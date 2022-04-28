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Брифинг Минобороны России (28.04.2022 г.)

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◽️Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи нанесено поражение четырём военным объектам Украины. Поражено два района сосредоточения живой силы и военной техники противника. Также уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Барвенково и Ивановка.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за сутки поражены 67 военных объектов Украины. Среди них: шесть пунктов управления, два ротных опорных пункта, два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения и горючего в населенных пунктах Преображенка и Орехов, а также 55 мест сосредоточения живой силы и военной техники противника. В результате ударов уничтожено более 300 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей.

Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи выполнены 408 огневых задач. Поражено 18 пунктов управления и 383 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Николаевка Луганской Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины.

В районах населенных пунктов Веселогоровка, Затишное, Новомихайловка, Любимовка, Харьков уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Также сегодня утром средствами противовоздушной обороны был отражен удар украинской баллистической ракетой «Точка-У» по жилым районам города Изюм Харьковской области. Целью удара была городская больница, где размещён российский медицинский отряд, оказывающий помощь населению Харьковской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 142 самолета, 111 вертолетов, 614 беспилотных летательных аппаратов, 276 зенитных ракетных комплексов, 2623 танка и другие боевые бронированные машины, 299 установок реактивных систем залпового огня, 1146 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2431 единица специальной военной автомобильной техники.

◽️ 27 апреля около 23 часов московского времени украинскими вооруженными силами был нанесён массированный ракетный удар баллистическими ракетами «Точка-У» и реактивными снарядами систем залпового огня большой мощности по жилым кварталам в центральной части город Херсон.

◽️ Целями ракетного удара неизбирательного характера со стороны националистов были жилые кварталы в районе проспекта Ушакова, где также расположены детские сады, школы и многие социальные учреждения.

◽️ Российскими подразделениями противовоздушной обороны ракетная атака украинских войск по жилым кварталам Херсона была отражена.

◽️В воздухе над городом сбиты двенадцать снарядов реактивной системы залпового огня большой мощности, а также две украинские баллистические ракеты «Точка-У». Фрагменты одной из сбитых украинских ракет «Точка-У» упали в Шевченковском парке.

◽️ Нанесение киевским националистическим режимом ракетных ударов неизбирательного характера по жилым кварталам Изюма и Херсона является военным преступлением и грубейшим нарушением международного гуманитарного права.
 

Источник: https://t.me/mod_russia/14826
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 852 610
    Ленид два часа назад

      “Наше дело правое!
      Враг будет разбит!
      Победа будет за нами!” И Сталин 1941

      Пора забыть о настроениях мирного времени не только на западных рубежах, но и в столицах, в Сибири и на Дальнем Востоке!

      “Вставай, страна огромная!
      Вставай на смертный бой!”

      А что на ЯП?

      Скачут “веселые ребята” под нерусскими значками, упражняясь в остроумии, демонстрируя “всезнание” в военных вопросах. Демонстрируют свои “таланты”, избегая определиться в своих позициях.
      Пора бы таким “ребятам” сказать “до свидания”!

      2
      2
    • 9112 6788
      чужой час назад

        Ракетный удар по Херсону показал, что губернатор принял правильное решение.
        Ракета Точка-У которая упала на рынке в Херсоне, была уничтожена толпой покупателей. Никто не пострадал.

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