Николаевской области выявлена и уничтожена пусковая установка вместе c боевым расчетом украинского ракетного комплекса «Точка-У», с которой вчера был нанесен удар по жилым кварталам города Херсон. Кроме того, нанесено поражение шести районам сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также уничтожены три артиллерийских батареи ВСУ и дивизион реактивных систем залпового огня ВСУ.
Артиллерийскими подразделениями в течение ночи выполнены 975 огневых задач. Поражён: 21 пункт управления, 69 опорных пунктов, 763 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также 107 позиций артиллерии. В результате ударов уничтожены свыше 280 националистов и 38 единиц бронетехники и автомобилей.
Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Редкодуб, Шийковка, Невское, Малая Камышеваха, Степной Яр, Петровское, Зеленое Поле, Буково, Пантелеймоновка, Макеевка, Чернобаевка, в том числе «Байрактар-ТБ2» на российско-украинской границе в районе Нововодянное. Также в районе населенного пункта Каменка сбит реактивный снаряд с украинской установки залпового огня «Смерч».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 142 самолета, 111 вертолетов, 634 беспилотных летательных аппаратов, 278 зенитных ракетных комплексов, 2638 танков и других боевых бронированных машин, 304 установки реактивных систем залпового огня, 1175 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2467 единиц специальной военной автомобильной техники.
“Наше дело правое!
Враг будет разбит!
Победа будет за нами!” И Сталин
В чем подлинный смысл событий на Украине?
Сионисты от международного “жидовского ига” (по монаху провидцу Авелю) возложили на бендеровцев задачи;
- зачистить территорию украины от коренного населения для их “Новой хазарии”;
- ослабить Россию, поскольку она “возникает” против планов “Нового Мирового Порядка” на мировое господство.
Ни то, ни другое не может быть выполнено, ибо это противоречит Вселенскому Закону Справедливости.
Те, кто “Наверху” поддерживают Русь и Русский Народ в их устремлении к развитию по Светлому Пути Эволюции. миров
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