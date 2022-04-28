

◽️Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.



Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи нанесено поражение четырём военным объектам Украины. Поражено два района сосредоточения живой силы и военной техники противника. Также уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Барвенково и Ивановка.



Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за сутки поражены 67 военных объектов Украины. Среди них: шесть пунктов управления, два ротных опорных пункта, два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения и горючего в населенных пунктах Преображенка и Орехов, а также 55 мест сосредоточения живой силы и военной техники противника. В результате ударов уничтожено более 300 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей.



Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи выполнены 408 огневых задач. Поражено 18 пунктов управления и 383 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники.



Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Николаевка Луганской Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины.

В районах населенных пунктов Веселогоровка, Затишное, Новомихайловка, Любимовка, Харьков уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Также сегодня утром средствами противовоздушной обороны был отражен удар украинской баллистической ракетой «Точка-У» по жилым районам города Изюм Харьковской области. Целью удара была городская больница, где размещён российский медицинский отряд, оказывающий помощь населению Харьковской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 142 самолета, 111 вертолетов, 614 беспилотных летательных аппаратов, 276 зенитных ракетных комплексов, 2623 танка и другие боевые бронированные машины, 299 установок реактивных систем залпового огня, 1146 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2431 единица специальной военной автомобильной техники.



◽️ 27 апреля около 23 часов московского времени украинскими вооруженными силами был нанесён массированный ракетный удар баллистическими ракетами «Точка-У» и реактивными снарядами систем залпового огня большой мощности по жилым кварталам в центральной части город Херсон.

◽️ Целями ракетного удара неизбирательного характера со стороны националистов были жилые кварталы в районе проспекта Ушакова, где также расположены детские сады, школы и многие социальные учреждения.

◽️ Российскими подразделениями противовоздушной обороны ракетная атака украинских войск по жилым кварталам Херсона была отражена.

◽️В воздухе над городом сбиты двенадцать снарядов реактивной системы залпового огня большой мощности, а также две украинские баллистические ракеты «Точка-У». Фрагменты одной из сбитых украинских ракет «Точка-У» упали в Шевченковском парке.

◽️ Нанесение киевским националистическим режимом ракетных ударов неизбирательного характера по жилым кварталам Изюма и Херсона является военным преступлением и грубейшим нарушением международного гуманитарного права.

